Ilklere imza atan kuru kahveci Ilyas Gönen

İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Odası Başkanı İlyas Gönen, dededen toruna üçüncü kuşak olarak mesleğini uzun yıllardır başarıyla sürdürürken Türkiye'ye bu alanda önemli markalar kazandırmış bir isim olarak dikkat çekiyor. İlyas Gönen, İstiklal Savaşı Gazisi olan dedesi Hüseyin Gönen'den babası Yusuf Gönen'e geçen kuru kahvecilik mesleğinin yanı sıra uzun yıllar esnaf oda başkanlığı, Kemeraltı Dernek Başkanlığı, Konyalılar Vakfı Başkanlığı ve İzmir'in önemli spor kulüplerinden olan Altınordu'da yöneticilik yaptı. Altınordu Spor Kulübü ile bağlarını asla koparmayan İlyas Gönen, Altınordu Taraftar Derneği'nin de halen başkanlığını yürütüyor. Önemli görevleri başarıyla yürüten Başkan İlyas Gönen, "Halkıma hizmet ve gönül vermeye devam ediyorum. Dünyanın bir an önce barışa kavuşması için Allah, bizi idare edenlere sağlık ve afiyet versin" diye konuştu.

BAYİLİKLER VERİLECEK

Hisar Camisi'nin yan kapısının dibinde bir zamanların kahveciler kralı Yusuf Gönen, Kemeraltı'na adımını 1942'de attı, 1962'de tamamen yerleşti. Oğlu Altınordu eski başkanı ve İzmir Kuru Kahveciler Kuru Yemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, kakuleli kahveden baharatlı kahvenin her çeşidine yayılarak müesseseyi zirvede tutuyor. Altınordu Spor Kulübü'nde 3 dönem başkanlık da yapan İlyas Gönen, birçok kuru kahve markasını Türkiye'ye kazandırdı. 'Gönen by Kaffa Kaldi' markasına tescil belgesi alındı. Şu anda kafe açmak isteyenlere bayilik vereceklerini söyleyen İlyas Gönen "Kahvenin bulunduğu bölge Habeşistan'ın Kaffa bölgesi kahveyi bulan keçi çobanının adı da Kaldi. Bu ikisinin bileşiminden bu isim verildi. İzmir'de ilk etapta 5-6 tane açacağız. Uzun yıllar önce bu markayı aldık" dedi.

AROMALI KAHVELERİ SEVDİRDİ

kahvesi, dibek kahvesi denildiğinde ise akla İlyas Gönen gelir. Bunun sebebi sadece meşhur dibek kahvesi değildir. Türkiye'de damla sakızlı kahvenin ilk patentini alan ilk mucidi İlyas Gönen'dir. Bütün aromalı kahveleri Türkiye'ye sevdiren kişidir. Aynı zamanda 1939 yılında kurulan İlyas Gönen Kuru Kahve markasıyla 7 farklı lezzeti bir arada sunan Osman Tahmis Kahvesi, İlyas Gönen tarafından üretilerek Türkiye'ye tanıtıldı. İlyas Gönen, Ege'nin en önemli markalarından biri haline geldi. Geleneksel Türk kahvesinin kendine has aromasını bozmadan kendi işyerinde yeni çeşitlemeler yapan İzmir Kurukahveciler Odası Başkanı İlyas Gönen vanilyalı, çikolatalı, kakuleli, kavunlu, vişneli, çörekotlu gibi çeşitli aromalarla Türk kahvesi üreterek tüketicilerin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Kahve tiryakileri için cezveyi aradan çıkarıp fincanda pişen kahveyi de Türkiye'de ilk defa Kemeraltı Hisarönü'ndeki işyerinde yaparak büyük beğeni topladı. İlyas Gönen, 2012 yılında 5. İzmir Turizm Ödülleri töreninde İlyas Gönen Dibek Kuru Kahvecisi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Altınordu Spor Kulübü tarafından 2012-2013 futbol sezonunda en centilmen taraftar ödülü aldı. Uzun yıllar Altınordu Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Ayrıca Z kuşağı için yeni nesil kahve üretimine girdiklerini söyleyen İlyas Gönen "Şu anda dünya çapında ünlü kahve lezzetlerini de İzmirlilerle buluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

RAMAZAN'A HAZIRIZ

Yaklaşan Mübarek Ramazan ayına hazır olduklarını belirterek vatandaşları açıkta satılan ve hijyenik olmayan ürünleri satın almamaları konusunda uyaran İlyas Gönen, "Kuru kahve, kuru yemiş ve baharatçılık mesleklerinin bağlı olduğu oda başkanı ve duayenlerden birisi olarak şu anda hurma ve kayısı zamanı geldi. Komposto zamanı. Mübarek Ramazan'da vatandaşlarımız almış oldukları kuru yemiş, kuru kahve ve baharatlara dikkat etsinler. Çünkü ucuzdur vardır bir illeti, pahalıdır vardır bir hikmeti atasözü gereği çok ucuza satılan eski tarihli ve yıkanıp tekrar dondurucuya atılarak halka sunulan bayat hurmaları almasınlar. Buna benzer ürünleri lütfen alırken bildikleri bir yerden seçerek alsınlar. Biz eskiden açık satıyorduk şu anda hijyen açısından artık paket hurma satıyoruz. Bu konu çok önemli. Bilinçli tüketici olmak için buna dikkat edilmeli. Ayrıca hurmanın fiyatı çok güzel. Yarım kiloluk 20 lira. 10 liralık paketler de var. Açık hurma kesinlikle kimse satın almasın" dedi.

TOLGA TEKİN