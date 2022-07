Serin yaylalar sizi çağırıyor

☛ PAŞA VE KAHVEDERE YAYLALARI (AYDIN)

İzmir'e yakınlığı ile en avantajlı seçeneklerden biri. Aydın merkeze 25 km mesafede yer alan Paşa Yaylası, doğa harikası Cevizli Dağı'nda bin 200 yükseklikte bulunuyor. Kızılçam, karaçam ve ardıç ağaçlarından oluşan bitki örtüsüne hakim olan yayla, bol oksijenli tertemiz havası ile insana mutluluk ve huzur veriyor. Yaylada, piknik ve kamp alanları ile konaklama tesisleri ziyaretçilerin elini güçlendiriyor. Kahvederesi Yaylası ise Karacasu'nun yaklaşık 3 km batısında yer alıyor. Doğal güzellikleri, yayla evleri, çeşitli ağaç ve bitki türleri ile harika rotalardan biri oluşturuyor.



☛ KARABAĞLAR YAYLASI (MUĞLA)

Muğla merkeze yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunan Karabağlar yaylası ilginçtir şehir merkezinden daha aşağıda yer alıyor. Buradaki yayla tabiri tahminen eski dönemlerde Gökova Körfezi'nden daha yukarıda bulunduğu için kullanılmıştır.

Şehrin en önemli sayfiye alanlarından biridir. Geçmiş dönemlerden beri ünlüdür.

Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde Karabağlar yaylasından övgüyle söz etmektedir. İzmir'e yakınlığı ile günü birlik ziyaret rotanıza ekleyebilirsiniz. Şehir gürültüsünden uzak, sakin bir gün geçirmek istiyorsanız Karabağlar yaylası sizin için biçilmiş kaftan. Tablo gibi doğası ile eşsiz manzaralar oluşturan yayla, yılın her mevsiminde birçok ziyaretçi ağırlıyor.

Uygun fiyat seçenekleriyle konaklama tesisleri ve restoranları sizi bekliyor.



☛ GÖLCÜK YAYLASI (İZMİR)

Belki de, İzmir'in en bilinen ve ünlü yaylasıdır. Bozdağ'ın en büyük yaylalardan biri olan Gölcük yaylası bin 50 metre yüksekliğe sahiptir. İzmir'in bunaltıcı sıcaklarından kaçmak istiyorsanız yaklaşık 1- 2 saatlik oldukça keyifli bir yolculuğun ardından Bozdağ yaylasına ulaşabilirisiniz.

Yaylanın büyüleyici doğal güzellikleri adını aldığı göl ile bütünleşir.

Eko turizm için olanaklar sunan yaylada rekreasyon ve piknik alanları mevcuttur.

Ödemiş'ten yaklaşık 18 km uzaklıkta bulunan Gölcük Yaylası'nın her mevsim farklı bir güzelliği vardır. Kendini doğanın kucağına bırakmak isteyenlerin tercihi Bozdağ Gölcük yaylası olabilir. İzmir'in yanı sıra Manisa ve Aydın'a da yakındır.

Yöreye komşu Ayvacık, Kılıç ve Subatan yayları ise farklı seçenekler sunuyor.



☛ KUMALAR YAYLASI (AFYONKARHİSAR)

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yer alan Kumalar Yaylası, şehir merkezine 55, Şuhut ilçesine ise 26 km mesafede bulnuyor. Şuhut ilçesine gelerek buradan Kavaklı ve Başören köylerini geçtikten sonra Kumalar Dağı'na ulaşacaksınız.

Yayla, kendine coğrafyasına özgü sarp kayalıklardan oluşuyor. Bunun yanı sıra ancak yürüyüş yolları ve kamp alanları mevcut.

Asfalt yolu ile kendi aracınız ile ulaşım konforlu ayrıca minibüs seferleri de mevcut. Kumalar yaylası farklı coğrafi güzellikleri içinde barındırıyor. Bizden söylemesi, kendinizi zaman zaman bir film platosundaymış gibi hissedebilirsiniz.



☛ KIZIK YAYLASI (BOLU)

Kızık yaylası, Bolu'nun tabiat harikası yaylarından en ünlüsüdür. Bin 600 metre rakımda yaz aylarında bile üşüyeceğiniz Kızık Yaylası her mevsim ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsiminin doğadaki tüm güzelliklerini bu yaylada gözlemleyebilirsiniz.

Benim favori mevsimim ise sonbahar olduğu için şimdiden takvimin bir köşesine 'Kızık yaylası' diye notumu aldım bile.

Fotoğraf makinenizi ise sakın unutmayın.

Dillere destan güzelliğe sahip yayla kamp için ideal bir yer. Yürüyüş parkurları ve çadır kamp alanları bulunmaktadır.



☛ BEYAZSU YAYLASI (ARTVİN)

Artvin'in Borçka ilçesi sınırlarında yer alan bir başka doğa harikası da Beyazsu Yaylası'dır. Artvin şehir merkezine 73, Borçka'ya 41 km mesafede bulunuyor.

'Beyaz Su' denilmesinin nedeni ise yaylada yer altındaki bir kayadan çıkan suyun coşkuyla köpürerek etrafa yayılmasından kaynaklanmaktadır. Karçal Dağı'nın eteklerinde nefes kesen doğa içerisinde yer alan Beyazsu Yaylası, 3 bin 415 metre yükseklikte bulunuyor. Zirveye vardığınızda sizi olağanüstü bir sis bulutu karşılıyor. Yürüyüş için harika rotalara sahip. Konaklayacağanızı kamp ve pansiyon seçenekleri mevcut.



☛ SAHARA YAYLASI (ARDAHAN)

Adeta cennetten bir köşe olan Sahara Yaylası, Artvin şehir merkezine 85, Ardahan'a ise 34 km mesafededir. Burası Ardahan'a sınır, yayla baş döndürücü güzelliktedir. Artvin'den yola çıkıp Çoruh Nehri'ni geçtikten sonra büyüleyici bir yol manzarası eşliğinde ulaşabileceğiniz Sahara Yaylası gözün alabildiğine yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Sahara'da, yer yüzüyle gökyüzünün birbirine kavuştuğu hissine kapılabilirsiniz. Bol oksijenli havası ve olağanüstü doğası ile ziyaretçilerine keyifli bir ortam sunuyor. Sahara Yaylası yürüyüş, çadır ve karavan kamp için olanak sağlıyor. Yaylaya gelmişseniz Şavşat Seyir Tepesi'ne de mutlaka uğrayın.

Bungalov tatil köyü ise farklı bir seçenek.

Unutmadan belirtelim, Temmuz ayının 4'ncü haftası burada Sahara Pancarcı Festivali düzenlenmektedir.



☛ AYDER YAYLASI (RİZE)

Ülkemizdeki yaylaların beklide en ünlüsüdür.

Karadeniz'de yayla turizmi denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden biri şüphesiz Ayder Yaylası'dır. Burası yerli ve yabancı pek çok turistin geldiği cazibe merkezlerinden biridir. Her yıl artan popülaritesi onu vazgeçilmez yapmaktadır.

Doğal güzellikleri ve konaklama seçenekleri ile yayla turuzminde Ayder yaylası her zaman ön plana çıkıyor. Butik restoranlar ve ahşap bungalov konaklama yerleri mevcut. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Ayder yaylası sıcaklarla baş edebilmenin en serin adreslerinden biri. Yürüyüş parkurları, pansiyon ve otel konaklama yerleri, restoran ve çadır kamp alanları çok sayıda alternatif sunuyor.

