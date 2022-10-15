  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Cumartesi ESBAS’ta güz buluşması

ESBAS’ta güz buluşması

15.10.2022

ESBAS’ta güz buluşması

EGE Serbest Bölgesi'nin (ESBAŞ) geleneksel olarak düzenlediği 'Güz Buluşması', Uzay Kampı Türkiye bahçesinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölge Müdürü Şenay Satoğlu, Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, Gümrük Müdür Yardımcısı Bekir Fişek ve bölgedeki firmaların temsilcilerinin katıldığı gecede, konuklar Aegean Band'ın müzikleriyle eğlenceli saatler yaşadı.

Bölgedeki iş insanlarının tanışması ve kaynaşması için her yıl organize edilen etkinliğin, pandemi koşulları nedeniyle iki yıl yapılamadığını belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, "Koşulların düzelmeye başlamasıyla birlikte bu yıl yeniden bölgedeki firmaların temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Aramızda bölgemize yeni gelen firmalar da bulunuyor. Bu etkinliğimizle henüz tanışmayan dostlarımızın tanışmasına vesile olmayı ve sizleri iş stresinden uzaklaştırmayı hedefledik" dedi.

ERCAN AKGÜN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA