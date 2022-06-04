Geleneksel et lezzetine modern bir dokunus

Sahilevleri, adı gibi İzmir'in sahil havası yaşatan en güzel semtleri arasında... Şehir içinde olup sahil kasabasında gibi hissederek kurulan muhteşem lezzetlerle bezeli dost sofralarının bir numaralı adresi... Bu hafta lezzet durağımız bu güzel semtte son dönemin en özel konseptlerinden birisini yaratan, 6 dönüm arazi üzerine kurulu Times tayız. Dünya markası olan Times 2004 yılında Almanya'da kurulmuş. Şimdi orada 3 şube ile hizmet veren Times İzmir'de 1 Ocak'ta açılmış.

Bir restorandan çok daha fazlasını sunan Times İzmir'de sabahları yeşillikler içerisinde yöresel ürünlerle donatılmış bir kahvaltı ardından bütün günü geçirebileceğiniz etkinlikler ve huzur sunuyor. Kahvaltınızı edip yürüme alanlarında çocuklarınızla gezinti yapabilir, dostlarınızla kahvenizi içebilirsiniz. Akşam güneşin batışını keyifle içeceğinizi yudumlayarak izleyeceğiniz mekan Times, geceleri ise eğlence vadediyor. Tam bir peyzaj ve tasarım harikası... Girişte sizi karşılayan şelaleye bakmaya doyamıyorsunuz.

AÇIK HAVADA BOL ÇEŞİT

Bir dünya markası olan Times Restoran, enfes lezzetleri şeflerin modern dokunuşlarıyla daha keyifli hale getiriyor. Kapalı ve açık mekanlar 12 ay lezzet keyfini sürdürmek için özel olarak tasarlan- mış. Nikah, düğün, iş ve toplantı yemekleri için özel bölümleri bulunuyor. Aynı anda birçok organizasyonu gerçekleştirebiliyorlar. Mekânın en önemli özelliği bu kadar keyifli ortamda sundukları alternatifli geniş menü. Ödüllü şeflerin yaptığı enfes lezzetler için, bütün ürünlerin en iyisi, kalitelisi yerinden, yöresinden giderek alınıyor. Baharat Antep'ten, Tulum peyniri Erzincan'dan, kaşar Kars'tan, bal Kemah'tan getiriliyor. Etlerini ise kendi kasapları olan Botanik Kasap'tan alıyorlar.

BİR DÜNYA MARKASI

Bütün bu konsepti yaratan yurt içi ve yurt dışı tecrübelerini bilgi birikimini ortaya koyan başarılı isim Murat Yeniçeri tam bir İzmir aşığı... Yatılı okullarda okumuş, 1992 yılında Almanya'ya gitmiş. Catering ve düğün organizasyon işleri yapan Yeniçeri, bu konuda Almanya'da ilk vergi veren insan. Almanya'da 1998 yılında Hayat Dergisi'ni ve Pazaryeri Gazetesi'ni çıkarmış. 2004 yılında ilk Times Restoran'ı Almanya'da açmış. 2010 yılında 5 şubeye ulaşmış. 2020 yılında ise İzmir'e dönüş yapmış.

Yeniçeri, restoranı şu sözlerle anlattı: "Times bir dünya markası. Avrupa ve Amerika'nın ardından en yeni şubemizi İzmir'e açtık. İzmir Sahilevleri'nde Times Sahne, Times Şef, Times Garden adında üç konsept bir arada yer alıyor. Almanya'da İzmir'deki yerimizden daha büyük göl kenarında muhteşem bir mekan açıyoruz. İzmir'de şehrin en güzel yerine konumlandık.

Geleneksel et restoranlarına modern bir dokunuş kattık diyebiliriz aslında. Bir dünya markası olan restoranımızda, tüm yemeklerimiz şeflerimizin modern dokunuşlarıyla daha da enfes hale geliyor. Etlerin en özel ve yumuşak yerlerini sizler için seçip özel kesim bıçaklarıyla yenilebilir hale getiriyoruz. En iyi et kesimlerini sunuyoruz."

AÇILIŞTA SERDAR ORTAÇ SAHNEDE

Mekan 17 Haziran'da gerçekleşecek yaza merhaba konserinde Serdar Ortaç'ı ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayıp, gece 00.02 ye kadar sürecek açılış tam bir festival havasında olacak. DJ Süleyman Köfteci ve DJ Tades geceyi şenlendirecek. Times Sahne de güçlü sesleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü film ve dizi oyuncusu Cem Kılıç, Times Sahnesi'nde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor ve her Cumartesi sahne alıyor. Ayrıca mekanda Cem Doğangil ve Gamze Dursun da birbirinden güzel şarkılarıyla İzmirlilere muhteşem geceler yaşatıyor.

KAHVALTI

Peynir tabağı, füme et tabağı, Tire petek bal, manda kaymağı, kahvaltı salatası, zeytin tabağı, tahin&pekmez, nutella, füme etli, sucuklu, yeşil sebzeli yumurta, menemen, mantarlı, times, peynirli, fit omlet.

BAŞLANGIÇLAR

Şeker domates, reyhan, yıllanmış balsamik, erken hasat zeytinyağı ile yapılan Burrata... Füme somon (avokado, bebek turp, kapari çiçeği, dereotu) Füme et (armut dilimleri, rokfor peyniri, akçaağaç şurubu) mantar (tapenade, bebek ıspanak, parmesan) dana carpaccio, dana bonfile, roka, hardal, parmesan peyniri. aşiran, canruba, tarzı siyah, endamı nur, füme antirikot, poşe ayva, kuru yemişler, acı biber reçeli. Kuru cacık: Denizli bölgesinden gelen yöresel yanık yoğur ile yapılan cacığın içerisine çekirdeği alınmış erik turşusu, taze nane yaprakları ve közlenmiş sarımsak koyuyorlar. Servis ederken üzerine kurutulmuş nane, maydanoz, dereotu, fesleğen karışımını serpip üzerine erken hasat edilmiş sızma zeytinyağını ekliyorlar.

ARA SICAKLAR

- Ev yapımı patates kızartması, trüf yağ, maydanoz yaprakları, tütsülenmiş biber sos, isli yoğurt, bourbon soslu sosis, safranlı patates, fesleğenli çıtır mozerella topupancar & gerdanağır ateş kuzu gerdan, taze otlar, keçi büş. - Taş fırından çıtırkuzu kokoreç, domates ezme, keçi büş, adaçayı, kol altı yumurtası chumichurri sos ile. Samosa ağır ateş dana kaburga, isli yoğurt. Mücver & karides reyhanlı mücver, biberiye aromalı karides, safran sos. Kuzu ciğeri, humus ve taze otlar ızgara ilik chimichurri sos ve kızarmış ekmek. Burger, salata, makarna ve pizzaların çok özel çeşitlerini tadabilirsiniz.

ANA YEMEK

Asado ağır ateş dana kaburga, ilikli patates, kuşkonmaz. Antrikot ızgara kereviz, ızgara pancar, kök sebze yaprakları. Dana pirzola ızgara ilik ve kök sebzeler. T-bone ızgara ilik ve kök sebzeler, somon avokado, bebek ıspanak, bebek patates, safran sos.ördek ızgara kereviz, ızgara pancar, kök sebze yaprakları, ördek sosu. Kuzu karski kuşkonmaz ve yabani mantar ızgara. Füme pirzola kuzu kulağı, şeker domatates, parmesan, zeytinyağı ızgara köfte ilikli patates, isli yoğurt, paprika sos. Meşe odununda kuzu tandır: Trakya Bölgesi'nden gelen genç kuzuların ön kollarını meşe odununda 6 saat pişiriyorlar. 6 saat sonunda kemiğinden ayrılan kuzu etini tırnak pidesinin üzerine koyup yanında Antakya Bölgesi'nden gelen Frik buğdayından et suyu ve zahterli keşkek ile servis ediyorlar.

Son söz; İzmir'e son dönemde çok büyük ilgi var, çok özel, konsept mekanlar açılıyor. Bölge bir gastronomi destinasyonu olma yolunda ilerliyor. Time's bu konsept mekanlardan birisi. Emek verilerek çalışılmış, bütün detayların düşünüldüğü harika bir mekan ortaya çıkmış. Başta Murat Yeniçeri olmak üzere emeği geçenleri ve Time's ailesini kutluyorum.

SEZER ALTAN