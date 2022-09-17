Bomber ceket bomba gibi döndü

2022 sonbahar modasında en çok öne çıkan parçalardan biri bomber ceketler. Bol kot ya da kargo pantolonlarla rahatça eşleştirilebilen bomber ceketler, bir slip elbisenin üzerine giyildiğinde görünümü daha da dikkat çekici hale getirebiliyor.

Renkleri, işlemeleri, desenleri ile farklı modeldeki bomber ceketler sizi sıcak tutarken bir yandan da tarz görünmenizi sağlayacak. Bomber ceket üstünde kullanılan armalar ve işlemeler de en çok kullanılan detaylar.

Spor bir stile ihtiyacınız varsa Kendall Jenner ve Gigi Hadid'in sokak stillerinde yaptığı gibi skinny jean veya boyfriend jeanlar ile kombinleyebilirsiniz.

TIFFANY HAYRANLARINA MÜJDE

İKONİK Fendi Baguette, Tiffany mavisi oluyor. Son zamanlarda işbirlikleriyle konuşulan moda dünyası Tiffany markasının mavisiyle yeni bir iş birliğini konuşuyor. Marka, Baguette çantasının 25. yaşına özel bir iş birliği ile karşımıza çıkıyor: "Tiffany&Co. ve Fendi". Yeni iş birliği, New York Moda Haftası'nda Fendi'nin Baguette'in 25. yılını kutladığı defilesinde görücüye çıkacak.

Tüm stiller özel "Tiffany'ye Dönüş" tılsımlarıyla satılacak. Ocak ayında mağazalarda olacak model, 2.350 ila 140.000 $ arasında değişen fiyatlarda sunulacak.

FULYA TANYOL