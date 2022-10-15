Beydag’ı kesfetmenin simdi tam zamanı

Zengin tarihi, doğal güzellikleri, yeşilden sarıya dönen ceviz ve kestane ağaçlarıyla kaplı dağları ve dillere destan baraj gölüyle Ödemiş Beydağ İzmir'in pek bilinmeyen cennet köşelerinden. İzmir kent merkezine yaklaşık 142 km uzaklıktaki sakin ilçe bol oksijenli havası, yerel yemekleri, tarihi kalesi, ahşap evleri ve yerel pazarı ile beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak.

TARİHLE İÇ İÇE BİR GEZİ

Beydağ'daki kaya mezarları, Pilavtepe, İntepe, Cintepe ve Beyler Tepesi tümülüsleri, bir zamanlar yörede Lidyalıların egemen olduğunu belgeliyor. Tümülüsler, Lidya krallarının ya da asil ve zengin Lidyalıların mezarları olarak yapılmıştır. Tüm bu kalıntılar eski çağlardan bu yana Beydağ'ın önemli bir yerleşim merkezi olduğunun kanıtıdır. Beydağ'ın tarihte bilinen ilk adı Palaipolistir. Palaipolis'i kuranlar ise Lidyalıların soyundan olan Kibyrahlardır. M.S. 4'ncü yüzyıla kadar, Yukarı Kilbiyanos (Küçük Menderes doğu bölgesi) Bizans İmparatorluğu'nun hudutları içinde kalmıştır. Peganizm'in yasaklanmasından sonra Hıristiyanlık resmen bölgeye girmiş ve kiliseler yapılmıştır.

1079-1080 yıllarında Selçukluların fetihleri Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz kıyılarına kadar gelmiştir. Bu tarihlerde, Kilbiyanon ovasındaki: Palaiapolis (Balyambolu, Beydağ), Koloe (Keleş, Kiraz), Byrgion (Birgi). Hypaipa (Dabbey. Günlüce) Nikaia gibi kent ve kaleler Türklerin eline geçti.

EVLİYA ÇELEBİ 'DEN ÖVGÜ

Bölgede başlayan Türk Egemenliği daha sonra Birgi merkez alınarak kurulan Aydınoğulları döneminde de devam etmiştir. Aydınoğulları Beyliği'nin I. Beyazıt'ın egemenliğini tanıması ile beylik merkezi Tire olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde Balyambolu (Beydağ) küçük bir kasaba olarak Tire'ye bağlanmıştır. Ekonomik bakımdan da Tire ile ilişkilidir. Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi, 1671 yılında bu güzel ilçeye gelerek, seyahatnamesinde Beydağ'dan övgü dolu sözler ile bahsetmişti.

NERELERİ GEZİP GÖRMELİ?

Yeşilin ve sarının bin bir tonunu barındıran ilçede, göl manzaralı belediye ait Kır lokantası ve kahvesi Beydağ'ın merkezine gelmeden görülebilecek güzel dış mekanlardan. Beydağ kalesi ve kaya mezarları Beyköy kahveleri ve şelalesi adeta saklı cennet niteliğinde. Kent içinde eski güzelliğini koruyan tek katlı ahşap evler büyüleyici. Ceviz ve kestane ağaçlarıyla bezeli köyler samimi insanlarıyla bütünleşmiş.

NASIL GİDİLİR? NE YENİR?

İZMİR'E yaklaşık 142 km uzaklıktaki Beydağ 12 bin nüfusuyla Küçükmenderes havzasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuştur. Aydın ve Nazilli'ye de oldukça yakındır. Özel otomobilinizle İzmir'den yaklaşık 1 buçuk 2 saat yolcuktan sonra ilçeye ulaşabilirisiniz. Sık aralıklarla minibüs seferleri mevcut. Konaklama sınırlı olsa da kestane ve ceviz ağaçları ile kaplı yaylalarında kamp seçeneği göz ardı edilmemeli. Yöresel keşkek, pide ve köfte vazgeçilmez tatlardan.

NADİR UYSAL