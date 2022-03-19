Günlük konfor ve şıklık birleşti

Lüks ayakkabı markası Manolo Blahnik'in karakteristik süslemeleri, Alman markası Birkenstock'un günlük konforuyla buluştu. İki markanın işbirliğiyle doğan kapsül koleksiyon, rahatlığı ve şatafatı bir arada sunuyor.

Manolo Blahnik ile dünyanın en rahat terlik markalarından biri olan Birkenstock ile güçlerini birleştirmesini sağlıyor. İki ikonik marka, zanaatkarlığı işlevle, çekiciliği pratiklikle birleştiren türünün tek örneği bir ayakkabı koleksiyonu oluşturmak için bir araya geldi.

Blahnik, Arizona sandaletlerine ve Boston terliklerine kadife ve kristaller ekleyerek daha şık bir kullanım haline getirdi. Bakalım bu işbirliğini ilk kim de göreceğiz.