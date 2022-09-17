Yaza veda sonbahara merhaba

Yaz bitmiş olabilir ama önümüz de doğanın harika şekilde dönüşümünü izleyebileceğimiz uzun bir sonbahar var.

KAPADOKYA

Kapadokya'da sonbahar kesinlikle farklı yaşanır. İç Anadolu Bölgesi'nde, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri'nin bazı bölümlerini kapsayan Kapadokya, kültürel ve tarihi zenginliklerin buluştuğu bir yer. Sonbaharda ziyaretçilerini büyüleyici görüntülerle buluşturan Kapadokya'da, peri bacaları ve balon turu olmazlardan.

SİNOP

Yakın bir zamana kadar Sinop, yaz aylarında tercih ediliyordu. Ancak tarihi ve doğal güzellikleri öyle bir nam yaptı ki, dört mevsim boyunca ziyaretçi ağırlayan şehirlerimizden biri haline geldi. Sinop şüphesiz sonbaharda da çok güzel. Türkiye'nin tek fiyort oluşumu olan Hamsilos Koyu, bu mevsimde yerini doğa yürüyüşçülerine bırakıyor. Erfelek Şelaleleri eşsiz bir şekilde çağlarken, İnceburun Feneri selam veriyor Karadeniz'in hırçın dalgalarına. Tarihi Sinop Cezaevi ve Sinop Kalesi'nde şehrin tarihi izlerinin peşini sürebilirsiniz. Mantısının tadına ise mutlaka bakın.

YEDİGÖLLER

Yeryüzü cenneti olarak adlandırılan Yedigöller, sonbaharı yaşamak için adeta biçilmiş kaftan. Yedigöller, isminden de anlaşıldığı üzere İncegöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Deringöl, Seringöl, Kurugöl ve Büyükgöl'ün bulunduğu bir bölge. Bu göller arasında doğa yürüyüşü yapmak ise Yedigöller'de yapılacak en güzel aktivitelerden biri. Sonbaharda büyüleyici renklere bürünen köknar, meşe, ıhlamur, gürgen ağaçları arasında ruhunuzu biraz enerji depolayabilirsiniz. Yedigöller Milli Parkı içerisinde yer alan şelale, gülen kayalar, dilek çeşmesi ve Pisagor ağacını görmeyi ihmal etmeyin. Bizden söylemesi bir gören müptelası oluyor.

SAFRANBOLU

Karabük sınırları içinde bulunan Safranbolu, 1994 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Yıllara meydan okuyan konakları, şirin sokakları, tarihi çarşısı ve 19. yüzyıl Türk toplum yaşantısının kültürünü yansıtan Safranbolu, kısa zaman içerisinde görülmesi gereken değerlerimizden biri. Kendinizi zaman yolcuğunun içinde bulacaksınız. Gitmişken Safran çayından mutlaka için. Safranbolu lokumunu tadın.

UZUNGÖL

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biridir. Sonbaharda ziyaretçilerini müthiş doğal güzelliklere buluşturan Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunuyor. Özellikle doğa aktiviteleri ve büyüleyici göl manzarasıyla ön plana çıkan bu güzel beldede Haldizen Yaylası sonbaharın tüm güzelliklerini size yaşatıyor .Göl kenarında doğa yürüyüşü yapabilir, Uzungöl'ün kalan güzelliklerini eğlenceli bir şekilde keşfedebilirsiniz.

TİRİLYE

Bursa'nın bakir kalmayı başarabilmiş nadide yerlerinden biri olan Tirilye, Marmara Bölgesi'nin en gözde rotalarından. Sonbaharda oldukça keyifli bir gezi vaad eden Tirilye'de, doğa ve tarihin tadını doyasıya çıkaracağınız birkaç gün geçirebilirsiniz. Tirilye'nin tarihi evleri arasında kaybolurken bol bol fotoğraf çekmeyi unutmayın. Bu sonbahar tercihinizi Tirilye'den yana kullanacaksanız, Taş Mektep'i mutlaka görmeyi ve Çamlı Kahve'de asırlık çınar ağaçlarının altında bir kahve içmeyi sakın ihmal etmeyin.

BİRGİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yer alan Birgi, yüzyıllık konakları, sahip olduğu kültürel birikimi ve görülmesi gereken tarihi yapıları ile sonbaharda ziyaret edebileceğiniz rotalardan biri olarak çıkıyor karşımıza. Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip olan Birgi, Bozdağ'ın bol oksijenli havası ve güzelliği ile sizleri büyüleyecek.

ÇEKÜL Vakfı'nın kentlerin kültürlerini koruyarak yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yürüttüğü "7 Bölge 7 Kent" projesi kapsamında bulunan Birgi, kendine has mimarisi ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Çakırağa konağı ve kent içindeki tarih yapılar ise mutlaka görülmesi gereken mekanlar.

ABANT

Sonbaharın en güzel, en doyumsuz rotalarından biri olan Abant, sadece sonbaharda değil aslında dört mevsim boyunca sunduğu güzelliklerle ziyaretçilerini büyülüyor. Tertemiz bir göl eşliğinde bol oksijenli dağ havası almak isteyenler için Abant eşsiz bir rota.

Abant, Bolu'nun yaklaşık 35 km güneybatısında yer alıyor. Huzur içinde, doğayla baş başa kalmak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Abant Gölü'nün çevresinde yürüyüş yapabilir, bisikletle turlayabilir ya da fayton gezisi yapabilirsiniz. Göl üzerindeki sandal gezisi de keyfinize keyif katacaktır.

NADİR UYSAL