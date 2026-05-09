Muğla'da havuz problemini bakanlık çözdü! CHP'li Acar süresiz olarak kapatmıştı! Sporculardan protesto

Tepkilerin artması üzerine sporcular, veliler ve antrenörler geçen 11 Nisan'da Menteşe 'deki Muğla Kapalı Yüzme Havuzu önünde bir araya gelerek kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda sporcu ve aile katıldı. Açıklamada konuşan Özel Uğur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi, Türkiye 3.'sü Kadir Kürşat Barbaros, "Bugün burada Marmaris'te yüzme sporuna vurulan kilidi ve sporcularımızın mağduriyetini haykırmak için toplandık. Bu karar sadece bir tesisin kapatılması değil, Marmaris'in spor geleceğine vurulmuş bir darbedir" ifadeleri kullandı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakan Bak, 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi' notuyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz" ifadelerine yer verdi. Harekete geçen bakanlık, Marmaris'te mevcut yüzme havuzunun kapanmasının ardından, sporcuların antrenman süreçlerinin aksamaması adına önemli bir adım atıldı ve ilçeye portatif eğitim ve antrenman havuzu kurulması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.