Güzellik içten geliyor

Fransızca'da güzellik malikanesi anlamına gelen Maison de Beaute, Çiğli'de kapılarını açtı. Arzu Başyiğit'in sahibi olduğu merkezin açılış törenine, yakın arkadaşı sunucu Bircan Bali de katıldı. Sıcak havaya rağmen kalabalık bir davetli grubunun yer aldığı açılışta, kurdeleyi Arzu Başyiğit ile beraber Bircan Bali ve Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Özdemir birlikte kesti. Uzman estetisyenler, kalıcı makyaj uzmanı ve protez tırnak uzmanının yer aldığı güzellik merkezinde pazar hariç haftanın 6 günü hizmet vereceklerini dile getiren Başyiğit, "4 mevsim diyot buz başlık lazer, hifu ameliyatsız yüz germe, altın iğne cilt gençleştirme, picolucks leke tedavisi, magic time bölgesel incelme, karbon peeling, kalıcı makyaj, protez tırnak, ipek kirpik, lenf drenaj, pasif jimnastik, göğüs dikleştirme, popo kaldırma ve botoks dolgunun dışında nefes terapileri ve akses bar uygulaması da yapıyoruz. Çünkü güzelliğin en büyük düşmanı stres. Onu yok ettiğiniz zaman kolajen dokuyu da korumuş oluyorsunuz" açıklamasını yaptı.



■ ERCAN AKGÜN

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