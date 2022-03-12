Akreple yelkovan arasında 40 yıl

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ali Kılıç, 12 yaşındayken başladığı mesleğini 40 yıldır sürdürüyor. Çıraklıktan yetişen Ali Kılıç, 1 asrı devirmiş eski saatlere ayar veriyor. Geçmişte saat tamirciliğinin rağbet gören mesleklerden biri olduğunu anlatan Kılıç, zamanla mesleğin inceliklerini öğrenip işinde usta olduğunu söyledi.

ESKİ SAATLERİ BİRİKTİRİYOR

Değişik model saatlerin teknolojiye direndiğini söyleyen Kılıç; duvar tipi, gonglu, köstekli ve kurmalı çalar saatlerin eski modellerini, zamanla biriktirdiğini anlattı. İlkokul yıllarında 10 yıl boyunca saat tamir işini öğrenmek için çıraklık yaptığını belirten Kılıç, "Mesleğe 12 yaşında başladım, 40 yıldır saat tamirciliği yapıyorum. Okuyamadım, babam da meslek sahibi olmam için saatçinin yanına verdi. Ustalarımın yanında mesleği, işin inceliklerini öğrendim. Eskiden daha çok duvar saatleri, masa saatleri vardı. Ben saat satmaktansa eski saatleri tamir etmeyi tercih ediyorum. Kimse anılarını atmasın, zamanın kıymetini bilsin istiyorum. Saat tamir işiyle uğraştığım için eski model saatler sık sık geliyor. Tabi bir kısmı bu saatleri yeni model saatlerle takas ediyor. Ben de almış olduğum bu eski model saatleri biriktirmeye başladım" dedi.





SAAT TAMİRCİLİĞİ SABIR GEREKTİRİYOR

Saat tamirciliğinin sabır işi olduğunu anlatan Ali Kılıç, milimetrik hareketlerle eski saatlerini tamir ettiğini söyledi. Ali Kılıç, "Çok ayrıntı istiyor, dikkat istiyor. Sabır bu işin olmazsa olmazı. Bu iş, çok hassas. Milimetrik çalışma yapıyorum. Gençlerin içinde eskiye değer verenler var. Tamir yaptırmak isteyen, büyüklerinden kalan saatleri getirenler oluyor. 100-150 yıllık antika saatleri tamir etmekten çok büyük zevk alıyorum. Eski saatleri tamir ederken o insanların yaşamlarına dönüyorum. Bir anlamda zaman tamiri yapıyorum. Hiçbir saat atılacak kadar kıymetsiz değildir. Her saat bir aile, bir evi, bir yaşamı yansıtır. Saati kullanmayacaksınız bile mutlaka size hatırlatacakları vardır" diye konuştu. 40 yıllık usta Ali Kılıç, işi nedeniyle gözlerinin zamanla bozulduğunu, ancak mesleğine olan tutkusundan dolayı hiçbir zaman başka iş yapmadığını dile getirdi. Eski saatlerin günümüzde kullanılan saatlere göre daha sağlam olduğunu kaydeden Kılıç, "Antika saatlerin mekaniği, işçiliği şimdikilere göre çok daha iyi. Bu saatleri kullananlar zaten vazgeçmiyorlar. Birçok kişi asırlık gonglu, köstekli ve kurmalı masa saatlerini getirip bakım ve tamirlerini yaptırdıktan sonra evlerinde kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.

NERMİN UÇTU