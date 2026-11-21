İzmir 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak indirim uygulanan ceza 2 yıl 11 ay olarak belirlendi. Bu ceza da sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki davranışları göz önüne alınarak, bin 60 günün karşılığı olarak 21 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi. Ödeme güçlü çekebileceği kanaatiyle de 6 eşit taksitle ödemesine hükmedildi.