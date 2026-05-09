Haberler Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS | Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altında yükseliş: Gram, çeyrek, yarım altında son durum ne?

Kapalıçarşı’da altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girerken yatırımcılar “Gram altın 7 bin lirayı gördü mü?” sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalarda savaş ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatlarında 9 Mayıs itibarıyla güncel rakamlar ve piyasadaki son durum merak konusu oldu. İşte 9 Mayıs güncel altın fiyatları…

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinde son durum merak ediliyor.

Küresel gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle değişen fiyatlar sonrası vatandaşlar güncel alış-satış rakamlarına odaklandı. İşte 9 Mayıs Cumartesi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve ons altında son fiyatlar…

9 MAYIS ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.874,79 TL
SATIŞ: 6.875,62 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 11.021,24 TL
SATIŞ: 11.272,26 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.973,60 TL
SATIŞ: 22.544,51 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 44.712,00 TL
SATIŞ: 45.092,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.558,00 TL
SATIŞ: 46.242,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

ALIŞ: $4.714,76
SATIŞ: $4.715,32

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 45.462,63 TL
SATIŞ: 46.605,78 TL

