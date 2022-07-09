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Haberler Cumartesi İzmir’e 3. nesil psikoloji merkez

İzmir’e 3. nesil psikoloji merkez

9.7.2022

İzmir’e 3. nesil psikoloji merkez
Klinik Psikolog Nazlı Şerifoğlu Kaya ve Klinik Psikolog Dilara Işık yeni bir psikoloji merkezini İzmir'e kazandırdı. Genç psikologlar, 3. Nesil Psikoloji Merkezi ve Atölye Amorf'u İzmir Gaziemir'de hizmete açtı. Çocuk, ergen, yetişkin danışmanlığı, bireysel terapi, oyun terapisi, aile danışmanlığı ve grup psikolojik atölyelerinin yer alacağı kurumun açılışında Kaya ve Işık'ı dostları yalnız bırakmazken kurdeleyi babaları kesti. Açılış konuşmasında dostlarına teşekkür eden Nazlı Şerifoğlu Kaya ve Dilara Işık, "İzmir'de bu alandaki boşluğu doldurmak istedik" dedi. Her zaman için yeniliğe, özgünlüğe ve yaratıcılığa önem verdiklerini belirten genç psikologlar, psikolojide geleneksel terapi yöntemlerinin yanında yenilikçi yöntemleri de temsil ettiklerini dile getirdi.
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