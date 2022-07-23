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Haberler Cumartesi Açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu

Açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu

23.7.2022

Açtığı davayı takip etmeyince icralık oldu
TÜRKÜCÜ ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, açtığı manevi tazminat davasını takip etmeyince icralık oldu. Kırmızgül, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, hapis cezasına çarptırılacak. Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan'a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti. Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı. Avukat Kasap'ın dilekçesini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı.
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