Haberler Ekonomi Milyonların yeni maaşı netleşiyor Milyonların yeni maaşı netleşiyor 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasından sonra sadece bir veri kaldı. Hesaplamalara göre yıl sonunda yüzde 32 civarında çıkacak enflasyon ile emeklilerin ve memurların maaş artışları da netleşiyor. Ocak'ta emekli ve memurların maaş artış oranları yüzde kaç olacak? En düşük maaşlar kaç liraya yükselecek? Sosyal yardımlar yüzde kaç artacak? İşte cevapları... FARUK ERDEM









Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayına çevrilmiş durumda. Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran ortaya çıktı. Buna göre Temmuz'dan Aralık'a kadar olan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 11.2 oldu. Bu oran yıl sonu için ortaya çıkacak rakamlarla ilgili önemli bir ipucunu da vermiş oldu. Bu veriler sonrasında yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın işaret ettiği yüzde 31-33 aralığında yüzde 32'ler civarında çıkacağı da ortaya çıkmış boldu. Peki emekliler ve memurlar için oranlar nasıl olacak? İşte hesaplar...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ:

SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlar her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışlar 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 5 aylık enflasyon yüzde 11.20 çıktı. Bu oranın üzerine Aralık enflasyonu eklenecek ve 6 aylık oran ortaya çıkacak. Gelen verilere göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre de 6 aylık enflasyon yüzde 13.23 civarında olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık enflasyon artışını gösterecek.