Sömestrin en güzel etkinliği tiyatro

'Hacivat ile Karagöz'

Konak - Gazi Ortaokulu 23 Ocak 13:00-16:00 1 Şubat 14:00-16:00

35 yıllık meşhur meddah ve gölge oyuncusu Mehmet Baycan ve ekibinin bu gösterisi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün de günlük yaşamı konu alan, çocuklara sosyal içerikli ders çıkarabilecekleri geleneksel orta oyun karakterlerine uygun tiplemeler ile izlemeye gelen çocukları da içine alan kısa bir oyundur. İkinci bölümünde Karagöz-Hacivat klasiklerini sahneye koyar. Oyun finalinde Karagöz-Hacivat orta oyununun nasıl oynandığını merak eden, görmek isteyen çocukları perde arkasına çağrılarak oyundan kısa bir bölüm oynatılır.

'Bremen Mızıkacıları'

Konak Gazi Ortaokulu 22 Ocak 13:00 / 27 Ocak 14:00

Sıkı dostluklar zor zamanlarda ortaya çıkar, kanıt mı; işte Bremen Mızıkacıları! Her biri sahibinin kötü muamelesine maruz kalmış çiftlik hayvanıdır ve her birinin bir yeteneği var, müziği çok sevmektedirler. Bir gün bu dört hayvanın yolları kesişir. Bremen kentine gidip ünlü bir müzik grubu olmaktır hayalleri ama yolda, birilerinin daha zorda olduğunu görürler... Zorbalığa karşı sanatın ve dostluğun gücü, nasıl mı?

'Çoban ve Lulu'

Konak- Han Tiyatrosu, Ünal Gürel Sahnesi 22/23/ 30 Ocak - Saat: 15:00

ÇOBAN ve onun sevimli kuzusu Lulu'nun başından geçenleri anlatan bu oyunda, müzikler, danslar ve anlatımlar yer almaktadır. Yaramaz Lulu'nun inadıyla birbirine karışan bu olaylar tüm kasabayı birbirine katar. Oyuncuların rolden role girdiği ve tüm kasabayı canlandırdığı bu hikaye birbirini takip eden olaylar ve kişilerle renkli olduğu kadar çocukların hayal dünyasına da hitap eden bir biçimde gelişiyor. Drama metodunun kullanıldığı Çoban ve Lulu, çocukların duygusal ve psikomotor gelişimlerine katkıda bulunacak bir oyundur.

Örümcek Adam: Sihirli Küre'

Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 22 Ocak 14:00 /16:00

Sihirbaz Bay Darcy Dünyadaki renkleri çalmak için; Arı Maya ve Anna'nın sihirli küresini ele geçirmek ister. En güçlü kahraman Örümcek Adam'ı kendi tarafına çekerek küreyi alırlar. Arı Maya ve Anna artık sihir yapamaz. İnteraktif oyunlarla izlemeye gelen arkadaşlardan yardım isteyerek, yalanın kötü bir şey olduğunu, asıl sihrin insanlara yardım etmek, gerçek dostlar kazanmak, birlikte daha güçlü olmak olduğunu anlatarak örümcek adamın da yardımlarıyla kötü kalpli sihirbazı yenip sihirli küreyi geri alarak gezegeni kurtarırlar.

'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'

Konak - Tiyatrolog Akademi, Alsancak Sahnesi 23 Ocak 13:30-15:30

Çocuğunuza defalarca okuduğunuz bu masalı yakından görmek ister misiniz? Güzeller güzeli Pamuk Prenses'i, sevimli yedi (8) cüceleri, yakışıklı prensi, kötü kalpli cadıyı ve tabii ki sihirli aynayı... Çocuklarınız hijyen konusunda bilgiler edinirken sizler de son derece eğlenecek ve güleceksiniz.

'Elsa'nın Mutlu Ülkesi'

23 Ocak 14:00-16:00 / Cihat Kora Anadolu Lisesi 25 Ocak 14:00 -16:00 / Seferihisar Belediye Düğün Salonu 28 Ocak 12:00 -14:00 / Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Elsa Mutluluklar ülkesinde ki mutsuz kraliçedir. Mutsuz oldukça tüm ülke renklerini kaybetmeye mutsuz olmaya başlar. Bunu farkeden soytarı Elsa'ya türlü oyunlar yapsa da asla mutlu edemez. Son çare uzak diyarlarda ki prensten yardım ister ve Prens, Honçik ile Ponçik adında iki gezgin görevlendirir. Görevleri de Kraliçe Elsa'yı yeniden eski mutluluğuna kavuşturmak olacaktır ama işler istedikleri gibi gitmez. Eğlenceli ama bir o kadar da zorlu bir macerada bulurlar kendilerini...

'Kırmızı Baslıklı Kız'

Konak Gazi Ortaokulu 25 Ocak 16:00 / 2 Şubat 14:00

"Yalan söylemek insanı çirkinleştirir ve hatta burnunu uzatır. Ama dünyadan bir haber küçücük bir çocuğu kurtaran sevgisinin ve hayallerinin peşinden gitmesidir. Bırakın çocuklar da hayallerinin peşinden gitsin. Tiyatroya gitsin! Küçük bir atölyede başlayan yolculuğun, sihirli ormanları aşıp denizlere daldıktan sonra bir de bir balinanın içinde dinlenip tekrar küçücük atölyeye nasıl döndüğünü merak ediyor musunuz? Bir de tabi tahta bir çocuğun nasıl insan olduğunu?"

'Karlar Ülkesi Yeni Serüven'

Konak - Gazi Ortaokulu 25 Ocak 14:00 / 5 Şubat 16:00 / 6 Şubat 13:00

Oyunumuzda güçleri elinden alınnan Kraliçemiz, Minika Miyavın peşine düşer yolda bir çok maceranın içinde olacağı ve bir çok şey öğreneceği yolculuğa sizlerde davetlisiniz. Anne babanın ilgisinin ne kadar önemli olduğu, Doğada bulunan her canlıya saygı duyulması gerekttiğini ve kötülüğüm varolan bir olgu değilde kazanılmış bir alışkanlık olduğunu anlatan oyunumuzu çok beğeneceksiniz.



'Pinokyo'

Konak Gazi Ortaokulu 27 Ocak 16:00 - 3 Şubat 16:00

"Yaramazlıklarımız nelere sebep olabilir? Ne kadar çocuk da olsak... Çok şımarıp etrafımızdakileri üzüyor muyuz, acaba çocuğuz diye her şeyi yapmak hakkımız mı? Eğer istediğimiz yapamayacaksak niye çocuğuz?" Üç küçük ayıcık ailesi, ormanda kaybolmuş tavşan ve kedi, oduncu ve hain kurt ile sizlerle...