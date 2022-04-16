Cenk Telkıvıran Orkestrası’nın ünü sınırları astı

Yıllardır Türkiye'nin birçok şehrinde sahneye çıkan, güçlü kadrosu ve sahne enerjileriyle eğlenceyi doruğa taşıyan Cenk Telkıvıran Orkestrası, yoğun geçen kış döneminin ardından şimdi de yaz sezonuna hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında yayınladıkları ilk klipleri "Milat Saydım" ve geçen ay çıkardıkları "Niyetini Boz da Gel" klibiyle giderek tanınmaya başlayan başarılı topluluk, dijital platformlarda dikkat çekerken aynı zamanda da yurt dışından konser teklifleri almaya başladı. Kovid salgınıyla başlayan yasaklar döneminde işlerin durduğunu dile getiren grubun kurucusu Cenk Telkıvıran, "Pandemiden sonra kış çok iyi geçti. Neredeyse hiç yerimizde oturmadık. Şimdi de yaz aylarına hazırlanıyoruz. Bu sene Çeşme'deki 'beach club'larda ve Didim Yacht Club'da olmayı planlıyoruz. Bunların yanı sıra Avrupa'daki Türkler'den de teklifler alıyoruz. Yazın sonlarına doğru yurt dışına uzanacağız" diye konuştu.

1 AYDA 600 BİN İZLENDİ

Sözü ve müziği Çağrı Telkıvıran'a ait olan "Milat Saydım" ve Kenan Doğulu'nun hareketli parçası "Niyetini Boz da Gel"i grubun solistlerinden Cem Doğangil seslendirirken, yakında klibi çekilecek olan "Leyla" şarkısı için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Telkıvıran, "Kenan Doğulu'nun parçasına çektiğimiz klibe çok iyi yorumlar aldık. Klip Youtube'de 1 ayda 600 binden fazla izlendi. Üçüncü klibimizi de birkaç hafta içinde çekeceğiz" dedi. ERCAN AKGÜN