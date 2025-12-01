Haberler Muğla Muğla'da 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişi! Evde siyanür bulundu Muğla'da 18 yaşındaki Neslinur Topal hayatını kaybetmişi! Evde siyanür bulundu Muğla Seydikemer’de akşam yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten hayatını kaybeden 18 yaşındaki Neslinur Topal ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede ailenin evinde siyanür maddesine rastlandı. İHA









Seydikemer ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde 24 Kasım'da aynı aileden Neslinur Topal (18), Ramazan Olgun Topal ve Furkan Topal isimli üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle Seydikemer Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Neslinur Topal, bilinç kaybı ve kalp durması yaşaması üzerine derhal Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan acil müdahalenin ardından genç kız, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Neslinur Topal hayatını kaybetti.