Pulitzer ödüllü kitaplarla edebiyat dünyasında mini tur

GAZAP ÜZÜMLERİ JOHN STEINBECK (1940)

Tüm dünyayı etkileyen "Büyük Buhran" döneminde, tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan ve mülksüzleşen yığınların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan binlerce işçi ailesinden birine odaklanıyor.



● SATICININ ÖLÜMÜ ARTHUR MİLLER (1949)

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki acımasız kapitalist düzenin güçlü bir eleştirisidir.

Oyun, ülkedeki bu yarışma düzeninde yarışmaya ayak uyduramayan, yanılsamalar içinde kendini aldatan yaşlı bir satıcının, düzenin insani olmayan, kaskatı sert koşulları ve toplumun sahte değerleri karşısında, ailesi için kendini kurban edişinin, trajik öyküsünü anlatır.



● YAŞLI ADAM VE DENİZ ERNEST HEMİNGWAY (1953)

Yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e kapılmış olarak dev bir kılıçbalığıyla olan can yakıcı mücadelesini son derece sade ve kuvvetli kelimelerle anlatır. Bu hikâyesiyle Hemingway, yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı şahsi başarı temasını kendine has modern üslubuyla yeni baştan heykelleştirmiştir.



● BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK HARPER LEE (1961)

Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch'in gözünden anlatıyor. Harper Lee, kullandığı yalın ama çarpıcı dil aracılığıyla adalet, özgürlük, eşitlik ve ayrımcılık gibi hâlâ güncel temaları, Scout'un büyüyüş öyküsüyle birlikte dokuyarak, iyilik ve kötülüğü hem bireysel hem de toplumsal düzeyde mercek altına alıyor.



● ALIKLAR BİRLİĞİ-JOHN KENNEDY TOOLE (1981)

John Kennedy Toole'un 1969'daki intiharından ancak on bir yıl sonra yayımlanan ve pek çok dile de çevrilen yapıtı Alıklar Birliği, 1981'de Amerika'daki en saygın edebiyat ödüllerinden Pulitzer Roman Ödülü'nü kazandı; böylece ödül ilk kez hayatta olmayan bir yazara verilmiş oldu.



● ANGELA'NIN KÜLLERİ FRANK MCCOURT (1997)

Ekonomik kriz sırasında, Amerika'ya yeni gelmiş bir göçmen ailesinin çocuğu olarak, Broklyn'de dünyaya gelen ve İrlanda'nın Limerick kentindeki yoksul mahallelerde büyüyen Frank McCourt'un anıları böyle başlıyor. Her sayfası, Frank McCourt'un şaşırtıcı ve sevencen mizahı ile dolu olan Angela'nın Külleri, bir klasiğin tüm belirtilerini veren muhteşem bir kitap.



● SAATLER-MİCHAEL CUNNİNGHAM (1999)

1999 yılında Pulitzer ve Pen Faulkner ödüllerinin sahibi olan roman 2003'te beyazperdeye aktarıldı ve Virginia Woolf rolüyle Nicole Kidman'a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandırdı.

Üç ayrı zaman diliminde üç ayrı ayrıksı kadının birbirine koşut hikâyeleri



● DERT YORUMCUSU JHUMPA LAHİRİ (2000)

'Ben öykü aşığıyım' diyenlerden, 'Ben aslında öykü okumayı pek sevmem ama..' diyecek olanlara kadar okuma keyfi olan herkesi kitabın başına mıhlayan bir kurgu ustası Lahiri.



● MALUM DÜNYA EDWARD P. JONES (2004)

Geçmiş, gelecek ve şimdiki zaman arasında mekik dokuyan bu iddialı ve aydınlatıcı roman, özgür ve köle siyahları, beyazları ve Kızılderililerin hayatlarını tek bir kumaşta dokuyarak, kölelik kurumuyla yaratılan günümüzün çok boyutlu dünyasına daha derin bir kavrayış sunuyor.



● OSCAR WAO'NUN TUHAF KISA YAŞAMI JUNOT DİAZ (2008)

Oscar için hayat hep zordu. Geçmişi ta Dominikli atalarına uzanan bir lanet, bir fuku, kısa yaşamının üstünde kara bir karga gibi dolanıp durduktan sonra ömrüne son noktayı koydu. Oscar için aşk hep zordu. 'Yüzüklerin Efendisi' ve bilgisayar oyunları delisi bu genç adamla değil sevişmek isteyecek, sohbet edecek kadın bile bulmak neredeyse imkânsızdı. Oscar gitti, o imkânsız denizindeki en imkânsız damlayı buldu.