Bir sonbahar tablosuna yolculuk

Kuzey Ege sonbaharın en güzel yaşandığı bölgelerden biri... Çanakkale, Bozcaada, Asos, Kaz Dağları, Ayvalık ve Balıkesir ilçe ve kıyılarını içine alan bu rotanın biraz dışına pek bilinmeyen gizli bir cennete götürmek istiyorum bu hafta sizi... Kozak.. Kozak yaylası olarak da bilinen yaylaya gitmek için haritalara yazıp rota çıkarabileceğiniz bir yer yok. Yani öyle Kaz Dağları Milli Parkı gibi bir yer bir tesis arıyorsanız yanılırsınız... Çünkü biz Ayvalık'tan girip Bergama'dan çıktığımız rotanın tamamının Kozak olarak adlandırıldığını orada öğrendik. Yolda bir amcaya, "Kozak yaylasına nasıl gidebiliriz?" diye sorunca, "Kızım buralar hep Kozak. Sen hangi köye gideceksin?" dediğinde aydınlandık. Dolayısıyla bir yerleri aramayı bırakıp eşsiz doğanın tadını çıkararak ilerledik. Kozak yaylasının Ayvalık tarafında zeytin ağaçlarına muhteşem bir deniz ve körfez manzarası eşlik ediyor. Daha tepelerde ise bol bol çam fıstığı ağaçları görüyorsunuz. Fıstık çamları o kadar güzel ve muntazam ağaçlar ki elle çizilmiş gibi. Çam kümelerinin arasından çıkan farklı ağaçlar ise kızıl ve sarı renkleriyle büyüleyici... Yolda bir manzara resminin içine yolculuk ediyormuş hissine kapılıyorsunuz. Biz de gördüğümüz her seyir terasında, beğendiğimiz her manzarada, her çeşme başında durup temiz havayı ciğerlerimize çektik. Kuzey Ege'de zeytin hasat vakti olduğundan yolda zeytin toplayanların yanına uğradık, sohbet ettik. Dalından topladığımız zeytinleri satın aldık. Eve gelince de hemen taş kırma olarak hazırladık. Bizim en büyük şansımız editör arkadaşımın anne babasının yaşadığı köye uğramak oldu. Dalından elma topladık, bir şişe taze sağılmış süt aldık ve bal gibi Kozak üzümünü tattık. Bu arada çam fıstığı ile ünlü olan Kozak Yaylası'nda artık çam fıstığı yetişmediğini, ağaçların ürün vermeyi bıraktığını öğrenince çok şaşırdım. Yüzlerce ağaç hiç fıstık vermiyormuş. Pek çok profesör ve ziraat uzmanı gelip baksa da nedenini anlayan olmamış. Kozak'ın Bergama inişi ise ayrı bir cennet... Yeşili çevreleyen sarı ve kırmızı ağaçlar arasından kıvrıla kıvrıla giden yolda müziği açıp sadece etrafı izlemek bile büyük bir keyif. Ancak bu güzel manzaranın içinde bir şeyler yemek ya da içmek için mola vermek isterseniz yol kenarında çok hoş tesisler var.





NASIL GİDİLİR?

Kozak Yaylası'na Bergama'dan da Ayvalık'tan ulaşım mümkün. Bergama merkezden kalkan minibüslerle de gidebilirsiniz. Bergama ile Kozak Yaylası arasındaki mesafe yaklaşık 35 kilometre. Yol ayrımına kadar çoğunluğu rampa olan yolu devam ettiğinizde; ayrımdan Aşağıbey, Yukarıbey ve Kaplan Köyleri için Ayvalık yönüne sapmanız gerekiyor. Yol ayrımından yaklaşık on kilometre uzakta, soldaki tabelaları takip ederek köylere ulaşım mümkün.



NE YENİR?

Buralarda yaylanın meşhur fıstık helvasını tadabilirsiniz. Bergama peyniri, Kozak üzümü, elması, helvası da tadılması gerekenler arasında. El dokuması halı ve kilimler de yöreye has ürünler.



16 KÖY VAR

Yayla üzerinde Okçular, Bağyüzü, Yukarıbey, Karaveliler, Kıranlı, Çamavlu, Güneşli (Tekke), Göbeller, Terzihaliller, Kaplan, Hacıhamzalar, Aşağıcuma, Aşağıbey, Hisarköy, Ayvatlar, Yukarıcuma ve Demircidere olmak üzere Kozak Köyleri adı ile bilinen on altı köy yer alıyor.



ÇEVRESİNDE GEZİLECEK YERLER



PERPERENE: Antik Kenti: Kozak Yaylası'ndaki Aşağıbey Köyü'nün Çakıl Kayası mevkiinde bulunan antik kent, içinde bir tapınak, bir hamam, bir amfi tiyatro ile iki sur kalıntısını barındırıyor. Bizans Dönemi'nde bir piskoposluk merkezi olduğu düşülen kent, görülmesi gereken yerlerden biri.



BERGAMA ARKEOLOJİ MÜZESİ: İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Carl Humman ve Alexander Conze yönetiminde Bergama'da çevresinde başlanan kazılardan çıkarılan eserleri koymak için yapılan müze aynı zamanda Türkiye'nin iki arkeolojik eser deposundan da biri. Erken Tunç Dönemi'nden Bizans'a kadar pek çok devire ait pek çok arkeolojik eserlerin sergilendiği müze dini bayramlar hariç her gün ziyaret edilebiliyor.



PERGAMON ANTİK KENTİ: Antik Çağlar'da Pergamon Krallığı'nın başkenti olan Pergamon'da döneme ait saray, tapınak, tiyatro, agora, akropol gibi yapıların kalıntıları görülebiliyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmeyi başaran antik kentte ayrıca Kızıl Avlu, Amfitiyatro ve Antik Çağı'ın dünyaca ünlü kutsal alanı Asklepios da bulunuyor.



ALLİANOİ: Bergama'nın bir benzeri olan bu kent, Bergama'yı İvrindi'ye bağlayan kara yolunun 18 km. kuzeydoğusunda Paşa Ilıcası mevkiinde konumlanıyor. Termal yapısı, anıtsal çeşmeleri, seramik fırınları, şarap imalathaneleri ile Anadolu'nun şimdiye kadarki en heyecan verici antik kentlerinden biri olan Allianoi, çevresinde bulunan Yortanlı Barajı yüzünden sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

BURCU ILGIN