Doğal ve tarihi güzelliklerin merkezi Menemen

İzmir'e yaklaşık 36 km uzaklıktaki Menemen, hak ettiği övgüyü bu güne kadar pek alamamış ender ilçelerden biri. Oysa İon, Pers, Roma Bizans ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmış Menemen, doğal ve tarihi güzellikleriyle İzmir'in hemen yanı başında adeta cennetten bir köşe... İlçede kültürel zenginliklerin en güzel örneklerinden biri de yüzyıllar öncense dayanan çömlekçilik sanatıdır. Amma ve lakin hele hele açsanız hem de Menemen'deyseniz o zaman akan sular durur. İlk kez Girit'ten göç eden Türkler tarafından yapılarak ünü tüm dünyaya yayılan meşhur 'Menemen' yemeği neredeyse bütün rolleri kaparak ilçenin tüm değerlerinin önüne geçmiş durumda. Menemen denilince akla doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra antik kentleri de geliyor. Gelin ilk önce Menemen'i doğal güzelliklerinden tanımaya başlayalım.

ŞEHİT KUBİLAY ANITI

KENTİN ve Cumhuriyetimizin simgesi niteliğindedir. Menemen Şehit Kubilay Anıtı 23 Aralık 1930 tarihinde askerliğini Menemen'de yedek subay olarak yapmakta olan Mustafa Fehmi Kubilay ve Hasan ve Şevki adında iki bekçi Cumhuriyet karşıtı bir grup ayaklanmasının ardından şehit edilmiştir. Menemen'de Kubilay Olayı'nı simgeleyen ve şehit olanlar adına bir anıt yapılmıştır. Anıt şehre hakim bir tepede dört köşeli ana kaide üzerine konumlanmış piramidal bir kütle şeklindedir. Kubilay Olayı'nın anlatıldığı mermer üzerinde elinde mızrak tutan bir genç heykeli bulunmaktadır.





MAHKEME CAMİ

HALK arasında Mehmet Paşa Camii ve Çivili Camii isimleriyle de bilinmektedir. 17.yüzyılda Menemen'e gelen Evliya Çelebi yazılarında cami ile ilgili bilgileri vermiş ve adının da Mahkeme Camii olarak geçmekte olduğunu kaydetmiştir. Konum olarak Taşhan'ın hemen karşısında yer almaktadır.

PAPAZIN EVİ

Papazın Evi bir İtalyan mimar tarafından 1908 yılında inşa edilmiştir. İki katlı bina, motifsel anlamda tipik Türk evlerini andırmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında askerlik şubesi olarak kullanılmıştır. Günümüze kadar bozulmadan korunmuştur. Şehir merkezinde yer almaktadır.





MÜHÜRLÜ SULTAN (KIZ VELİ) TÜRBESİ

Pazarbaşı'nda bulunan 'Mühürlü Sultan Türbesi' halk arasında Kız Veli veya Kadın Türbe olarak bilinmektedir. Yatır olarak da bilinen türbenin Kırklardan Veli Kız'a ait olduğu rivayetler arasındadır. 500 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.



TAŞHAN

KENT içindeki muhteşem yapı Taşhan, Menemen'in en önemli tarihi miraslarından biridir. İki katlı handa toplam 24 oda bulunmaktadır. Yapı, Türk - İslam mimari özelliklerinin ön güzel çizgilerini taşımaktadır. Restore edilerek kültür mirasımıza tekrar kazandırılmıştır.



EN ÜNLÜ YEMEĞİ TABİİ Kİ 'MENEMEN'

Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır. Hazırlanışı: Kızan yağa ilk olarak soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılarak hafifçe kavrulur, doğranmış domates malzemeye eklenir, domates suyunu bırakana kadar pişirilir. Sayısı ihtiyaca göre değişecek yumurtalar kırılır ve karıştırılarak pişmeye bırakılır. Daha sonra yemeğin üzerine isteğe göre pul biber, nane gibi baharatlar atılabilmektedir. Yumurtaların pişmesiyle yemek hazırlanmış olur.





NASIL GİDİLİR NEREDE KALINIR?

İzmir'den 45 dakikalık mesafede bulunan Menemen'e ulaşım hem karayolu hem de demiryolu ile çok kolay. Kentte her bütçeye uygun zengin konaklama seçenekleri mevcut.



DOĞA HARİKASI KARAGÖL

Yamanlar Dağı'nın zirveye en yakın bölümünde yer alan 35 dekarlık krater göl ve çevresindeki bölgedir. Menemen'den, yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk sonucu ulaşılabilirisiniz. Yamanlar Mesire Alanı'nın içerisinde yer almaktadır. Karagöl ve çevresinde çadır ve kamp alanları, yürüyüş yolu bulunmaktadır. Oltayla alabalık avlayabilir, keyifli zaman geçirebilirsiniz.



ÇUKURKÖY SU UÇTU ŞELALESİ

Turgutlar Mahallesi'ne 7 km uzaklıktaki Turgutlar Şelalesi, halk arasında 'Su Uçuran Şelalesi' olarak da biliniyor. Manisa, Aliağa ve Menemen arasında kalan şelaleye Menemen'in Turgutlar, Aliağa'nın Karakuzu ve Manisa'nın Türkmen Köyü'nden ulaşılabiliyor. Doğal güzellikleriyle nefes kesen bir parkura sahip.





KUŞ CENNETİ

MENEMEN'İN de sınırdaş olduğu İzmir Kuş Cenneti, barındırdığı bitki ve hayvan türlerinin yanı sıra Türkiye'de en fazla kuş türü görülebilen alanlardan biridir. Flamingo ve pelikan gibi yıl boyu yaşam alanı olduğu çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan İzmir Kuş Cenneti'nde bu zamana kadar 293 kuş türü görülmüştür. Nesli dünya ölçeğinde tehlike altında olan Tepeli Pelikan'ın Türkiye'de ürediği 5 alandan biri olan İzmir Kuş Cenneti, Flamingonun Türkiye'de Tuz Gölü ile birlikte ürediği 2 alandan biridir ve dünyadaki en büyük flamingo adasına sahiptir.

NADİR UYSAL