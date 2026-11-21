Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin beklentiler 2026 yılında da gündemdeki sıcaklığını koruyor. EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca çalışan, erken emeklilik için yeni bir adım atılıp atılmayacağını araştırıyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşlar, kademeli emeklilikte yaş ve prim şartlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Peki, kademeli emeklilik yasası Meclis'e sunuldu mu, ne zaman çıkacak? Kadın ve erkeklerde emeklilik yaşı ile prim gün sayısı belli oldu mu? İşte son gelişmeler ve kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin merak edilenler…
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Kademeli emeklilik, çalışanların sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve yaş şartları dikkate alınarak belirli geçiş koşullarıyla emekli olabilmesini öngören bir model olarak tanımlanıyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar, EYT düzenlemesinden yararlanamadıkları için kademeli emeklilik beklentisini sürdürüyor. Model kapsamında işe giriş tarihine göre farklı emeklilik yaşları ve prim gün sayılarının belirlenmesi gündeme geliyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, MECLİS'E GELDİ Mİ? SON DURUM NE?
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin henüz yürürlüğe girmiş yeni bir yasa bulunmuyor. 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olanları kapsayacak şekilde hazırlanmış resmi bir yasa taslağı, açıklanmış takvim veya kesinleşmiş Meclis süreci de kamuoyuyla paylaşılmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da daha önce yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde değişiklik planlamadıklarını belirterek mevcut prim ve sigortalılık süresi şartlarının devam edeceğini ifade etmişti. Bu nedenle milyonlarca çalışan, konuyla ilgili hükümetten ve Meclis'ten gelecek açıklamaları takip ediyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER, YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI BELLİ OLDU MU?
Kademeli emeklilik için henüz resmî olarak belirlenmiş yaş ve prim tablosu bulunmuyor. Gündeme gelen beklentilerde ise sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik koşullarının uygulanması öne çıkıyor. Bu kapsamda 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için ayrı bir geçiş sistemi oluşturulması, prim gün sayılarının bazı sigorta gruplarında 7.200 güne indirilmesi ve SSK ile Bağ-Kur arasındaki prim günü farklarının azaltılması talepleri bulunuyor. Ayrıca kadın ve erkek çalışanlar için farklı yaş kriterleri, kısmi emeklilik imkânı ve uzun süreli sigortalılığın dikkate alınması da beklentiler arasında yer alıyor. Ancak söz konusu şartlar henüz yasalaşmış veya resmiyet kazanmış değil.