Üniversitede başlayan aşklarını ölümsüzleştirdiler

Ege Geri Kazanım Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Saygın'ın 26 yaşındaki oğlu genç işadamı Mert Saygın ile İç Mimar Mine Erişen, geçen hafta sonu Sahilevleri'ndeki İzmir'in seçkin mekanlarından Romarin Wedding'de rüya gibi bir düğünle evlendi.

İKİ ÖZEL GÜN BİR ARADA

Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan ve geri dönüşüm sektöründe firma işletmeciliği yapan Mert Saygın ile Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu İç Mimar Mine Erişen'in okul yıllarında başlayan aşkı evliliğe dönüştü. Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu'nun da katıldığı düğüne 1200 davetli Saygın ve Erişen ailesini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Gençlerin nikahını Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kıydı. Üniversite yıllarında arkadaş ortamında tanışan genç çift, 2 yıl sonra evlilik kararı aldıklarını söyledi. Hayalindeki kişiyle evlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mert Saygın, "En mutlu günümüzün benim doğum günüme denk gelmesi de benim için ayrıca çok özel oldu" dedi. TOLGA TEKİN