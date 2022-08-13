Dondurulmuş ama lezzetli

Yoğun çalışma temposu ve hayat koşturmacası, özellikle büyük şehirlerde yaşayanları ve çalışanları pratik ve kolay hazırlayabilecekleri ürünlere yönlendiriyor. Bu ürünlerin başında ise özellikle pandemi ile birlikte tercih edilme sıklığı artış gösteren dondurulmuş gıdalar geliyor. Günümüzde dondurulmuş gıdalar birçok farklı lezzet, profesyonel pişirme teknikleri kullanılarak hazırlanıyor ve yemek tutkunlarının beğenisini kazanmayı başarıyor. Siz de farklı pişirme teknikleriyle yemeğinizi bir şölen haline getirebilirsiniz....

ROASTİNG PİŞİRME YÖNTEMİ

Gastronomi literatüründe besinlerin sıcak hava ile temas ederek kuru ısı içerisinde pişirilmesi tekniği olarak nitelendiriliyor. Bu pişirme yönteminde pişen ürünün tüm yönleriyle ısıya maruz bırakılması amaçlanıyor. Roasting pişirme tekniğinde fırın, taş fırın ve ızgara gibi materyaller kullanılıyor. Yağsız bir teknik olduğu için sağlıklı pişirme yöntemleri arasında yer alan roasting pişirme tekniği ile dondurulmuş patates, atıştırmalıklar, pizzalar ve sebzeler kullanılarak eşsiz lezzetler hazırlanabiliyor.

SOUS VİDE PİŞİRME YÖNTEMİ

Özellikle moleküler gastronomide kullanılan bir pişirme metodu olan Sous Vide, genel anlamıyla vakumda pişirme olarak adlandırılıyor. Bu pişirme yöntemi ürünü vakum poşetinde istenilen süre boyunca ve istenilen sıcaklık değerlerinde pişirme imkânı sağlıyor. Bu yöntem ile birlikte ürün aromasını ve besin değerini koruyor. Özellikle dondurulmuş patates ve sebzelerde bu yöntem kullanılarak ana yemek için ön hazırlık yapmak oldukça avantajlı.







FRİT PİŞİRME YÖNTEMİ

Bol yağda kızartma tekniği olarak da ifade edilen frit pişirme yöntemi; ürünün yüzeyinin krispi tazında, içinin ise ise yumuşak kalmasını amaçlıyor. Frit pişirme yönteminde yüksek sıcaklık değerleri nedeniyle genel anlamda bitkisel yağlar tercih ediliyor. Bu yöntem ile dondurulmuş patates ve atıştırmalıkları lezzetli bir şekilde hazırlamak mümkün.

SİMMERİNG PİŞİRME TEKNİGİ

Demlenmek veya yavaş kaynatmak olarak da tanımlanan simmering pişirme tekniğinde ürünün düşük bir ısıda kaynama noktasının altında tutularak uzun süre eşit bir şekilde pişirilmesi amaçlanıyor. Bu yöntem ile çözülen dondurulmuş gıdalar soğuk su ile kaplanıyor ve kaynamaya bırakılıyor.



BUHARDA PİŞİRME YÖNTEMİ

Uluslararası literatürde steaming pişirme tekniği olarak adlandırılan buharda pişirme yöntemi, pişen ürünün sıcak suya temas etmeden yalnızca buhar yardımıyla pişirilmesini esas alan bir yöntem. Buharda pişirme yöntemini kullanarak, dondurulmuş patates ve sebzeler ile lezzetli yemekler hazırlamak ve sofraları süslemek mümkün.

