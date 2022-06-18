Belçikalı dis hekiminden Türk halısı

Muğla, Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün Fethiye Kültür Müdürlüğü Salonu'nda düzenlediği halı ve kilim kursları ile kültürümüzde önemli bir yeri olan değerlerimiz yaşatılıyor. Tamamen kök boya ve yörenin el eğirme yün ile dokunan halı ve kilim kursuna son 4 yıldan bu yana Belçikalı Diş Hekimi Catherina M. Mourauks da katılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Halı Kilim Sanatçısı ve Dokuma Uzmanı Meryem Atmaca, Fethiye'nin coğrafi işaret almış, adeta tarihi halı ve kilimlerinin dokumasını öğretirken, kültürümüzü gelecek kuşaklara miras olarak kalması için de çaba sarf ediyor. Tamamen kök boya ve yörenin el eğirme yünlerinden dokunan coğrafi işaretli Kayaköy Halısı ve Seydiler Kilimi dokuma eğitimi alan 16 kursiyer dokudukları halı ve kilimleri evlerinde kullandıkları gibi çocuklarına çeyiz olarak da bırakabiliyor. Aralarında emekli memur, ev hanımı ve değişik mesleklerden kadınların yer aldığı kursiyerler, el emeği göz nuru yaptıkları halı ve kilim dokumalarını Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu yıl sonu sergisinde beğeniye sundular.





4 YILLIK DOKUMA ÖĞRENCİSİ

Adeta göz kamaştıran, her biri paha biçilmez bu eserlerin daha önceki yıllarda yurt dışındaki etkinliklerde sergilendiği öğrenildi. Her yılın Ekim ayında başlayan ve Haziran ayı sonunda tamamlanan Modül sistemli kursa 17 yıldır Fethiye'de yaşayan Belçikalı Diş Hekimi Catherina M. Mourauks da son 4 yıldır katılıyor. Kök boya yapmak ve evinde de kurduğu tezgahta halı ve kilim dokuduğunu söyleyen Mourauks "Şimdi Seydiler kilimi dokuyorum. Kültürel Mirasınız kilim ve halı dokumayı öğrenmekten çok mutluyum. Boş vaktimi değerlendirip kendime de terapi yapıyorum. Burada arkadaşlar da edindim. Hobi olarak kilim ve halı dokumaya devam edeceğim. Türkiye'de, Fethiye'de yaşamaktan keyif alıyorum. Dokuduğum kilimi 1000 Euro verseler satmam. Çünkü çok değerli bir kültürel çalışma yaptığıma inanıyorum. Herkese de bu kursa katılmalarını öneririm" dedi. Kurs Öğreticisi Meryem Atmaca, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağladığı tezgahlarımızda çoğunluğu emekli kadınlarımız yöremizin coğrafi işaretli Kaya halısı ve Seydiler kilimi dokumayı öğreniyorlar. Kursa katılım oldukça iyi. Kültür mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için gayret sarf ediyoruz. Bu sanatı öğrenenler kendi kurdukları tezgahlarla ülkemize katmadeğer de sağlıyor hatta istihdam yaratıyorlar. Burada yüzlerce yıllık Kayaköy halısı ve Seydiler kilimini çocuklarımıza ve torunlarımıza kaliteden ödün vermeden miras kalmasını sağlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Paris, Avusturya, Gana ve Yunanistan'ın Rodos adasında sergiler açtık. Fuarlara katılıp, Türk kültürünü tanıttık. Bakanlığımızın sağladığı imkanlarla yeni kursiyerleri de yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.