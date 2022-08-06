Kuşadası’nda yeni nesil bir yaşam destinasyonu

Türkiye'de turizmin başladığı ilk yerlerden biri... Kuşadası, geçmişten günümüze ülkemizde tanınan, Türkiye'nin her yerinde, ismi geçince "eski bir dost"tan bahsedilmiş gibi insanları gülümseten bir tatil yeri... Son dönemde Kuşadası'nı yeniden cazibe merkezi yapacak çalışmalar projeler üretiliyor destinasyonlar oluşturuluyor. Bu hafta lezzet durağımızda sizleri çok özel bir yaşam destinasyonuna götüreceğim, Kuşadası'nın marka değerine katkı koyan, Kuşadası'nda kişiye özel hizmet anlayışıyla denizin büyüsünü, doğanın saf dokusunu ve Ege'nin huzurunu aynı çatı altında buluşturan Unique Life Style Hotel içerisinde Lucky's restoran. Dünya mutfakları ve dünyaca ünlü şeflerin oluşturduğu zengin menüsü, müziği ile muhteşem deniz manzarasında benzersiz tatların keyfine varacaksınız.

24 SAAT YAŞAYAN BİR MEKAN

12 ay açık olan 10 dönümlük bir alana yayılan otel; çam ve asırlık zeytin ağaçlarının arasında, denizin kıyısında dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Üst düzey bir müşteri kitlesi oluşan Unique Life Style Hotel, konaklama, restoran ve eğlence konseptini içinde barındıran bir yaşam destinasyonu. 24 saat yaşayan canlı bir marka mekan olan tesis, prestijli bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Unique Life Style Hotel, sadece klasik lüks bir otel ya da restoran veya eğlence merkezi değil içerisinde hepsini barındıran bir yaşam alanı. Şehir hayatının yoğun temposundan arınmak, tatilinizin keyfini çıkarmak ve özünüze en huzurlu halinizle dönebilmeniz için size özel olarak olarak planlanan aktivitelerin keyfini çıkarmanız için adresiniz Kuşadası Unique Life Style Hotel olabilir...

5 GÜN CANLI MÜZİK PERFORMANSI

Unique Life Style Hotel ve Türkiye'nin yeni nesil kulüplerinden olan Lucky's Club, bir geceye bir yılı sığdıracak bir event programı yaparak dev 2 sahne kurarak, 8 sanatçı ağırladı ve birinci yaşını seçkin davetli topluluğunun katıldığı parti ile kutladı. Luckys Club bünyesinde, Lucky resto bar, Ayvalık Balıkçısı ve Jojo Beach Club'u ve eğlence ve pro lounghe olarak düzenlenmiş baraquda Lounghe bulunan, kahve sevenler için Starbucks kioks'uyla bütünsel bir konsept sunuyor. 58 odalı üst segment otelde, 7 farklı oda konsepti bulunuyor. Otel son dönemde yapılan akıllı otel segmentinde ileri düzey tasarlanmış tüm odalarda ve genel alanlarda tam otomasyon ve yerden ısıtma sistemi, oda içinden erişilen yetişkin havuzu ve kış için oda havuzları bulunuyor.

Genel havuzu 40 dereceye kadar doğalgaz ile ısıtılıyor. Konaklamaya dahil alacarte restoran menüsü ve sıra dışı mimarisi ile eşsiz bir konaklama deneyimi sunan tesis, restoranlarıyla da bölgede cazibe merkezi durumunda. Otel müşterisi dışında dışarıdan misafirlerin yoğun ilgi gösterdiği restoranları haftada 5 gün farklı grupların çıktığı müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor.

Kuşadalı iş insanları Sıtkı Kayalı, Semih Peköz, Oğuz Kağan Yurdakan, Mertan Köle ve Özgür Özbek yatırım ortaklığıyla hayata geçirilen Unique Life Style Hotel, bir yıl gibi kısa sürede ilgi odağı olmuş ve bölgenin parlayan yıldızı durumda.

Otel ortaklarından Semih Peköz, "Farklı bir konsept ortaya koymak amacıyla yola çıktık. İnsanların ilgisi, memnuniyeti bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel bütünsel bir tesis ortaya çıktı. Ben bile başlarken bu kadar güzel bir tesis olacağını tahmin etmemiştim. Bölgeye değer katan böyle bir projeye imza attığımız için tüm yönetim kurulu olarak gururlandık" dedi.

Otelde, doğal ahşap yapı tercih edilerek kurgulanmış çocuk oyun alanları bulunuyor. Zemini de yine kumdan oluşan çocuk alanı, duygusal zekanın gelişmesi açısından oldukça önem arzediyor. Tüm bunların dışında zaman geçirmek isteyen misafirler için fitness center, playstation oyun odası da bulunuyor.

Luck's Anadolu Kahvaltısı, gerçekten Anadolun'un yöresel lezzetlerini kahvaltı sofarsında buluşturuyor size bir şölen sunuyor.

Atıştırmalıklarda; Acılı buffalo soslu kanat, dana etlinacho, clup sandaviç, ballı susamlı parmak tavuk var. Salata çeşitleri muhteşem. Şef special salata, rezeneli Akdeniz salata, Gavurdağı, Beverly Hills Cobb, somonlu kinoa, renkli cherry, roka parmesan, bresaola ile karışık salata çeşitleri bulunuyor. Pizza ve makarna çeşitleri arasında Margaritta, Lucky's special pizza, vegan, Spagetti primaverayı deneyebilirsiniz.

Luck's sushi çeşitleri de mutlaka denenmesi gerekenler arasında. Ana yemekler arasında kestane dolgulu tavuk rulo, haşhaş ile mantolanmış buharda somon, panchetto ile levrek fileto sarma, 12 saatte pişmiş dana kaburga, yöresel bitez çökertme kebabı, dallas steak, lokum, dana bonfile, rıb-eye, t-bone bulunuyor. Dondurma ve tatlılardan Luck's dondurma, unique el yapımı dondurma çeşitleri ile çikolatalı sufle, duble çikolatalı parfe, ananaslı crem brule, meyve fondü, san sebastian cheescake mutlaka denenmeli...

Son söz; son dönemde gördüğüm en klas yeni nesil mekanlardan olan her şeyin bir arada yaşandığı muhteşem bir tesis... Ülkemize, bölgemize, turizmimize ve mutfak kültürümüze çok büyük katkı sunmuşlar, bir marka değeri ortaya koymuşlar. Kısa sürede bu emeklerinin karşılığını almışlar. Gerçekten kutluyorum Unique Life Style Hotel ortaklarını ailesini... SEZER ALTAN