Modaseverler Çeşme’de toplandı

Two Cowboys olarak tanınan Tuncay ve Anıl Çetin kardeşler, Çeşme'de yeni bir defileye daha imza attı. Daha önce düzenledikleri 2 farklı konsept defileyle beğeni toplayan İzmirli kardeşler, şimdi de 'Summer Fashion Show' defilesini hayata geçirdi. Çeşme Fly-Inn Beach'de gerçekleşen organizasyonda Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy başta olmak üzere toplam 15 manken görev aldı.





BİR YILDA 3. DEFİLE

Bir yıl içerisinde üçüncü moda gösterilerini düzenleyen Çetin kardeşler, bu kez de kendi vintage kıyafetlerinden oluşan tasarımlara yer verdi. Gecede ilk olarak yerli ve yabancı dansçılardan oluşan Dans Stop ekibi sahne aldı. Hemen ardından 30 parçalık nostaljik tasarımları giyen mankenler, mekanın etrafını baştan sonra yürüyerek koleksiyonu sergiledi. Etkinliğin ardından düzenlenen 'after party'de, konuklar DJ Furkan Kurt ve Kerem Tekinalp'in performansı ile eğlenceye devam etti.



ERCAN AKGÜN