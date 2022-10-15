ESBAS’ta güz buluşması

EGE Serbest Bölgesi'nin (ESBAŞ) geleneksel olarak düzenlediği 'Güz Buluşması', Uzay Kampı Türkiye bahçesinde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı Ege Serbest Bölge Müdürü Şenay Satoğlu, Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, Gümrük Müdür Yardımcısı Bekir Fişek ve bölgedeki firmaların temsilcilerinin katıldığı gecede, konuklar Aegean Band'ın müzikleriyle eğlenceli saatler yaşadı.

Bölgedeki iş insanlarının tanışması ve kaynaşması için her yıl organize edilen etkinliğin, pandemi koşulları nedeniyle iki yıl yapılamadığını belirten ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, "Koşulların düzelmeye başlamasıyla birlikte bu yıl yeniden bölgedeki firmaların temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulduk. Aramızda bölgemize yeni gelen firmalar da bulunuyor. Bu etkinliğimizle henüz tanışmayan dostlarımızın tanışmasına vesile olmayı ve sizleri iş stresinden uzaklaştırmayı hedefledik" dedi.

ERCAN AKGÜN