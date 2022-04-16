Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için

BEZ VE FİLE ALIŞVERİŞ ÇANTASI

Yaygın olarak kullanılan plastik çantaların ve torbaların ham maddesi petroldür. Bu maddeler insan vücuduyla temas ettiği gıdalarla da etkileşime geçerek ciddi hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple alışveriş ve diğer kullanım alanları özelinde plastik poşetler ve çantalar yerine bez veya hasır kumaş alışveriş çantaları ve torbaları tercih edilmelidir. Bez ve file çantaları sürekli evde unutanlar için en iyi yöntem, bu çantaları arabada ya da günlük kullanılan çantalarda taşımaktır.

CAM ŞİŞE KULLANIMI

İçinde bulunan kimyasallar dolayısıyla pet şişede tüketilen suyun kalitesinde (PH değeri) azalma meydana gelmektedir. Bu önemli neden dolayısıyla pet şişeler yerine matara veya doldurulabilir cam şişeler tercih edilmeli, ayrıca eve alınan suyun cam damacanada olmasına özen gösterilmelidir.

KAĞIT YA DA KARTON PAKETLER

Günümüzde gıdalar çoğunlukla plastik malzemeler içerisinde muhafaza edilmektedir. Dondurulmuş gıdaların ambalajları da çoğunlukla plastiktir. Bu tip yöntemlerle paketlenmiş gıdalar yerine kağıt ya da kartonla paketlenmiş gıdalar tercih edilmelidir.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR PLASTİKLER

Uzmanlar, herhangi bir nedenle plastik araç ve gereç kullanılacaksa geri dönüştürülebilir plastiklerin kullanımını önermektedir. Plastiklerin geri dönüşümünün sağlanması da önemli bir detaydır. Hem ekonomik olarak hem de dünyayı kirleten plastik atıklardan kurtulmak için, plastikler geri dönüşüm kutularına atılmalı ve bu atıkların tekrar kullanımı sağlanmalıdır.

BAMBU DİŞ FIRÇALARI

Günlük hayat içerisinde yoğun olarak kullanılan ve plastikten üretilen ürünlerin arasında diş fırçaları da yer alıyor. Plastik diş fırçaları yerine bambu gibi doğada çözünebilir maddelerden üretilmiş diş fırçaları kullanılmalıdır.

ÇEVRECİ MUTFAK GEREÇLERİ

Plastik ürünlerin en yoğun olarak kullanıldığı alanların başında mutfaklar geliyor. Plastik ve tek kullanımlık malzemeler yerine paslanmaz çelik, bambu ve cam gibi maddelerden üretilen mutfak gereçlerinin kullanımı tercih edilmelidir.

CAM PİPET VE BARDAK

Özellikle dışarıda yemek yerken sıvı tüketiminde pipet kullanımı son yıllarda oldukça artış göstermiş durumda. Hem çevre hem de sağlığa zararları nedeniyle plastik pipetler yerine cam bardaklar veya kağıttan imal edilmiş pipetler tercih edilmelidir.

SAKLAMA İÇİN KAVANOZ

Yiyecekleri saklamak için plastik malzemelerin kullanımı da yoğun olarak devam ediyor. Hem çevre hem de insan sağlığı açısından yiyecekler plastikten üretilen saklama malzemeleri yerine cam kavanozlar ve çelik kaplarda muhafaza edilmelidir.

ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Plastik kullanımı konusunda çocuklar da eğitilmeli, plastik kullanımının çevreye ve insan sağlığına verdiği zararlar küçük yaşlardan itibaren öğretilmelidir. Plastiklerin çöpe atıldığı zaman çürümediği, paslanmadığı, biyolojik olarak bozulmadığı, doğada bozulmadan uzun yıllar kaldığı, suyun ve toprağın kirlenmesine neden olduğu aktarılmalıdır