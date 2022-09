Mücevherlerin ışıltılı dünyasına büyülü yolculuk

Kraliçe Elizabeth'in özel koleksiyonundan Christie's Müzayede Evi'nin saklı kalmış arşivlerine, Art Deco akımının etkilerinden Bulgari'nin görkemli 125 yıllık tarihine... İster sıkı bir koleksiyoner olun isterseniz de mücevherin ışıltılı dünyasının gizli bir hayranı... Listedeki kitaplar arasından sizi heyecanlandıracak bir tane mutlaka bulacaksınız. Daha fazlasını ise D&R raflarında arayabilirsiniz...

SET IN STYLE: THE JEWELLERY OF VAN CLEEF & ARPELS

1906 yılından beri Vendome'daki ilk mağazasını açtığından beri mücevher dünyasının en önemli aktörlerinden biri olan Van Cleef & Arpels, şiirsel koleksiyonları ile tanınıyor. Mücevher trendlerini belirlemede önemli bir rol oynayan markanın hayranları arasında ise Windsor Düşesi, Grace Kelly ve Elizabeth Taylor gibi ikonik isimler yer alıyor. Van Cleef & Arpels'in tarihini ve mücevher dünyası içerisindeki önemini anlatan kitapta markanın 350'den fazla işi bulunuyor. 400'e yakın fotoğraf, 6 makale ve hiç görülmemiş tasarımların yer aldığı kitap sizleri büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.



THE QUEEN'S DIAMONDS

Söz konusu mücevher olduğunda Kraliçe 2. Elizabeth'in kişisel koleksiyonu ile yarışabilecek çok az kişi vardır. Kraliçe'nin tahttaki 60. yılı kutlamaları kapsamında yayınlanan "The Queen's Diamonds", sizi bu eşsiz koleksiyonda çok özel bir tura çıkarıyor. 1830'lardan kalan aile mücevherlerinden hediye olarak verilen ihtişamlı tasarımlara; kitapta yer alan 70'ten fazla büyüleyici mücevher, tüm detaylarıyla 300'den fazla nefes kesici fotoğrafın yardımı ile anlatılıyor.

CHRISTIE'S: THE JEWELLERY ARCHIVES REVEALED

Elizabeth Taylor ve Gloria Swanson gibi yıldızlardan Fransa ve Rusya gibi ülkelerin hanedanlarına, dünyanın en önemli koleksiyonlarında yer alan ikonik mücevherlerin satışlarını gerçekleştiren Christie's Müzayede Evi'nin 250 yılı aşkın tarihini inceleyen kitap, bir zamanlar Marie Antoinette'e ait olan bir kolyenin satışı ile başlıyor. Devamında ise, müzayede evinin ünlü arşivlerine sınırsız erişim sahibi olan yazar Vincent Meylan, daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar eşliğinde tutku dolu mücevher hikayeleri anlatıyor.

ART DECO JEWELLERY: MODERNİST MASTERWORKS AND THEİR MAKERS

1910-1937 yılları arasında mücevher sektöründeki etkileri büyük olan bu akımın temsilcilerinin yer aldığı kitap, Art Deco akımının kapsamlı bir incelemesini yapıyor. Paul Brandt, Suzanne Belperron, Louis Cartier ve Raymond Templier gibi isimlere yer veren kitapta 350'den fazla illüstrasyon bulunuyor. Art Deco akımını yansıtan filmler, sanat eserleri, tasarım ve koleksiyonerler hakkında da bolca bilgi veren "Art Deco Jewellery: Modernist Masterworks and Their Makers", tüm mücevher tutkunlarını mutlu edecek zenginlikte.

FAMOUS JEWELLERY COLLECTORS

Mücevher koleksiyonerliği bir zamanlar kraliyet aileleri, yüksek statüdeki din adamları ve imparatorların tekelindeyken işler değişeli çok oldu. Film yıldızları, sanayiciler, yatırımcılar, rock yıldızları... Yeni dünya düzeninde eşsiz mücevherlere erişim hakkı olanların listesi böyle devam ediyor ve dünyaca ünlü mücevherler, müzayedelerde el değiştiriyor. Mona Bismarck ve Barbara Hutton'dan Joan Crawford ve Ava Gardner'a dünyanın en ünlü koleksiyonerlerini okuyucular ile buluşturan bu kitap, mücevherler ve sahipleri hakkındaki sıra dışı hikayeleri de anlatıyor.

JEWELLERY BY SUZANNE BELPERRON: MY STYLE IS MY SIGNATURE

"Benim stilim, benim imzamdır." Tasarımlarını neden hiç imzalamadığını soranlara bu yanıtı veren Suzanne Belperron, 20. yüzyılın en önemli mücevher tasarımcılarından biriydi. 19 yaşındayken bu işe başlayan Belperron'un tasarımları Art Deco'nun öncülerinden olarak kabul ediliyor. 300'den fazla fotoğrafın yer aldığı bu kitap, Belperron'un heyecan dolu hayatını anlatırken bir yandan da usta tasarımcının portfolyosu işlevini görüyor.

UNDERSTANDING JEWELLERY

Mücevher tutkunlarının kütüphanesinde bulunması gereken "Understanding Jewellery", profesyonel fakat anlaşılabilir dili ile mücevhere meraklı olan herkes için bir ders kitabı niteliği taşıyor. 2 mücevher uzmanı tarafından yazılan kitap, mücevherlerin değerlerinin belirlenmesindeki faktörleri bir bir anlatıyor.

ART NOUVEAU JEWELRY

Gustav Klimt, Alphonse Mucha, Jules Lavirotte ve Hector Gulmard gibi isimlerin öncülüğünü yaptığı bu akımın mücevher dünyasındaki temsilcileri ise Vever, Lalique, Josef Hoffmann ve Koloman Moser gibi isimlerdi. 300'den fazla mücevher tasarımcısının biyografilerinin yer aldığı kitap, dönemin simgesi haline gelmiş motifleri de derinlemesine inceliyor.

ELIZABETH TAYLOR: MY LOVE AFFAIR WITH JEWELRY

"Ben mücevherlerimin sahibi değil, geçici vasileriyim" diyen Elizabeth Taylor, mücevher denilince akla gelen ilk isimlerden. "Taylor'ın ikonik mücevherlerine yer veren kitapta; Elizabeth Taylor'ın kendisi okuyuculara çok özel bir koleksiyon turu yaptırıyor. Son derece keyifli anekdotlar ile dolu olan bu kitap, okuyuculara şimdilerde var olmayan görkemli bir dünyanın kapılarını aralıyor.