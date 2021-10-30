  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi Kısalar ‘Altın Kedi’ için yarısacak

Kısalar ‘Altın Kedi’ için yarısacak

Sinemaseverlerin sabırsızlıkla beklediği İzmir Kısa Film Festivali’nde ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi için yarışacak filmler belli oldu

Kısalar ‘Altın Kedi’ için yarısacak

30.10.2021

İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 22. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Başta Kültür Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Fransız Kültür Merkezi ve Alman Kültür Merkezi destekleri ile gerçekleştirilen İzmir Kısa Film Festivali 22-88 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverler ile buluşturacak. 120 ülkeden 4 bin 500 filmin başvuruda bulunduğu festivalde, ulusal ve uluslararası dallarda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler belli oldu. Bu yıl gösterimler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformunda gerçekleştirilecek. İzmir Kısa Film Festivali programı ve jüri üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısalar ‘Altın Kedi’ için yarısacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.