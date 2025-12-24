  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Gündem Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni dalga: İşte o isimler...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, ünlü ayakkabı mağazacılık şirketi FLO'nun Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Uğur Ziylan, iş adamı Mehmet Tosmur, iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan; Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş operasyonu, iş ve medya dünyasında bomba etkisi yaratmaya devam ediyor. İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 1 şahsın cezaevinde olduğu öğrenildi, 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Operasyonda arama esnasında, çeşitli uyuşturucu madde ve içmesi için kullanılan aparatlar ele geçirildi.

SUÇ MADDELERİ KABARIK

Şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak"ve "Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme" suçlarından gözaltına alındılar.

Model Melisa Fidan Çalışkan, oryantal Nuran Çokçalışkan, iş adamı Mehmet Tosmur ve iş adamı Hamdi Burak Beşer'in gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN O İSİMLER

1. Hamdi Burak Beşer

2. Mahmut Uğur Ziylan

3. Erdi Çetin

4. Uğur Can Peker

5. Melisa Şahin

6. İhsan Aygün

7. Melissa Fidan Çalışkan

8. Nuran Çokçalışkan

9. Burak Kaptan

10. Müzeyyen Karakan

11. Murat Can Şirin

12. Yağmur Uçkun

13. Atilla Aydın

14. Ozan Kılıç

15. Esra Yoldaş Balcı

16. Semavi Siverek

17. Mehmet Tosmur

18. Halime Göçmen

19. Ercan Siverek

20. Yılmaz Burak Bozkurt

