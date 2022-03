Bu oyunlar ilişki kurtarıyor

MINECRAFT

2011 yılında Mojang Studios tarafından yayınlanan ve 2014 yılında Microsoft tarafından satın alınan Minecraft, 200 milyon kopyadan fazla satarak dünya tarihinin en çok satan oyunu oldu. Oyuncuların bloklarla özgün tasarımlar yapmasına olanak tanıyan 3 boyutlu voxel grafiklere sahip oyunda partnerinizle birlikte kendi dünyanızı yaratabilirsiniz.



DETROIT: BECOME HUMAN

2018 yapımı bir macera oyunu olan Detroit: Become Human; Kara, Connor ve Markus adlı üç android'in hikâyesine odaklanıyor. Verdiğiniz en küçük kararın bile oyunun gidişatını etkilediği, her oynadığınızda farklı bir sonuç elde edebildiğiniz bu oyunda, makinelerin insanlardan daha akıllı olduğu bir yakın gelecekte partnerinizle birlikte kendi hikayenizi yazabilirsiniz.





OVERCOOKED

En İyi Aile Oyunu olmak üzere iki ödül kazanan Overcooked bir yemek pişirme simülasyonu oyunu. Oyuncular siparişlere göre hızlı bir şekilde yemek hazırlamak için çeşitli engeller ve tehlikeler ile dolu mutfaklarda birkaç şefi kontrol ediyorlar. Siparişleri yetiştirebilmek için partnerinizle yoğun bir işbirliği içinde çalışmalısınız.



THE SIMS 4

Electronic Arts tarafından 2000 yılında piyasaya sürülen ve teknoloji dünyasının son gündemi olan 'metaverse' fikrinin temellerini oluşturmuş olan ünlü The Sims serisinin son oyunu The Sims 4, detaylı bir yaşam simülasyonu oyunu. The Sims 4'te partnerinizle birlikte ideal dünyanızı tasarlayabilir, hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz!



LEAGUE OF LEGENDS

League of Legends (kısaca LoL, Türkçe anlamı: Efsaneler Ligi), Riot Games tarafından geliştirilen ve 27 Ekim 2009 tarihinde ilk olarak 'League of Legends: Clash of Fates' adıyla PC için piyasaya sürülen MOBA türü strateji oyunu. Her biri birbirinden ilginç karakterlere sahip olan beş oyuncu içeren iki takımın birbirlerinin Nexus'unu (merkezini) yok etmek için savaştığı oyunda kazanan takım olmak için partnerinizle beraber mücadele edebilirsiniz.





PUBG MOBILE

PUBG Mobile olarak kısaltılan ve Çin'de Game for Peace olarak bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, oynaması ücretsiz bir battle royale (hayatta kalma) video oyunu. Çok oyunculu çevrimiçi bir mobil oyun olan PUBG Mobile'da hayatta kalan son takım olmak için sürekli olarak partnerinizi kollayarak mücadele etmeniz gerekiyor



AMONG US

ÇIKIŞ noktası 'Katil Kim?' ve 'Vampir - Köylü' gibi fiziksel ortam oyunları olan Among Us, Amerikan oyun stüdyosu InnerSloth tarafından geliştirilen ve 15 Haziran 2018'de piyasaya sürülen çevrimiçi çok oyunculu bir sosyal çıkarım oyunu. Mobil versiyonu da bulunan Among Us'ta aranızdaki hainleri bulabilmek için partnerinizle sürekli iletişim halinde olmalı ve uyum içinde hareket etmelisiniz.





IT TAKES TWO

Electronic Arts tarafından 26 Mart 2021'de piyasaya sürülen, kimi otoritelere göre yapılmış en iyi co-op aksiyon / macera oyunu olan It Takes Two'da partnerinizle birlikte hayatınızın en çılgın macerasına çıkabilir, büyüyle oyuncak bebeğe dönüştürülen iki insanın Cody ve May'in yerine geçip onların inişli çıkışlı ilişkisini deneyimleyebilirsiniz. Hemen hemen her köşesinde bir bilinmezin yer aldığı fantastik bir dünyada sıkışıp kalan Cody ve May'in kurtulmak için önce parçalanan ilişkilerini kurtarmaları gerekiyor.