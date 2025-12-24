Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: İşte o isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SUÇ MADDELERİ KABARIK

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.