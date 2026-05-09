Muğla'da havuz problemini bakanlık çözdü! CHP'li Acar süresiz olarak kapatmıştı! Sporculardan protesto

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, seçim propagandasının birinci vaadi olimpik yüzme havuzu olan CHP'li Başkan Acar Ünlü, seçildikten sonra ilk iş olarak havuzu kapattı. Belediye tarafından işletilen 25 metrelik yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun süresiz olarak kapatılması, ilçede spor camiasını ayağa kaldırdı.
PLANSIZLIK DİZ BOYU
Özellikle çocuklar, genç sporcular ve tedavi amaçlı havuzu kullanan vatandaşlar kararın ardından büyük mağduriyet yaşarken, kamuoyunda "plansızlık" ve "ani karar" eleştirileri öne çıktı. Belediyenin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme Eğitim Merkezi'nin kapatıldığı bilgisi, kulüplere gönderilen resmi tebligatla ortaya çıktı. Kapatma kararıyla birlikte düzenli antrenmanlarını sürdüren yüzlerce sporcu tesislerinden mahrum kaldı. Özellikle yarışmalara hazırlanan genç sporcuların antrenman programlarının sekteye uğradığı belirtilirken, veliler yaşanan duruma sert tepki gösterdi.
"SPORA VURULAN KİLİT"
Süreçle ilgili açıklama yapan Marmaris Akademi Gençlik Spor Kulübü yönetimi, kararın kendilerine belediyeden gelen tebligatla bildirildiğini duyurdu. Kulüp yönetimi açıklamasında, havuzda geçici süreyle hizmet verilemeyeceğini belirterek, sporcuların mağdur olmaması adına alternatif antrenman yöntemleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Açıklamada ayrıca, veliler ve üyeler için bilgilendirme toplantısı yapılacağı da kaydedildi.
Tepkilerin artması üzerine sporcular, veliler ve antrenörler geçen 11 Nisan'da Menteşe'deki Muğla Kapalı Yüzme Havuzu önünde bir araya gelerek kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamaya çok sayıda sporcu ve aile katıldı. Açıklamada konuşan Özel Uğur Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi, Türkiye 3.'sü Kadir Kürşat Barbaros, "Bugün burada Marmaris'te yüzme sporuna vurulan kilidi ve sporcularımızın mağduriyetini haykırmak için toplandık. Bu karar sadece bir tesisin kapatılması değil, Marmaris'in spor geleceğine vurulmuş bir darbedir" ifadeleri kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris Belediyesi'nin havuzu kapatmasına tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Türkiye genelindeki yüzme havuzlarının durumu hakkında bilgi vererek, gençlere endişelenmemelerini söyledi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Bakan Bak, 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi' notuyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. Ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz" ifadelerine yer verdi. Harekete geçen bakanlık, Marmaris'te mevcut yüzme havuzunun kapanmasının ardından, sporcuların antrenman süreçlerinin aksamaması adına önemli bir adım atıldı ve ilçeye portatif eğitim ve antrenman havuzu kurulması için çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.