KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI BELLİ OLDU MU?

Kademeli emeklilik için henüz resmî olarak belirlenmiş yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Gündeme gelen beklentilerde ise sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik koşullarının uygulanması öne çıkıyor. Bu kapsamda 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için ayrı bir geçiş sistemi oluşturulması, prim gün sayılarının bazı sigorta gruplarında 7.200 güne indirilmesi ve SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farklarının azaltılması talepleri bulunuyor. Ayrıca kadın ve erkek çalışanlar için farklı yaş kriterleri, kısmi emeklilik imkânı ve uzun süreli sigortalılığın dikkate alınması da beklentiler arasında yer alıyor. Ancak söz konusu şartlar henüz yasalaşmış veya resmiyet kazanmış değil.