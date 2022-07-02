Sehir içinde balık keyfi

Bu hafta lezzet durağımız son dönemde Karşıyaka'da Mavi Bahçe Alışveriş merkezinin içindeki Gold Yengeç Restoran'da. Mavi Bahçe'deki yeni yerinde yeşillikler içerisinde bahçede enfes lezzetleri tadabileceğiniz mekanda açık havada dostlarınızla sevdiklerinizle keyifli zamanlar yaşayabilirsiniz.

Zengin menüsü ve deneyimli mutfak ekibiyle muhteşem bir lezzet deneyimi yaşamak için adresiniz Gold Yengeç Restoran. Gerçekten burada bir lezzet patlaması yaşanmaktadır. Bir balık restoranında bulabileceğiniz en özel değişik tatları mekana özgü lezzetlere sahip. Bir tarihin kültürün adı olan Gold Yengeç Restoran'ın kurucusu eski bir Karşıyakalı olan Muhlis Özsoydan 2. kuşak Cemal Özsoydan ve şu anda 3. kuşak Sırma Özsoydan işin başında. Halkla İlişkiler Reklamcılık mezunu olan Sırma Özsoydan öğrencilik yıllarından itibaren işin içinde, işini tutkuyla sevgiyle yapmakta. Modern, genç eğitimli ailesinden aldığı bayrağı daha ileriye taşımaya kararlı.

YILLARDIR AYNI KALİTEDE

Özsoydan ailesi 1987'de başladığı gıda ve turizm sektörü macerasına Kordon'dan sonra Gold Yengeç Restoran ile MaviBahçe'de devam etmekteler. Yıllardır severek yaptıkları işlerini geçmişten geleceğe bütün bilgi, birikim ve tecrübeleriyle İzmirlilere hizmet etmekteler. Yengeç markasının ilk sahipleri Özsoydan ailesidir. Kordon'dan sonra Gold Yengeç Restoran ile MaviBahçe'de de ilk günkü değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden, aynı güler yüzlü hizmet anlayışı ve aynı kalitede lezzetleri ile hizmet etmekteler. 150 kişilik mekanda, aile yemekleri, iş toplantıları ve özel davetler için rahat bir ortam, keyifli bir yemek ve sohbet imkanı bulunmaktadır.

EGE'YE ÖZGÜ LEZZETLER

Farklı bir vizyon ortaya koyan fark yaratan Gold Yengeç, hizmete girdiği günden beri, Ege'ye özgü lezzetlerin harmanlanmasıyla oluşturduğu kendine özgü mutfağıyla tüm İzmirlilere ve Egelilere sesleniyor. Girit ve Ege Mutfağının zengin çeşitleri, ara sıcakları sunulmaktadır. Bu çeşitliliğe, lezzete, tazelik, doğallık, yılların bilgi birikim tecrübesi ve servis kalitesi, müşteri memnuniyetini de ekleyince ortaya başarı hikâyesi ortaya çıkmaktadır. Haftanın her gününe keyifle bir başlangıç yapabilir, öğlen ve akşamları birbirinden lezzetli sayısız enfes mezeleri, mekana özgü çok özel ara sıcakları ve balıkları ile kendinizi ödüllendirir bir lezzet şöleni yaşarsınız.

TAZE DENİZ ÜRÜNLERİ

Günlük taze kaliteli ve yerli deniz ürünleri kullandıklarını her gün deniz ürünlerini bizzat kendileri giderek aldıklarını belirten Sırma Özsoydan bugüne kadar ağırladıkları tüm misafirlerini dostları olarak gördüklerini belirterek "Kalitesinden ödün vermeyen restoranımız güler yüzlü ve tecrübeli personeliyle sıcacık bir ortam sunuyor. Ayrıca adeta evinizde hissedeceğiniz ve hoş vakit geçirmenizi sağlayacak ev sahipliğiyle de sizleri konuk etmekten ağırlamaktan onur ve gurur duyar" dedi. En yakın zamanda Kordon'da şube açmayı düşündüklerini belirten Sırma Özsoydan "Türkiye büyüdükçe, büyümeye, şubeleşmeye yeni lezzetler ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

EŞSİZ BİR MUTFAK

Gold Yengeç Restoran'ın profesyonel işini en iyi yapan şefleri kendi bilgi birikimleri ile dünyadaki trendleri inceleyerek Gold Yengeç Restoran'da sunmaktadır. Gold Yengeç Restoran'ın mutfağında 60 çeşit meze 120 çeşit ara sıcak bulunuyor. Ayrıca kendi mutfaklarına özgü lezzetleri ile fark yaratmaktadır. Mekana özgü beğendili ballı çıtır levrek, susamlı levrek sarma, bademli ahtapot sarma, portakallı balık, ananaslı karides, rokfor soslu dil balığı, manga soslu levrek gibi tatlarımız bulunmaktadır. Altı ezmeli ot kavurma, kabak şahan, cevizli girit kabaklı, moskov ahtapot, enginarlı şevketi bostan, balık salatası (lagos, trança kellerlerinden) oluşmaktadır. Enginar ve avakado salatasını denemelisiniz. Çocuklu misafirleri için özel çocuk menüleri hazırlanmaktadır. Mutfaklarında deniz ürünleri ile ilgili her türlü ürünü bulabilirsiniz. Tatlı olarak ayva, kabak, karamelli, bal bademli İtalyan sufle, bademli şambali, katmer ve fıstıklı simiti denemelisiniz.

SON SÖZ;. Şirketler için yaşamsal bir öneme sahip olan kurumsallaşma; şirketlerin kişilerden bağımsız olarak kurallara uyması, güncellenerek etkili bir organizasyonel yapı oluşturulması ve böylece diğer işletmelerden farklı ayırt edici bir kimliğe bürünmesi önemlidir. Özsoydan ailesinin 3. Kuşağının işin başında olması ve yıllardır sürdürülebilir olması kurumsallaşmak açısından büyük başarıdır. Özsoydan ailesini kutluyorum.

SEZER ALTAN