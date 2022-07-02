Her şey bir futbol maçıyla başladı

İzmirli kent tarihçisi Bedri Cumhur Doğu, Fenerbahçe ve Karşıyaka'da sadece adı bilinen milli mücadele kahramanı kaleci Kenan Or ile ilgili çok önemli bilgi ve belgelere ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Temmuz 1922'de Akşehir'de komutanları bir araya getirmek ve Büyük Taarruz kararını almak için düzenlediği gizli toplantıya vesile olan futbol maçının ülkemizin kaderini değiştiren çok önemli tarihi bir olay olduğunu söyledi.

SIRADAN BİR MAÇ DEĞİL

Mustafa Kemal Paşa'nın o dönemde düşmana son darbeyi indirmeye hazırlanırken, taarruzun yeri ve tarihini son derece gizli tutmaya özellikle dikkat çektiğini hatırlatan Doğu, "Büyük önder Batı Cephesi komutanlarını Akşehir' de toplamak için ilginç bir bahane buldu. Futbol o dönemler orduda yaygın bir spor olmuştu. Tatil günleri alaylar, tümenler birbirleri ile kıran kırana maçlar yapıyorlardı. Cephe karargâhı futbol takımı ile kolordular karmasının 28 Temmuz 1922 Cuma günü Akşehir'de maç yapmaları kararlaştırılmıştı. Ama bu maç öyle sıradan bir maç değildi. Atatürk bunu Nutuk'ta da dile getirmiş ve şöyle demişti: 28 Temmuz 1922 günü öğleden sonra yaptırılan bir futbol maçını görmeleri ileri sürülerek, ordu komutanları ve bir takım kolordu komutanları Akşehir'e çağrıldı. 28/29 Temmuz gecesi, komutanlarla genel olarak saldırı konusunda görüştüm." Doğu, 28 Temmuz 1922 Cuma gününe kadar subayların Akşehir'de toplanmaya başladığını belirterek, "Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve diğer komutanlar toplantıdan önce bir araya gelip, taarruz planını yaptılar. Ama bu toplantı bir futbol maçının gölgesinde yapılmıştı. O maçta da Cumhuriyet öncesinde Fenerbahçe'nin, Cumhuriyet sonrasında ise Karşıyaka'nın ilk kalecisi olan Kuvâ-yı Milliye kahramanı Kenan bey görev yapmıştı. Kenan Bey ile ilgili yeni bilgilere ulaştık."

FENERBAHÇE'DE GOL YEMEDİ

"1915 yılından itibaren Çanakkale Cephesi'nde denizci teğmen (mülazım-ı sani) olarak savaşan, 1920 yılından 1922 yılına kadar da birliğinden izin alarak maçlarda Fenerbahçe kalesini koruyan Kenan bey (Or), 1922 yılında sarı-lacivertli ekip ile namağlup İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Kenan Or, hem de hiç gol yemeden takımını bu başarısında en önemli rolü üstlenmiştir. Hatta dönemin, Fenerbahçe Kulübü Fahri Başkanı, Halife Abdülmecid'in oğlu Şehzade Ömer Faruk Efendi, namağlup şampiyon olan bu takıma tebrik töreni düzenlemiş, Kenan Or'u da ayrıca kutlamıştı."

TARİHİ MAÇTA KALECİYDİ

"Kenan Or, bu buluşmadan iki ay sonra, Fenerbahçeli futbolculardan takım arkadaşları Şehit Nâhit (Çokbaşaran), Kâmil (Rona), Ethem (Bellisan) ve Dr. Refik (Kuntol) ile beraber Anadolu'ya gitmiş ve Sakarya Cephesi'nde subay olarak görevlendirilmişti. Kaleci Kenan, daha sonra Albaylığa kadar yükselirken, Mustafa Kemal'in 1922 Temmuz ayında Akşehir'de yaptığı, kritik toplantıya katılmış, o tarihi maçta da kalecilik yapmıştır." Bedri Cumhur Doğu, Milli mücadele kahramanı Kenan Or'un cephe cephe savaşıp, futbolu da bir araç olarak kullanarak vatanın kurtuluşunda büyük hizmetler ettiğini belirterek, "Kenan Or, İzmir'in istirdâtına (kurtuluşuna) müteakip çok sevdiği İzmir'e yerleşti. İlk işi ise 1912 yılında kurulan ancak, önce Balkan, sonra Çanakkale Savaşları ile faaliyeti durma noktasına gelen, İzmir'in işgali ile kapanan Karşıyaka Kulübü'nün yeniden faaliyete geçmesini sağlamaktı. 1922-1925 yılları arasında, '58 Karşıyakalı' ile beraber yeniden kurdukları Karşıyaka Gençler Birliği'nin kaleciliğini yapan Kenan Bey, 1925 yılından sonra Karşıyaka Spor Kulübü adını alan kulübün sembol ismi olmuştur" dedi.

HEM ASKER, HEM FUTBOLCU

Doğu, 1925 yılında Fenerbahçe takımının ilk yurt içi seyahatinin yapmasına vesilen olan Kenan Bey'in Akdeniz Üs Komutanı ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk futbolcularından Fenerbahçeli Fuad Hüsnü bey ile beraber bu işi başardığını söyledi. Doğu, "Kenan bey, Fenerbahçe'nin İzmir'e Gülnihal Vapuru ile getirilmesi organizasyonunda büyük rol oynadı. Şanlı donanmamıza 1950'li yıllara kadar subay olarak hizmet eden Kenan bey, 1929 yılında Hamidiye, 1934 yılında ise Yavuz zırhlılarımızın İzmir'de Karşıyaka Spor Kulübü futbol takımı ile gemi mürettebatından oluşan futbol takımlarının maçlarını da organize etti" diye konuştu. Evet, Milli Mücadele kahramanı Kenan bey şimdiye kadar yalnızca adı ile biliniyordu. Fenerbahçe'nin tarihine geçen, Karşıyaka'nın Cumhuriyet sonrası ilk kalecisi olan Kenan Or, bugünkü Karşıyaka'nın doğuşundaki en önemli figürlerden birisi oldu.

ŞENOL KANTÜRK