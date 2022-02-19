Bergama köftesi deyince..

İzmir destinasyonu bölgenin farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından dolayı zengin ve zeytinyağlı yemekleri temel alan çok seçkin bir mutfağa sahiptir. Nitekim, dünyaca bilinen mutfakların üç temel özelliği olan "tanınmışlık", "özgünlük" ve "çeşitlilik" kavramlarını barındıran Türk mutfağının şekillenmesinde farklı tarihsel dönemler ve coğrafi koşullar ile medeniyetler arası etkileşim gibi faktörler etkili olmuştur.

YÖRESEL YEMEKLER

Bu hafta lezzet durağımızda 8 bin 500 yıllık tarihi, olağanüstü güzel doğası, şifalı doğal kaynaklarıyla öne çıkan Bergama'dayız. Bu hafta Bergama'nın meşhur köftesinin izini sürdük. Bergama köftesinin en lezzetlisini yiyebileceğiniz iki tarihi lezzet adresine götüreceğim sizi. Birisi 86 yıllık tarihiyle Bergama'nın eskimeyen lezzet adresi Çiçeksever Kebap Salonu ve Pala'nın yeri olarak bilinen Pala Kebap Salonu. Bergama köftesi, Bergama tulumu ve çığırtma Bergama'nın en meşhurları olsa da yöreye özgü ilginç tatlar da var. Öncelikle klasiklerle başlayalım. Bildiğiniz gibi her şehre özgü bir köfte vardır. Bergama köftesi diğer köftelere göre daha farklı bir tarife sahiptir. Sarımsak ve ekmek içi konmadan, un kullanılan, bol baharat ile kıyması bir süre bekletilen köfteye Bergama köftesi deniyor. Ege mutfağına ait özelliklerin hepsini içerisinde barındıran çığırtma, Bergama mutfağından çıkan ve tüm İzmir'e yayılan İzmir'in yöresel yemeklerinden biridir. Bergama'nın bereketli topraklarında yetişen mevsim sebzelerinin, kızartıldıktan sonra domatesli ve sarımsaklı sos ile karıştırılması ile hazırlanır. Adını da içindeki sebzelerin kızartılırken çıkardığı cızırtılı sesten aldığı söylenir.

KARANFİLLİ LEBLEBİ

Gelelim Bergama'nın çok bilinmeyen ilginç lezzetlerine. Daha önce karanfilli leblebi hiç duydunuz mu? Berga ma'da karanfille kavrulan leblebilerin üzerine dövülmüş sakız eklenerek enteresan bir leblebi harmanı yapılıyor. Arasta çevresindeki dükkanlarda bulabilirsiniz. Yine damla sakızı ve karanfilli bir başka lezzet ekşi mayalı köy ekmeği. Her köyde yapılan bu ekmek karanfil ve sakız lezzeti ile diğerlerinden ayrılıyor. Bergama kahvaltısının meşhur lezzeti ise nohutlu böreği, hem evlerde pişer hem de çarşıdaki fırınlarda sabah saatlerinde tadabilirsiniz.

YER BULMAK ZOR

Her yıl turist akınına uğrayan bir şehir olan Bergama'da birçok Bergama köftecisi olmasına rağmen bazı dönemlerde yer bulmak imkânsız oluyor. İşte Bergama köftesinin müdavimi bu kadar çok! Yanında közlenmiş domates ve biber ile servis edilen, piyaz eşliğinde yenen bu eşsiz köfteden sonra yemek saatinizi İzmir'in sevilen tatlılarından biri ile tatlandırabilirsiniz. İzmir'in nefis lezzetleriyle kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

ÇİÇEKSEVER KEBAP

86 yıllık tarihiyle Bergama'nın eskimeyen lezzet adresi Çiçeksever Köfte Salonu, 4. Kuşak Volkan Çiçeksever'in işletmeciliğinde değişmeyen yerinde devam ediyor. Çocukluğundan itibaren sevgi ile yaptığı işinin başında hep. Sabah 09:00'dan akşam 19:00'a kadar hizmet vermekte, 24 kişilik küçük paket servisi var. Günlük ortalama 13- 14 kilogram köfte satıyor. Dışarıdan bakınca ufak ve salaş bir mekan gibi gözüküyor, zaten en lezzetli tatlar böyle yerden çıkmaz mı? Çiçeksever Kebap'ta köfte, kuzu şiş, biftek, bonfile ve ciğer çeşitlerini tadabilirsiniz. Ama en meşhur ikilisi Bergama köfte ve piyaz. Hem içerisinin eskilere götüren havası hem de uzun yıllardır devam eden lezzeti ile Bergama'da lezzet listenizde olması gereken bir yer burası. Köftelerinin lezzetinin sırrını sorduğumda; kullandığımız ürünlerin ve malzemelerin birinci sınıf en kalitesini kullanıyoruz. Köftelerimizde yüzde 100 dana et, dananın beşli, setini kullandığımız için lezzeti harika oluyor diyorlar. Bergama köftesinin Çiçeksever Kebapta köftenin içerisinde kimyon, irmik altı sarı un ve dana etinden başka bir şey bulunmuyor.





PALA'NIN YERİ

Bergama'da ikinci köfte ve lezzet durağımız Pala'nın yeri olarak bilinen ünlenen Pala Kebap Salonu. Burası iki katlı, hoş, tarihi bir bina. 35 kişi kapasiteli sabah 08:30'dan akşam 20:30'a kadar açık ve paket servisi de var. Pala'nın Yeri bir aile işletmesi Ali Çelik, babasından devraldığı mekanı devam ettiriyor. Pala, babasının ustasının lakabıymış Pala'nın Yeri ismi oradan geliyor. Bergama köfte ve kasap köfte bulunmakta ayrıca kuzu şiş, dana antrikot, dana ciğer çeşitlerini tadabilirsiniz. Köftenin dışında dana ciğerini de çok beğendim. Ayrıca köftenin yanında olmazsa olmazı piyazı da pancarlı bayıldım. Ben piyazı bol soğanlı ve hakiki zeytinyağlı seviyorum. İyi bir sirke de piyaza limondan çok yakışıyor. Pala'nın Yeri'nde yediğim en iyi piyazlardan biriydi.





Son söz; Bergama, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır ve çeşitli bilimlerin doğuşuna tanıklık etmiştir. Bunlardan biri de tıp ilmidir. Her yıl 1 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Bergama ya da antik ismi ile Pergamon tarihte birçok ilke sahne olmuş bir yerleşim yeridir. Bergama'ya gelip meşhur Bergama köftesini tatmadan gitmeyiniz.

SEZER ALTAN