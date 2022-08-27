Kadın ve erkek ilişkisinin kitabını yazanlar

Erkekler Mars'tan Kadınlar Venüs'ten

YAZAR: JOHN GRAY

Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten karşı cinsle iletişiminizi geliştirecek ve ilişkilerinizden elde etmek istediklerinizi sağlayacak pratik bir rehberdir... Karşı cinsle doyurucu ilişkiler kurmak isteyen herkes bu kitabı okumalı.



Bana Sıkıca Sarıl

YAZAR: SUE JOHNSON

Dr. Sue Johnson, bu kitabında, olgu örnekleriyle herkesin ilişkilerinde kolaylıkla uygulayacağı bir açıklıkta, çiftlerin duygularını nasıl düzenlediklerini ele alıyor. Dr. Sue Johnson, Ottawa Çift ve Aile Enstitüsü (Kanada) ve Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Merkezi'nin direktörü olmasının yanı sıra, Kaliforniya San Diego Alliant Üniversitesi'nde araştırma profesörü ve Ottowa Üniversitesi'nde klinik psikoloji profesörü olarak çalışmaktadır. Amerikan Evlilik ve Aile Terapisi Derneği tarafından verilen 'Çift ve Aile Terapisi Alanına Üstün Katkı Ödülü' de dahil olmak üzere pek çok kez onurlandırılmıştır.

İyileşen Evliliğim

YAZAR: HATİCE

KÜBRA TONGAR

Sahip olduğumuz bir tanecik ömrümüz ve ömürlük olmasını dilediğimiz tek bir evliliğimiz varsa... Hazır mısınız evliliğimizin yaralarını iyileştirmek ve her ânını güzelleştirmek için beraberce bir yolculuğa çıkmaya? Çocukluğumuzda gördüğümüz evlilik ilişkileri kendi evliliğimizi nasıl etkiler? Karı-koca ilişkisine dair anne-babamızdan neler öğrendik? Eşimizle doğru tartışmayı, iletişim kurmayı biliyor muyuz? Bu kitap bize evlilik ilişkisi içinde doğru insan olmanın yollarını anlatıyor.

50 Maddede İlişkiler

YAZAR: ADİL YILDIRIM

Adil Yıldırım, 50 Maddede İlişkiler'de partnerinizle doğru bir iletişim kurmanın ve mutlu bir ilişkinin sırrını açıklıyor. Erkekler ile kadınlar duygu ve düşünce dünyaları bakımından ne gibi farklılıklar gösterir; hangi erkeklerle ciddi ilişki düşünebilirsiniz, hangilerinden koşar adım kaçmanız gerekir... Kadın-erkek ilişkilerine dair bu ve bunun gibi pek çok sorunun cevabı bu kitapta.

Evliliği Sürdürmenin Yedi İlkesi

YAZAR: JOHN GOTTMAN

Evli çiftlerin alışkanlıklarını bilimsel olarak analiz eden psikolog Gottman, gerçek sorunları olan eşler üzerinde denediği ve sınadığı yedi ilkesini şöyle sıralıyor: Eşinize yeniden saygı ve şefkat gösterebilmek için sevgi haritalarınızı genişletin. Aşık olma nedeninizi kendinize hatırlatmak için birbirinize karşı sevgi ve hayranlığınızı geliştirin. Sorunlarınız olduğunda kaçmak yerine birbirinize yakınlaşın. Eşinizin sizi etkilemesine izin verin. Çözülebilir sorunlarınızı çözün. Kilitlenmenin üstesinden gelin. Ortak anlam yaratın...

İmkansız İlişkilerden Mümkün İlişkilere

YAZAR: BAHAR TEZCAN

Psikiyatrist Dr. Bahar Tezcan'ın ilişki bağımlılığı, narsist bireyle ilişki, evlilik gibi konular üzerine kaleme aldığı, çeşitli vakalar ve denemelerin vücuda getirdiği İmkânsız İlişkilerden Mümkün İlişkilere; bir solukta okuyacağınız, kendinizden, geçmişinizden, ilişkilerinizden de parçalar bulacağınız, kaçtığınız gerçeklerle yüzleşeceğiniz, terapi niteliğinde bir başucu kitabı.

Kadın Beyni - Erkek Beyni

YAZAR: SERKAN

KARAİSMAİLOĞLU

Serkan Karaismailoğlu'nun bilimsel bir o kadar da mizahi anlatımıyla Kadın Beyni Erkek Beyni... Kadınlar ve erkekler arasındaki farkları, karşı cinsin sizi kızdıran, güldüren hatta şaşırtan birçok tepkisinin nedenini anlayacaksınız.

Bağırmayan Karı Koca Olmak

YAZAR: HAL

EDWARD RUNKEL,

JENNY RUNKEL

Bağırmayan Karı Koca Olmak özünüze ulaşıp içtenlikle kendinizi ifade ederek kalıcı bağlar kurmanın yollarını anlatıyor. Hal Edward Runkel ve Jenny Runkel mutlu evliliğin sırlarını ya da "eşinizi mutlu edecek on adımı" sıralamıyor. Aksine, kendinize odaklanarak, eşinizin nasıl olmasını istiyorsanız öncelikle kendiniz öyle olarak hep hayalini kurduğunuz o mükemmel ilişkiye sahip olabileceğinizi savunuyorlar.

Aşkı Bulmanın ve Korumanın Bilimsel Yolları

YAZAR: AMİR LEVİNE

RACHEL HELLER

Bağlanma, ruh sağlığı uzmanları Amir Levine ve Rachel Heller'ın yıllar süren araştırmalarına dayanan verilerle iki insan arasındaki ilişkiye büyüteç tutuyor. Kendinizi ve partnerinizi yakından tanımanıza, ilişkinizdeki çatışmaların kaynağına inip çözüm yollarını fark etmenize yardımcı oluyor.