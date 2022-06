Özel çiftlikten etleri tadarak alma devri

Orta Asya'nın göçebe kültüründe yer alan et ve süt ürünleri ile şekillenen Türk mutfağı, her dönem gelişerek ve çevresinden etkilenip farklı kültürlerin özellikleriyle birleşerek bugünkü zengin yemek kültürünü oluşturmuştur. Bu hafta lezzet durağımız Türk mutfak kültüründe en önemli yere sahip etin en özel halinin sunulduğu Narlıdere'deki Botanik Şarküteri ve Kasap. Kısa sürede et severlerin en önemli adreslerinden birisi olan kasap, kasap-şarküteri geleneğinin son temsilcilerinden biri. Süt ve süt ürünleri ile başladıkları mesleğe eti de ekleyen 3. kuşak tarafından devam ettiriliyor.



ÇEŞİT ZENGİNLİĞİ

Narlıdere'de hizmet veren Botanik Kasap, alışılmışın dışında bir yöntemle müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Asıl mesleği mandıracılık olan, 3. kuşak temsilci İsmail Zeybek müşterilerin et ürünlerini almadan önce tadına bakabilmesini sağlıyor. Genç yaşında birçok başarıya imza atan işini sevgi ile tutku ile yapan Zeybek, 6 yaşından itibaren bu işin içinde, marka olmak için gece gündüz çalışmakta... Ödemiş merkezli Botanik Şarküteri Kasap, Narlıdere merkezde kısa süre önce açılmasına rağmen çok ilgi göstermiş müşteriler. Çok özel çıralı etleri var. Balıkesir kıvırcık kuzuları çok iyi. Kasap reyon ve tezgahının bu kadar zengin çeşitli özel sunumun hazırlandığı görsel bir şölenin yaşatıldığı nadir mekanlardan. Botanik Kasap'ın kalitesinin lezzetinin etlerini özel olmasının nedeni, Ödemiş'te 17 dönüm arazi üzerine kurulu kendi çiftliklerinde üretmeleri ve özel işleme teknikleri uygulamasından kaynaklanmaktadır. Kendi çiftliklerinde kendi hayvanlarını hormonsuz, iğnesiz şekilde kendileri yetiştirmektedirler. Dişi hayvan kullanmıyorlar. Etlerini farklı kılan tamamen tarladan açık havada doğal ortamlarda beslenen hayvanlardan elde etmeleridir. Eti et gibi yemek isteyenler Botanik Kasap'a gelsin, İzmirliye gerçek et yedirmek istiyorlar. İzmir'in en iyi kasaplarından birisi olarak değerlendirilmekte.





PİŞİRME HİZMETİ DE VAR

Botanik Kasaptan eti çiğ olarak aldığınızda evde bunları en özel şekilde yapabilmeniz için etler marine edilmekte mekanın şeflerinin hazırladığı özel soslarla evinizde bu lezzeti keyfi yaşayabilirsiniz. İşletme ayrıca evinde pişirmek için yeterli vakti olmayan kişilere pişirme hizmeti sunuyor. İzmir'de ilk kez uygulanan almadan önce tatma yöntemi sayesinde olumlu yorumlar aldıklarını ve müşterilerin hayatını kolaylaştırdıklarını belirten genç patron, "İnsanlar marketlerde peyniri, zeytini tadıyorsa, bu neden et ürünlerinde de uygulanmasın dedik. Sattığımız etlerin tadını merak eden kişilere ücretsiz ikram etmek için dükkan içerisinde bulunan mangalımızı kullanıyoruz. Pişirme hizmeti isteyen olursa, etin yanında lavaş ekmeği, domates, biber gibi ikramları veriyoruz. Kendi üretimimiz olduğundan ve piyasaya bağımlılığımız bulunmadığı için pek çok yere göre et fiyatlarımızı makul seviyede tutuyoruz" açıklamasını yaptı.





ETLE İLGİLİ HER ŞEY

İsmail Zeybek, "Burada etle ilgili her şeyi bulmanız mümkün. Bonfile, antrikot, soslu marine edilmiş etler, çedar soslu ve soya soslu etler, kasap köfte, kasap sucuk, gerçek dana kavurma, kendi üretimimiz olan dana sosis, anne köftemiz ve tavuk çeşitlerimiz var. Bunların yanı sıra mandıra bölümümüzde peynir ve tereyağı çeşitlerimiz mevcut. Haftanın 7 günü sabah 09.00'dan akşam 20.45'e kadar açık olan işletmemizde, Narlıdere'nin yanı sıra Balçova ve Güzelbahçe'ye de paket servisi sunuyoruz" diye konuştu.





CAN DOSTLAR DA DOYUYOR

28 yıldır mandıra, şarküteri ve pazarcıların pek çoğuna ürün tedariki yaptıklarını vurgulayan Zeybek, "Ödemiş'te ürettiğimiz süt ürünlerini İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'ya da gönderiyoruz. Yakında Botanik marka sucuklarımızı, İzmir'deki tüm şarküterilerde bulabileceksiniz. Kasap olarak şubeleşmeye gitmeyi istemiyoruz, iki fabrika satış mağazamızla devam edeceğiz. Ödemiş'te 23 bin metrekarelik çiftlik alanımızın yanı sıra hayvanların yediği mısır ve yonca gibi besinleri yetiştirdiğimiz 300 bin metrekarelik tarım arazimiz var. İşimizi yaparken sokak hayvanlarını da ihmal etmedik. Bizden iki kilogram et alan müşterilerimiz adına 1 kap mama bağışlıyoruz. Aylık gelirimizin yüzde birini can dostlarımıza ayırıyoruz. Mamaları sokak hayvanlarına ulaştırmaları için derneklere ya da hayvan sever gönüllülere vereceğiz" dedi.

Son söz; Genç kuşak dedelerinden babalarından bugüne kadar gelen bilgi, birikim ve tecrübelerini buraya yansıtmışlar. İşinizi sevgi ile yapınca, çocukluğunuzdan itibaren bu sektörün içerisinde, her kademesinde çalışınca ve işinize ruhunuzu da katınca başarı kaçınılmaz olmaktadır. İsmail Zeybek'in şahsında Botanik Kasap Şarküteri ailesine bu lezzet yolculuğunda başarılar diliyorum.

SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI