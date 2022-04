Orijinal Adana Izmir’de

Filmlere konu olacak bir hikaye, tüm Türkiye'nin 'Bedri Usta' olarak tanıdığı, Adana Kebap ustası Bedrettin Aydoğdu'nun yaşam öyküsü... Defalarca sıfırdan başlamak zorunda kaldığı iş hayatında, bugün 18 şubesiyle zirveye oynayan bir markanın sahibi olan Aydoğdu, son şubesini İzmir'de Bostanlı Vilayet Evi'nin karşısında açtı. İzmirlileri gerçek Adana kebap lezzetiyle tanıştıran, mezeleriyle damaklarda şenlik yaratan Bedrettin Aydoğdu'nun mekanına Bedri Usta'ya İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Bu hafta Lezzet Durağımız, ulusal bir marka olan İstanbul, Ankara, Bodrum ve İzmit'ten sonra 18. şubesini İzmir Bostanlı'da açan meşhur Bedri Usta Adana Kebapçısı. Orijinal Adana kebabını gerçek ustasından yemek istiyorsanız Bedri Usta'nın lezzetlerini siz de keşfedin. Adana mutfağının en lezzetli yiyeceklerini müşterilere sunan Bedri Usta'da zengin bir menü bulunuyor. Genellikle et ağırlıklı ve baharatlı yiyeceklerden oluşan kebap türleri ve lahmacun herkesin damak zevkine uygun. Kebapta ne kıyma kullanıyorsa aynısını lahmacunda da kullanıyor. Fındık lahmacun, içli köfte, ciğer şiş ile iştahınız kabarıyor.

Ana yemek olan Adana kebap, et ve tavuk çeşitleri çok leziz. Salataları ve özel olarak yapılan Şalgam suyu muhteşem. Bedri Usta kaliteli ve güler yüzlü ekibiyle müşterilerine değişik tatları ve yöresel lezzetleri aynı anda tatma imkânı sunuyor. Mekân kebap çeşitlerindeki tescilli ustaları ve tava, fırın kuzu pirzola ve kuzu tandır konusunda da iddialı. Tatlı olarak da Bedri Usta'ya özel irmik tatlısını tatmanızı tavsiye ederim. Tel kadayıf ve mevsimine göre tatlı çeşitleri servis edilmektedir.

ZİNCİRİN HER HALKASI AYNI

Bedri Usta'da gerçek bir Adana sofrası ve lezzeti sunulmaktadır. Tamamı erkek kuzudan bıçak kıyması tabir ettiğimiz şekilde yüzde 100 kuzu etinden yaptığı kebapları ile orijinal tat ve lezzetle kendinizi Adana'da hissedeceksiniz. Marka olmak zincir olmak öyle kolay değildir arkasında büyük emek, çaba, kültür ve zaman vardır. Marka tüketici satın alma davranışlarını etkilemek konusunda en temel etkendir. Marka; kalite demektir. Markalaşmada standardizasyon çok önemlidir. Her zaman aynı kaliteyi yakalamak ve bunu bütün ürünlerinde yapmak markalaşmada en önemli unsurdur. Bu nedenledir ki yıllardır aynı lezzet ve kalitesini özgünlüğünü koruduğu için Bedri Usta her zaman tercih edilen bir marka olmuş.

DÜNYAYA KABUL ETTİRDİ

Bu lezzetleri ortaya çıkaran, ulusal zincir bir markayı yaratan, köprü altlarında yatarken bugün İstanbul, Ankara, Bodrum, İzmit ve İzmir'de 18 şubesiyle zirveye çıkan isim Bedri Aydoğdu bilinen adıyla nam-ı diğer Bedri Usta. 1992 yılında Adana Yüzevler Kebapçısı'nı kardeşleriyle ortak olarak açar. Hayatında hiç okula gitmeyen Bedri Usta, 9 yaşında atıldığı iş yaşamında merakı ve çalışkanlığı sayesinde 12 yaşında kebap ustası olur. Elinin lezzeti, işinin azmi kendini belli eder. İşini sevgi ve tutku ile aşkla hep yapmış arkasından da başarı gelmiş... Hiçbir işin işin çırağı olmadan ustası olmadım, bu işin ustasıyım doğuştan kebapçıyım sonradan değil diyen Bedri Usta bu işin sırrını şu şekilde açıklıyor, "Bu işin sırrı, kendi işinin ustası olmak. Bu işi tezgahın arkasına geçmeyeceksen, yapmayacaksın. Çekirdekten yetiştim. Neyin ne olduğunu biliyorum. Bugün bütün ekibim aynı gün işi bıraksa, tek başıma dükkâna yetebilirim. Bu işi severek, ruhumu vererek yapıyorum bu işten çok keyif alıyorum, çalışarak dinleniyorum" demektedir. Adana Ticaret Odası Başkanı Şaban Baş'la birlikte Adana kebabının Adana'ya ait olduğunu dünyada tescil ettiren kişidir.

SADECE ET, YAĞ VE TUZ

Adana kebabını kebap yapan kuyruk yağıdır, orijinal Adana kebabı yapıyoruz diyen Bedri Usta "Bizde dişi hayvanın eti kullanılmaz, kebabın içine baharat girmez. Sadece et, kuyruk yağı, tuz ve toz biberle gerçek Adana kebabı yaparız. Adana kebap yanında, çöp şiş, kanat, ciğer, lahmacun, etli pide de yapıyoruz. Ancak ben kebap ustasıyım. Ben dışarıdan usta almıyorum, hepsini kendim yetiştiriyorum. Bugün 18 şubemdeki ustaların hepsi giderse, onların yerini dolduracağım ustalar hazır. Yeni açtığımız mekana en eski ve tecrübeli elemanlarımı yerleştiriyorum; daha acemileri eski mekanımızda yanımda tutup, kendim yetiştiriyorum. Şubeleşme olunca lezzet bozuluyor şeklindeki algı tamamen yanlış. Sistemi iyi oturtursanız neden bozulsun?

EGE VE GÜNEY BULUŞMASI

Bedri Usta bu gün itibarı ile olan yeni hedefleri, tıpkı geçmişte olan hedefleri gibi müşteri memnuniyeti odaklı. Bedri Usta "Amacımız en güzel ve özel lezzetleri burada sunmak istiyoruz. Burası Ege ve Güneydoğu mutfağının buluştuğu adrestir. Soğuk mezelerimizle de ayrı bir lezzet sunuyoruz Ege ve Girit mutfağının mezeleri yanında pastırmalı humusumuzla ve ara sıcaklarımızda içli köftemizle de iddialıyız. İngiltere'de ve Dubai'de şube açmak istiyorum. Türkiye'de ise Bursa ve İzmir'de restoranlar açmak istiyorum. Bunun yanı sıra üzerinde çalıştığım bir proje var. Eğer devlet tarafından da onaylanırsa Bedri Usta Akademi'yi kurmak istiyorum.

Son söz; Başarı, içindeki potansiyeli en iyi şekilde işleyip üstün sonuçlara çevirmektir. Büyüklük, kendi hayatından taşıp, dünya ve insanlığa katkıda bulunmaktır. Bunu başarabilen Bedrettin Aydoğdu ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

SEZER ALTAN