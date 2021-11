Cunda’nın beyefendisi Bay Nihat

Cunda Adası, Ayvalık'ın en gözde merkezidir. Hareketli ortamı, taş binaları, deniz ürünlerinin en nefis çeşitlerini sunan restoranlarıyla gerçek bir Ege rüyasıdır Cunda... Kuzey Ege'de görülmesi gereken, en güzel tatil beldelerinden biri olan Cunda, hem doğal ve tarihi güzellikleri hem de zengin mutfak kültürü ve deniz, güneş turizmiyle Ege'nin incisidir. Sonbaharın en güzel günlerinin yaşandığı bu günlerde Ayvalık'ı Cunda'yı yaşamak o mistik havayı tarihi dokuyu solumak, zeytinyağının erken hasatının kokusunu almak tatmak için Zeytin Hasat Festivali dolayısıyla geldiğimiz Ayvalık Cunda'daki Bay Nihat Restoran'dayız. Bay Nihat, gerek lezzetleri gerekse özgün taş binasıyla Cunda'nın simge mekanlarındandır. Bay Nihat, nam-ı diğer Lale Restoran, dile kolay tam 43 yaşında. Kendisi için Cunda Adası'nın ev sahibi denebilir. Türkiye'nin 'En'lerinden olan meşhur Bay Nihat Restoran'daki farkı, kaliteyi, lezzeti, ayrıcalığı yaşamak gerekiyor. Bay Nihat ünlülerin, lezzet severlerin, Türkiye'nin her yerinden sırf bu lezzetleri tatmak için gelenlerin uğrak yeridir. Ferah ortamı, özgün yapısı, titiz personeli ile Cunda ziyaretçilerinin vazgeçemeyeceği bir mekan Bay Nihat...



İKİNCİ KUŞAĞA EMANET

Bay Nihat Restoran 1978 yılında Ahmet Nihat Bekit tarafından kurulmuş. Şimdi bayrağı ikinci kuşak oğulları Hakan ve Volkan Bekit almış, özgünlüğünü koruyarak çağın gereklerine uygun yenilemeleri yaparak zirvedeki yerini bırakmıyor. Mekan 200 kişilik kışlık, 300 kişi yazlık kapasite ile çalışıyor. Bay Nihat, açıldığı günden bu yana adadan kimler geldi, kimler geçti ama onlar hâlâ aynı kalitede ve işlerine olan heyecanla devam ediyorlar. 20 yıldır Volkan ve Hakan Bekit kardeşleri tanırım, her zaman işinin başındalar, ayaktalar, hala girişte müşteriyi karşılıyorlar. Sipariş alıyor, mekanın yönetimini tamamen kendileri yapıyorlar. Bu da başarıyı getiriyor. Bay Nihat öyle kolay olunmuyor.



ÜRÜNLER ÇOK TAZE

Mutfakta, Girit ve Midilli adası mübadillerinin Ege coğrafyasına taşıdıkları yemek kültürünü, günümüz şartlarına uyarlayarak coğrafyanın mevsimsel olarak bize sunduğu ot ve deniz ürünlerinin birleşimleriyle devam ediyorlar. Balık çeşitleri hem bol hem de taptaze. Tabii en önemlisi de sunulan ürünlerdeki yöresellik ve kalite. Her şeyi, her an müşterilerine sunmak isteyen lokantalar, genel olarak vasatın üstüne çıkamazlar. Bay Nihat mönüsünü sık sık değiştiriyor ve malzemenin en iyisini almaya çalışıyor, kendi zeytinliğinden ürettiği zeytinyağını kullanıyor. Bu başarının sırrını ikinci kuşağın başarılı temsilcisi Volkan Bekit şu şekilde ifade ediyor: "Mezelerin çoğu Bay Nihat'a özgüdür. Kullanılan malzemeler genellikle Cunda Adası ve çevre köylerden bu yöreye ait ürünlerdir. Personelimize gelince deneyimli, işinin profesyoneli elemanlarla çalışıyoruz. En az çalışan elemanımız 15 yıldır bizimle birlikte... Tam bir aile ortamı. Ustamızla 30 yıldır birlikteyiz, bu bizi biz yapan bize özgü lezzetleri ortaya çıkarıyor" diyor.



YARATICI AMA ZORLAMA DEĞİL

Bay Nihat'ta soğuk başlangıçların çoğunluğu deniz ürünü tabanlı. Yani hammaddesi pahalı ürünler. Müşteriye verdiği değer ve kalitede sürdürülebilirlik müdavim müşteri sayısının yıllardır artmasına neden oluyor. Mezeleri her daim yaratıcı ama hiçbir zaman zorlama değil. Tarçınlı kelle peynir, safran soslu sübye paça, damla sakızlı ahtapotu denemeyi ihmal etmeyin. Deniz ürünleri içinde Aquades (kum midyesi) özel soslu, safranlı sübye paça ve Arap saçlı sübye önereceklerim arasında yer alıyor. Bu lezzetler mekanın imzası olan ürünler ve tercih edilmeye devam ediyor. Yeni mezelerden Levrek sarma çok farklı olmuş, kabak sıyırma benim sayabildiklerim. Ara sıcaklarda beğendili ahtapot harika, orkinos kavurma, fener kavurma, Akya ve kılıç balığından kendilerinin yaptığı balık pastırma, uskumru ve somon fümeyi yine kendileri yapıyorlar. Kalamarın ızgarası, tavası, yahnisi dolması, mevsimine göre karidesin her türlüsü yapılıyor.



ZEYTİNYAĞLARI DA MARKA

Anadolu, Ege mutfağının olmazsa olmazı zeytinyağıdır. Lezzetli bir zeytinyağınız olmazsa balıklara, salatalara, otlara, mezelere farklı lezzet katamazsınız. Bu mutfağı damak zevkinize yerleştirebilmenizin şartı meşhur Ayvalık zeytinyağlarını kullanmalısınız. Bay Nihat Restoran Ayvalık'ın dünyaca ünlü coğrafi işaretli zeytinyağlarını, kendi tarlalarının ürünlerini "Bay Nihat Zeytinyağları" markası ile tescilledi. Hem restoranında kendi ürünlerini kullanıyorlar hem de müşteriler restoranın özel köşesindeki zeytin dükkanından alışveriş yapıp ürünleri alabiliyor. Bay Nihat güvencesi, standardı ve kalitesi ile.



EV KONFORUNDA KONAKLAMA

Rumlardan kalma sarımsak taşlarının içinde yaşayan tarihi binanın, otantik ve modern bir dünyası var. Fonunu fotoğraf ve tarihi eserlerden oluşan koleksiyon ve denizin mavisi oluşturuyor. 2005 yılında hizmete giren Bay Nihat Lale Otel, Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası'nın kalbinde, 14 odası ile evinizin konforunda geniş oda ve banyosu ile misafirlerine yıl boyunca hizmet veriyor. Konforlu odaları ve butik otel anlayışı ile hizmet veren otel, tatilini en iyi şekilde geçirmesi için misafirlerini temizliği, kahvaltısı ve güler yüzlü personeli ile ağırlıyor.



Son söz; Bay Nihat ülkemizin bir değeri önemli markasıdır. Bay Nihat'ın Batılı anlamda dünya çapında bir balık lokantası olabilmesinin geri kalan koşulu biraz daha cesaret ve uluslararası marka olmanın koşullarını yerine getirmek. Bay Nihat ailesini tebrik ediyorum bu lezzet ve marka yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN