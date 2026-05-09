HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 9 MAYIS | Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altında yükseliş: Gram, çeyrek, yarım altında son durum ne?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları başta olmak üzere yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinde son durum merak ediliyor.
Küresel gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle değişen fiyatlar sonrası vatandaşlar güncel alış-satış rakamlarına odaklandı. İşte 9 Mayıs Cumartesi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve ons altında son fiyatlar…
9 MAYIS ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 6.874,79 TL
SATIŞ: 6.875,62 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 11.021,24 TL
SATIŞ: 11.272,26 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 21.973,60 TL
SATIŞ: 22.544,51 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.712,00 TL
SATIŞ: 45.092,00 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.558,00 TL
SATIŞ: 46.242,00 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $4.714,76
SATIŞ: $4.715,32
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 45.462,63 TL
SATIŞ: 46.605,78 TL