Geleneksel ve modern lezzetlerin buluşma noktası

Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz Ramazan, bütün Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazanı beklenmeye başlanır. Türk kültürel değerlerinin İslam dininde en fazla görüldüğü ibadet, oruç ve onun yaşandığı ay olan Ramazan'dır. Türk milleti Ramazan'a ayrı bir önem vermiş ve onu en güzel şekilde yaşamış ve Ramazan'a özgü bir kültür oluşturmuştur. Bu hafta lezzet durağımızda iftar sofralarınızı şenlendirecek güçlü mutfağı ile damaklarınıza şölen yaşatabileceğiniz üç tarafı deniz manzaralı 1453 Osmanlı Bostanlı ve Kaffa Keyif var. 2021 yılında pandemiden sonra açılan 1453 Osmanlı Bostanlı, Bostanlı İskele'deki konumu ve modern ferah çok amaçlı geniş dekorasyonu ile denizin keyfini yaşarken, enfes lezzetler eşliğinde sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebileceğiniz bir mekan.

KAFFA KEYF'TE KAHVE

1300 metrekare alana kurulu mekan Kaffa Keyf ile birlikte 1700 kişiyi ağırlayabiliyorlar. Mekana ait 1000 metrekarelik açık otoparkı olduğu için otopark sorunu da yaşamıyorsunuz. Mekanın sahibi Mecit Bozkurt, işletmeciliği ise yeğenleri Yakup ve Halil Bozkurt yapıyor. Telekomünikasyon ve telefon alanında faaliyet gösteren aile Çiğli'nin simge işletmelerinden 2000 yılında kurulan Ofis 2000 ve 4 tane Türk Telekom mağazasının işletmeciliğini yapıyor. Gıda sektörüne yine Bostanlı İskelesi'nin üstünde kendi markaları olan Kaffa Keyf ile birlikle 1453 Osmanlı ile girmişler. Kaffa Keyf markası ile büyümek zincirleşmek istemekteler. Şehzadeler Kenti Manisa'dan yola çıkarak, Türk Mutfağının lezzetini önce tüm Türkiye, ardından dünya ile buluşturmayı kendisine ilke edinen 1453 Osmanlı, kısa sürede büyüyen ailesi ile birlikte bu hedefini gerçekleştirmeye devam etmektedir. Farklı bölgelerden, farklı kültürlerden elde edilen kahve çeşitleri sofraları, sohbetleri süslüyor. 1453 Osmanlı, kahvenin her çeşidini seviyor ve büyük bir keyifle servis ediyorlar. 1453 Osmanlı yetkilileri şubelerde kaliteyi korumak için belli ürünlerin merkezden gittiğini aktardı.

ŞEHZADELER KENTİNDE BAŞLADI

1453 Osmanlı dünyaya ve Türkiye'ye köklerinden gelen lezzeti 21. yüzyıla uygun bir biçimde sunarken, her geçen gün artan şube sayısıyla markanın köklerini de sağlamlaştırıp geleceğe sağlam adımlar atarak büyümeye devam ediyor. İşimizi tutku ile yapıyoruz diyen 1453 Osmanlı yetkilileri, "Ürünlerimizin tamamı belgeli, güvenilir, tesis kalitesi yüksek, ülkemiz ve dünya standartlarına uygun üretim yapan iş ortaklarımızdan sağlanmaktadır. Biz hizmet yolculuğumuza, Şehzadeler Kenti olan Manisa'da başladık. Osmanlı'nın ihtişamlı atmosferini bünyemizde tutup aynı zamanda modern bir ortam oluşturarak misafirlerimize hoş deneyimler, güzel lezzetler sunduk. İşletmemiz, zaman içinde gördüğü ilgi sayesinde Türkiye'ye açılma fırsatı buldu ve adım adım büyümeye başladı. Şimdi ise göze, gönüllere ve en önemlisi de damaklara hitap ederek başarıyla büyümeye devam ediyoruz. İçinde yetiştiğimiz Manisa'nın sıcak ve samimi ortamını tüm tatlarımıza kattık" dedi.

MENÜDE OSMANLI İZLERİ

Kahvaltı'da yöresel günlük taze ürünler kullanılmakta, kahvaltı çeşitleri Saraylı serpme kahvaltı, Has kahvaltı, Saraylı kahvaltı ve seferi mini kahvaltı ile güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Kahvaltıya eşlik edenler menemen, omlet, sahanda yumurta, kase yulaf, hidiv, pişi tahtası, simitzade ve sıcak Balkan kahvaltısı.Başlangıçlar; günün çorbası, patates kızartması, Osmanlı börek tabağı, çeşnigar, enşube, sipahi tabağı, yeniçeri tepsisi... Tost çeşitleri; derun, akva, beha, ayvaz, ekmek arası lezzetler; tutkaç, otacı,lahran, tad-ı şahane, peyami,bozok, tahrun Dürümler; mahlud, Karagöz, Hacivat Burgerler; Hamburger, Hüsrev, Çemen, Osmanlı, Obur, Türk işi, ağabeyi Makarna ve Mantı; Saray mantısı, çıtır mantı, ferahi, Barbaros, isli ve kessam Salatalar; Ege rüzgarı, şahtur, hellim, terakki, hare, ulufe Pideler; Has bahçe, Balkan usulü,Türk işi, isli, kasap Tavuk yemekleri; Rumeli, Larin, Farisan ve kösem, Lala tavuklu, haseki, Sultani, cübni Et Yemekleri; Fetih, Hünkar beğendi, Ciğer Pare, İskenderiye, Lala etli Kervansaray, Mantar Soslu Bonfile, Karabiber Soslu Bonfile Köfteler; Izgara köfte, Eyvallah, Balaban, Cihandar Pastalar; Devİl's, Tiramisu, Kalpli pasta, marlenka, köstebek, nutellalı ve kitkatlı, browni.. Sıcak soğuk sultanlara özel içecek çeşitleri.

Son söz; Bazı mekanların ruhu kimliği kişiliği vardır. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği geleneksel lezzetlerimize yeni yorumlar

getiren Osmanlı'nın büyüleyici konseptini günümüz koşullarına uygun hale getirerek, geleneksellikle modernizmi çağdaş bir çatı altında

harmanlayan 1453 Osmanlı, kültürün gücünü mutfakta en doğru şekilde kullanarak misafirlerine eşsiz deneyimler yaşatmaktadır.

SEZER ALTAN