Günay Çeşme’ye yıldız yağmuru

Eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant İstanbul, Ankara ve Bodrum Yalıkavak'tan sonra dördüncü şubesi Çeşme'yi bu yaz faaliyete geçirdi. Dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nın sonunda yer alan tesiste yaklaşık 600 kişinin keyifle eğleneceği bir mekan yaratan Günay Restaurant'ın bayram programı da birbirinden ünlü isimlerle dopdolu. Bayramın birinci günü Cenk Eren ve Ajda Pekkan ile başlayan Kurban Bayramı programı; bayramın ikinci günü Antonis Remos, bayramın üçüncü günü İbrahim Tatlıses ve bayramın dördüncü günü Ziynet Sali ile devam edecek.



YERLİ YABANCI STARLAR

Bayram sonrasında tatili birleştiren tatilciler ise Günay Restaurant'ta 13 Temmuz Çarşamba Selami Şahin, 14 Temmuz Perşembe Zara performansları ile buluşacak. Zengin bir fiks menü ile Günay Restaurant, ağırladığı dünyaca ünlü yerli ve yabancı starlar ile, en iyilerin sahnesi olmaya bu yaz Çeşme'de devam edecek. Çeşme'nin bu yaz en iddialı mekanı olacak Günay Restaurant'ta muhteşem Ilıca Plajı manzarası ile Eylül sonuna kadar farklı fiyat kategorilerinde ziyaretçiler eğlencenin doruğuna ulaşacak.

YILDIZ TİLBE & ERSAY ÜNER

İki ünlü isem Yıldız Tilbe ve Ersay Üner Bayram Özel programı ile Jolly Joker Alaçatı sahnesinde olacak.

SEFO

Sefo, sevilen şarkılarını tatilcilerle birlikte bugün saat 16:00'da İmi Beach Ayayorgi'de birlikte söylemeye geliyor!

HYENAH

Hyenah, sevenleriyle bugün 17.00'de Mano del Sol Çeşme'de buluşacak.

Dedublüman

DEDUBLÜMAN, bu akşam saat 20.00'de Echo Performance Hall Sahnesi'nde olacak.



Hakan Altun

Hakan Altun, bu akşam saat 21.00'de Jolly Joker Alaçatı sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Sertab Erener

SERTAB Erener, bugün saat 21.15'te KerkiSolfej organizasyonu ile sizlerle buluşuyor.

Ayta Sözeri

AYTA Sözeri, bugün saat 22.30'da Hayal Kahvesi Alaçatı Sahnesi'nde, yarın akşam saat 20:00'de ise Echo Performance Hall sahnesi'nde. olacak.

Abdullah Inal

ABDULLAH İnal, yarın saat 16.00'da İmi Beach Ayayorgi'de setin başına geçiyor.

Dolapdere Kings

DOLAPDERE Kings yarın saat 20'de Urla Sahne'de sevenleriyle buluşuyor.