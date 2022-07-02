Korsanlardan korundu ama terk edilmekten kurtulamadı

Bodrum'da yaklaşık 800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan eski Karakaya köyü 800 yıl önce korsan saldırılarından korunmak amacıyla Gümüşlük yakınlarındaki bir dağın yamacına inşa edilmiş. 500 metre rakıma sahip olan köy şu an hayalet köy halinde. Köyün hemen ön tarafında bulunan dağ, korsanlardan gizlemek için oldukça ideal olarak seçilmiş.

Çok uzaktan silueti belli olmayan köy hala bomboş ve orada yaşayan yerli Gümüşlük halkı belediyeden oldukça şikayetçi. Köyde ışıklandırma olmadığı için hayalet köyü andırıyor ve bazı yaşayanlar bu durumdan şikayetçi olduğu için evlerini satılığa çıkarıyor. Tarih öncesi çağlarda dayanan leleglar zamanında gören köy şimdiki hali bakımsız olarak restorasyonsuz ve terk edilmiş bir şekilde.

Köy halkı ise, "Burada kimse yaşamaz kolay kolay evleri olan insanlar da Amerika'da, Avrupa'da. Zaten bazı insanlar buraya araç giremediği için evlerini 4, 5 milyona satıyor" diye açıklık getirdi. Evlerin hemen aşağısında ise ünlü oyuncu Burak Özcivit be Fahriye Evcen'in evleri var.