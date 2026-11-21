İzmir'in Seferihisar İlçesinde 8 yıl önce meydana gelen olayda, bir huzur evinde kalan Fatma Uraz'a, bakıcılar Tuğçe A. ve Nesrin Ö. tarafından banyo yaptırıldığı sırada, suyun fazla sıcak olması nedeniyle yanıklar oluştu. Yakınlarının hastaneye götürdüğü yaşlı kadın, 5 gün sonra öldü.
Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, Tuğçe A. 3 yıl 4 ay, Nesrin Ö. 2 yıl 6 ay, hapis cezasına çarptırıldı.
6 TAKSİTLE 21 BİN LİRA ÖDEYECEKTİ!
Aile avukatlarının itirazı sonrası, hastası fenalaşınca huzurevine gelmeyen huzurevinin doktoru Naciye S. (58) hakkında da 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan bir dava daha açıldı.
İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak indirim uygulanan ceza 2 yıl 11 ay olarak belirlendi. Bu ceza da sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak, bin 60 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Ödeme güçlü çekebileceği kanaatiyle de 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildi.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Müşteki avukatı Bülent Güvençalan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı karara itirazı üzerine dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi ödül gibi cezayı bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
İstinaf kararında Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, Fatma Uraz'ın bilinen alzheimer, koroner arter hastalığı ve hipertansiyon hastalıkları bulunduğu, banyo sonrası cilt lezyonları oluşan hasta için doktor Naciye S.'nin telefonla aranıldığında hastayı görmeye gelmemesi veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi nedeniyle tıbbi uygulama hatasının bulunduğunun belirtildi.
Dosyanın ATK ihtisas Dairesine gönderilerek sanık Naciye S.'nin ölen Fatma Uraz için aranıldığında, hastayı görmeye gelseydi veya bir sağlık kuruluşuna yönlendirmiş olsaydı yine de ölümünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirlenmesi istendi.