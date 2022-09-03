Ege’nin saklı cennetleri için geç değil

HER köşesi cennet olan ülkemiz, coğrafi konumu ile dört mevsimi de doya doya yaşayan ender ülkelerden biri. Dondurucu soğuklarla geçen kış günlerini hepimiz hatırlıyoruz. Sanki hiç gelmeyecekmiş sandığımız yaz mevsimini özlemle bekleyip, tatil planları yaptığımız günler sanki dün gibi... Evet, ne yazı ki bir yaz mevsiminin daha sonuna yaklaşıyoruz. Sonbaharın ayak sesleri yavaştan duyulmaya başlandı.

Doğa kendini minik adımlarla sonbahara hazırlıyor desek yalan olmaz. Göçmen kuşlar göç hazırlıklarını neredeyse bitirdi. Bir dahaki bahara kadar onlarda sıcak ülkelere kanat çırpmaya hazırlar. Durun hemen modunuz düşmesin, enseyi karartmaya gerek yok. Doğanın yaz mevsimine veda etmeye hazırlandığı bu günlerde Ege'nin saklı cennetlerini keşfetmeye ne dersiniz? Acımasız 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının bittiği Ağustos aynın sonunda Ege'nin dillere destan saklı cennetlerini Yeni Asır okuyucuları için derledik. Hazırlayın bavulları...

FETHİYE-KELEBEKLER VADİSİ

FETHİYE'NİN efsanesi Ölüdeniz sınırları içinde adeta doğanın insanlığa armağanı niteliğinde bir yer. Kamp ve doğa turizminde Türkiye'nin en iyi bölgelerinden biri olarak gösterilen Kelebekler Vadisi'ne Ölüdeniz'den kalkan tur tekneleriyle ulaşabilirsiniz. Doğal varlıklarıyla hazine niteliğinde duvarlarla çevrili kaplan kelebeği dahil 8242'den fazla kelebek türüne sahip, 50 metre yükseklikten Vadi'ye dökülen şelalesi, bungalov ve taş evleri, denizi ve muhteşem manzarasıyla kendini size aşık edecek doğa ile iç içe bir vahadır Kelebekler Vadisi.

MUĞLA-AMOS ANTİK KENTİ

AMOS Koyu, tercih edebileceğiniz en güzel koylardan biridir. Kumlubük beldesindeki Turunç sokağında yer alan koy, denizinin güzelliği ile olduğu kadar denizin kıyısındaki dik sahilin güneyinde yer alan tepe üzerine kurulu antik şehri ile de hatırı sayılır bir ün elde etmiştir. Rengarenk çakıl taşları ile dolu uzun plajı ve masmavi berrak denizi ile son yıllarda tüm yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası haline gelmiştir. Amos Antik Kenti, şehir merkezinden 25 km uzaklıktadır. Antik çağlarda Rodos'un en önemli şehirlerinden biri olan Amos, Helenistik dilde "Ana tanrıçanın tapınağı" anlamına gelmektedir. Yine Helenistik dönemde Samnaios ismi ile anılan tanrı Apollon ise bu kentin baş tanrısıdır. Kentin günümüzde ayakta kalabilmiş en önemli yapısı tiyatrosudur.

İZMİR-GÜMÜLDÜR

İZMİR'İN incisi olarak tanımlanan Gümüldür, mükemmel iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile belki de Ege'nin en özel köşelerinden biri. Gümüldür, son zamanlarda birisidir. Mavi bayraklı güzel koyları, uzum kumlu plajları ve bünyesinde barındırdığı antik kentleri ile saklı bir tatil cennetini andırmaktadır. Gümüldür'ün her bir köşesinde rengarenk mandalina bahçeleri ile bezelidir.

MARMARİS HİSARÖNÜ

MARMARİS'E sadece 21 km uzaklıkta olan doğasıyla sizi büyüleyecek bir köy. 'Kerdime' ve 'Limanbaşı' adında 2 plajı olan köy balık tutmak ve dinlenmek için bizce harika bir tercih. Marmaris'in en sakin tatil beldelerinden birisidir. Hisarönü bölgesinde deniz sığ ve kum kiremit rengini andırmakta. Bölgenin temiz havası ve suyunun özellikle astım ve kalp hastaları için iyi geldiği söylenmekte. Hisarönü, deniz sörfü meraklıları için ideal bir konuma sahip.

ÇANAKKALE-ADATEPE

EGE Denizi'nin doğusunda, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe'de antik çağdan kalma eserler ilginizi çekecek. Çanakkale'ye 105 km uzaklıktaki köyde evler aslına bağlı kalarak restore edilmiş. Adatepe Köyü hem güzelliği, hem de vizyonu ile benzerlerinden ayrışan bir yer. Adatepe, dantel gibi sokakları, liğinde cennetten bir parçadır. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarda popüler hale gelen, yaz aylarında tercih edilen tatil duraklarından birirı, pırıl pırıl tarihi evleri ile İtalya'nın meşhur köylerine benziyor.

İZMİR KALEM ADASI

İzmir'in hemen yanı başındaki Kalem Adası, doğası ile sizi adeta büyüleyecek. Adaya, tekne ile Dikili ve Ayvalık'tan ulaşabilirsiniz. Muazzam bitki örtüsü ve palmiyeleri ile meşhurdur. Ada, volkanik bir oluşum sonucunda meydana gelmiştir. Sularının şifalı olduğu söylenmektedir. Mavi bayraklı sahilde botanik bahçelerini turlayabilir, burada bulunan tarihi eserleri görebilirsiniz. Dünyaca ünlü bir tarihçi olan Strabon, Ege'de bulunan üç küçük adadan bahsetmektedir. Bu adalar Arginussai olarak adlandırılmaktadır. Arginussai adalarından biri de ünlü Kalem Adası'dır.

MUĞLA-SEDİR ADASI

Kleopatra Adası olarak da bilinen ada masmavi denizi ile gönlünüze taht kuracak. Binlerce yıl önce Kleopatra ve Antonius Sezar'ın bu adada büyük bir aşk yaşadığına inanılır. Zeytin ağaçlarıyla kaplı adada, doğal güzelliklerin yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait yapılar da görmek mümkün.

DATÇA-OVABÜKÜ PLAJI

Muğla'nın dillere destan ilçesi Datça mutlaka görülmesi gereken cennet köşelerden sadece biri. Ovabükü Plajı ilçe merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta. Sahil boyunca sıralanmış birçok konaklama ve yeme-içme tesisi bulunuyor. Her bütçeye uygun bol seçenekler mevcut. Kum ve çakıl karışımı sahiliyle Ovabükü'ne aşık olacaksanız.

MUĞLA-AKYAKA

Bir tarafında Azmak Nehri, diğer yanında Gökova Körfezi ile Akyaka'da harika bir tatil geçirebilirsiniz. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı huzur dolu bir belde olan Akyaka, Ege Bölgesi'nde tatil yapabileceğiniz en güzel yerlerin başında gelmektedir. Marmaris ile Muğla'nın ortasında, Gökova Körfezi'nin bakir koyları arasında bulunan Akyaka sakinliği ile kafa dinlemek isteyenler için ideal bir ortam sunuyor.

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