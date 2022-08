Çocukların dünyasını şekillendiren ünlüler

Ceyda Düvenci'nin balköpüğü

1990'lı yıllarda dizi oyunculuğu ve televizyonculuğa başlayan Ceyda Düvenci "Sabah Şekerleri" adlı programın sunuculuğunu yaptığı sırada tanındı. Tiyatro oyunlarında rol alan Düvenci, Serebral palsi tedavisi gören kızı Melisa'nın tedavisi ve hayatından yola çıkarak "Balköpüğü ile Tatlı Bir Sürpriz", "Balköpüğü ile Tatlı Bir Macera" ve "Balköpüğü ile Tatlı Bir Merhaba" adlı çocuk kitapları yazdı.

Balköpüğü ile Tatlı Bir Macera Yazar: Ceyda Düvenci

Balköpüğü yeni bir maceraya atılıyor. Balköpüğü, Ay'a yürüteciyle ayak basan ilk çocuk oluyor. Bakalım köpeği Maki ile çıktığı uzay yolculuğunda Balköpüğü'nü nasıl bir macera bekliyor.

Çılgın görümce Gupse Özay'dan Jupi'nin maceraları

"Deliha", "Görümce" ve "Eltilerin Savaşı" filmlerinden tanıdığımız oyuncu ve senarist Gupse Özay'ın fazla bilinmeyen yönlerinden biri de 4 yaş üstü çocuklar için kaleme aldığı kitaplar... Özay Jüpi adlı 7 yaşındaki sevimli bir kız aracılığıyla "Jüpi ve Komşu Teyzenin Terlikleri", "Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı" ve "Jüpi ve Manav Abinin Tup Turuncu Rengi" adlı 3 kitabında pozitif mesajlar veriyor.

Jüpi ve Bakkal Amcanın Tonton Bıyığı

YAZAR: Gupse Özay

Jüpi yedi yaşında. En sevdiği yemek bezelye. Onları küçük yeşil gezegenlere benzetiyor. Favori gezegeni en büyüğü olduğu için Jüpiter. Uzaya gitmeyi çok istiyor. Annesinin ona kitap okumasından çok hoşlanıyor. Müzik dinlemeye, hayvanlara ve yastıklardan yaptığı uzay gemisiyle oynamaya ba yılıyor. Ha, bir de mahallesini seviyor. Devamlı evde oturup televizyon seyretmek ona göre değil. Sokaklar daha eğlenceli ve maceralı. Jüpi bu macerasında, mutsuz bir bıyığın peşine düşüyor ve hayata gülümseyerek bakmanın önemini öğreniyor.



Tan Sağtürk ile sanat gezisi

İzmirli ünlü balet Tan Sağtürk, Türkiye'ye baleyi sevdiren isimlerin başında geliyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunu Sağtürk Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı olmuş, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı yapmıştır. Fransız Devlet Balesine yapılmış Soudeve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunan Sağtürk' tüm bunların yanında Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açarak genç balet ve balerinlerin yetişmesine katkıda bulundu. Bu kapsamda yazdığı kitaplar arasında Ada Bale Gösterisi'nde serisi (Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Don Kişot, Kuğu Gölü), Bale Stüdyosu, Sahne Tozu ve Ezo ile Teo Bale Öğreniyor var.

Ada Bale Gösterisinde Don Kişot Yazar: Tan Sağtürk

Ada Bale Gösterisinde dizisi, Tan Sağtürk'ün koreograflığında sizleri Fındıkkıran, Uyuyan Güzel ve Don Kişot gibi klasik balenin büyülü eserleriyle tanıştırıyor. Her kitapta perde açılıyor; rengarenk çizimler, sesli öyküler ve müzik eşliğinde başyapıtlar bir kez daha hayat buluyor.

Başak Sayan'ın felsefi çocukları

2004 yılında rol aldığı Gurbet Kadını adlı diziyle tanınan Başak Sayan Geniş Zamanlar ve Yaprak Dökümü adlı dizilerle şöhretini artırdı. Çocukluğundan beri öyküler yazan Başak Sayan'ın en büyük hayali oyunculuk ve yazarlıktı. 2010 yılı kendisini yazı alanında da öne çıkarttığı yıl oldu. 2010 Haziran ayında piyasaya çıkan "Aşk Ve Baştan Çıkarma Üzerine" adlı ilk kitabının ardından köşe yazarlığı yapmaya başladı, 2011 Haziran'ında da ilk romanı "Bağlanma Korkusu"nu yayınlandı. Başak Sayan'ın, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Bağlanma Korkusu, Kelebeğin Kaderi, Ölü Kuşların Sessizliği, Nigahdar, Aşk ve Baştan Çıkarma Üzerine gibi kitaplarının yanı sıra Gölgesini Arayan Çocuk ve Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk isimli iki tane çocuk kitabı da bulunuyor.

Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk Yazar: Başak Sayan

Milo'nun en büyük hayali tıpkı bir rüzgâr gibi uçmak ve dünyanın her yanına gidebilmektir. Ancak Milo'nun bu isteği büyükler ve hatta, belki inanmayacaksınız ama, okuldaki arkadaşları tarafından bile kabul görmez. Olacak iş midir, rüzgâr olup uçmak görülmüş şey midir?Bir gün Milo ormana doğru kısa bir yürüyüşe çıkar. Bu yürüyüşte karşılaştığı kurt, Milo ile konuşmaya başlar ve ona yaşayan her canlının bir hayali olduğunu, herkesin hayallerini gerçekleştirebileceğini söyler! Elbette ki etrafındaki hiç kimse Milo'nun bir kurtla konuşabildiğine de inanmaz. Neye inanacağını şaşıran Milo, şüpheye düştükçe yeni dostları da hayatından bir bir çıkar. Neredeyse hayallerini bile gerçekleştiremeyeceğini düşünür. Oysa etrafında, ona mucizelerin gerçek olabileceğini söyleyen o kadar çok şey vardır ki... Milo, kendisine arkadaşlık eden bir kurt, bir ağaç, bir çiçek ve sincap kardeşler sayesinde büyüklerin her zaman haklı olmadıklarını fark eder.

John Lennon'dan dünya barışı hayali

The Beatles grubunun üyelerinden biri olana efsanevi İngiliz şarkıcı John Lennon'un Imagine adlı şarkısı Fransız illüstratör Jean Jullien, tarafından çocuk kitabı haline getirildi. Dünyayı dolaşmaya karar verip her cins ve boyutta kuşlarla arasında barış ve dostluk mesajı yaymak için bir yolculuğa atılan güvercinin hikayesinin anlatıldığı kitabın ön sözü ise Yoko Ono'ya ait.

Imagine- Hayal Et Yazar: John Lennon

Barış ve arkadaşlık mesajını dünyanın dört bir yanındaki birbirinden farklı kuşlara yaymak için küresel bir yolculuğa çıkan küçük güvercine katılın. John Lennon'ın ölümsüz şarkısının sözlerini içeren ve Uluslararası Af Örgütü'yle işbirliği içinde yaratılan bu etkileyici kitap, barış içinde bir dünyayı hayal etmek için cesaret veriyor.

LeBron James ile mükemmellik yolculuğu

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Amerikalı basketbolcu LeBron James, NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri. 2,06 m boya ve 113 kg ağırlığa sahip olan James, gerektiğinde 5 pozisyonda da oynayabilmesiyle ünlü. Ancak ünlü basketbolcunun bilinmeyen bir yönü daha var, o da yazdığı çocuk kitabı... James, bu kitapta, çocuklara, başarı için gereken cesareti ve desteği veriyor.

Söz Veriyorum Yazar: Lebron James

LeBron James, bu kitapta, başarının çocuğun kendisiyle başladığını anlatıyor ve bunun için çocuklara gereken cesareti ve desteği veriyor. NBA şampiyonu Ohio'daki Söz Veriyorum Okulu'nun kurucusu, kültürel ikon James, çocukları yaptıkları her şeyde mükemmelliğe ulaşmaya çabalamaları için motive ediyor.

Şifrelerin efendisi Dan Brown'dan eğlence ve gizem dolu bir hikaye

Amerika'nın en ünlü yazarlarından biri olan Dan Brown, Da Vinci Şifresi, Dijital Kale, İhanet Noktası gibi eserlerin sahibidir. Romanları, dünya çapında 56 dilde, 200 milyondan fazla basılan , Time Magazine tarafından Dünyanın En Etkili 100 kişisinden birisi olarak seçilen Dan Brown, film sektörünün de ilham kaynaklarından birisidir. Dijital Kale, İhanet Noktası, Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Kayıp Sembol, Cehennem, Başlangıç kitaplarının dışında Hayvanlar Senfonisi isimli bir çocuk kitabı da yazmıştır.

Hayvanlar Senfonisi Yazar: Dan Brown

Maestro Fare ve müzisyen arkadaşlarıyla ormanların ve denizlerin derinliklerinde gezin. Kitabın içinde büyük mavi bir balina, hızlı çitalar, minik böcekler ve zarif kuğularla karşılaşacaksın. Yol boyunca Maestro Fare'nin bıraktığı sürprizleri bulabilirsin. Saklanmış bir arı, ipuçları veren karışık harfler, hatta çözmen için şifreli bir mesaj.

BURCU ILGIN