Uzak Doğu’nun edebiyat çizgisi

FULLMETAL ALCHEMİST

Cilt: 27 Bölüm: 116 Türler: Aksiyon, Macera, Komedi, Drama, Shounen, Askeri

MANGAKA: Hiromu Arakawa İki kardeşin annelerini ölümden döndürmeye çalışırlarken kaybettiklerini geri almak için efsanevi felsefe taşını aradıkları yolculukları olarak özetlenebilir. Gerektiğinde komik, gerektiğinde şok edici ve acı olan her şeyin yerli yerinde olduğu bu mangayı herkesin okuması öneriliyor. Manga sanatının şüphesiz en iyi örneklerinden biri. Tek kelimeyle; bir başyapıt.

PANDORA HEARTS

Cilt: 24 Bölüm: 107 Türler: Macera, Gizem, Fantezi, Shounen, Doğaüstü

MANGAKA: Jun Mochizuki Pandora Hearts için Alice Harikalar Diyarının, peri masalı edasıyla karanlık ama titiz bir şekilde işlenmiş manga versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Jun Mochizuki adlı kadın manga-ka'nın ilk eseri olamasa da çıkış eseri olan bu mangada, Abyss denilen olgunun etrafında oldukça şaşırtıcı bir kurgudur. Mangadaki karakter çizimlerinin özellikle göz alıcı olduğu söylenebilir.

NARUTO

Cilt: 72 Bölüm: 700 Türler: Aksiyon, Macera, Dövüş Sanatları, Shounen

MANGAKA: Masashi Kishimoto Naruto pek çok kişiyi manga ve anime dünyasına çeken eser. Gelecekte köyündeki en iyi ninja olmayı hedefleyen yetim bir çocuğun destanı. Uzumaki Naruto ile beraber sevgiyi, nefreti, acıyı ve en önemlisi empatiyi öğreneceğiniz bu hikaye mangaka Kishimoto'nun dinamik çizimleri, oldukça başarılı karakter ve evren dizaynlarıyla şimdiye kadar yapılmış en akılda kalıcı kurgusal evrenlerden bir tanesine ev sahipliği yapıyor.

DEATH NOTE

Cilt: 12 Bölüm: 108 Türler: Gizem, Drama, Shounen, Doğaüstü, Psikolojik

MANGAKA: Takeshi Obata (Çizim), Tsugumi Ohba (Hikaye) Pokemon gibi global oyun animelerini saymazsak Death Note sanırım dünya üzerindeki en ünlü markalardan biri. Bulduğu defter sayesinde bir ölüm meleğinin güçlerine sahip olup kendi yargısını uygulama şansını edinen Yagami Light ve onu yakalamak için peşine düşen dünyanın en iyi dedektifi L. İki dehanın amansız rekabeti. Animesinin yanında pek adı geçmese de Death Note son derece başarılı bir mangaya sahip.

SHİNGEKİ NO KYOJİN

Cilt: 28 Bölüm: 118 Türler: Aksiyon, Gizem, Drama, Fantezi, Korku, Shounen, Doğaüstü

MANGAKA: Hajime Isayama Shingeki no Kyojin Hajime Isayama isimli genç bir mangaka tarafından son derece başarılı bir şekilde yazılmış gerilim, gizem, korku ve aksiyon serisi. İnsanlığın Titan adı verilen devler tarafından surların arkasına sıkıştırıldığı bir hayattan kalma ve mücadele hikayesi.

SHİNGEKİ NO KYOJİN

Cilt: 28 Bölüm: 118 Türler: Aksiyon, Gizem, Drama, Fantezi, Korku, Shounen, Doğaüstü

MANGAKA: Hajime Isayama Shingeki no Kyojin Hajime Isayama isimli genç bir mangaka tarafından son derece başarılı bir şekilde yazılmış gerilim, gizem, korku ve aksiyon serisi. İnsanlığın Titan adı verilen devler tarafından surların arkasına sıkıştırıldığı bir hayattan kalma ve mücadele hikayesi.

JOJO'S BİZARRE ADVENTURE

Cilt: 124 Bölüm: 935 Türler: Aksiyon, Macera, Tarihi, Korku, Shounen

MANGAKA: Hirohiko Araki Ölümsüz ve efsanevi Hirohiko Araki'nin kendisi gibi ölümsüz olan yegane baş yaptı Jojo'nun Tuhaf Maceraları adı gibi tuhaf ve bir o kadar eşsiz. Jojo birey tarafından deneyim edilmedikçe anlaşılamayacak bir fenomen.

KOZURE OOKAMİ

Cilt: 28 Bölüm: 142 Türler: Aksiyon, Tarihi, Samuray, Seinen

MANGAKA: Kazuo Koike (Hikaye), Goseki Kojima (Çizim) En az popülariteye sahip eserlerden biri olsa da Kozure Ookami, manga sanat dalının verdiği en elit ve çarpıcı örneklerden bir tanesidir. Eski Japonya'nın Tokugawa döneminde geçen hikaye hain olarak adlandırılan samuray Ogami Itto ve küçücük oğlunun intikam yolunu anlatır. Edebiyat tarihindeki en ikonik intikam hikayelerinden biridir.

DRAGON BALL

Cilt: 42 Bölüm: 520 Türler: Aksiyon, Macera, Komedi, Dövüş Sanatları, Bilimkurgu, Shounen

MANGAKA: Akira Toriyama Akira Toriyama'nın Çin edebiyatının klasiği Batı'ya yolculuk eserinden ilham alarak hazırladığı ikonik ve klasik mangası. Battle Shounen türünün en eski örneklerinden biri olan bu manga, başlangıçta komedi serisi olarak başlamıştır. Fakat daha sonrasında akıcı ve çarpıcı bir Battle Shounen'e dönüşmüştür.

ASHİTA NO JOE

Cilt: 20 Bölüm: 171 Türler: Drama, Shounen, Spor, Slice of Life

MANGAKA: Ikki Kajiwara (Hikaye), Tetsuya Chiba (Çizim) Ashita no Joe bize bir manganın yayınlandığı tarihten bağımsız olarak nasıl zamansız olabileceğini kanıtlayan harika bir spor serisi ve yaşam öyküsüdür.

BLEACH

Cilt: 74 Bölüm: 705 Türler: Aksiyon, Macera, Shounen, Doğaüstü

MANGAKA: Tite Kubo Bleach mangası için ikonik bir eser olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Macera ve aksiyon dolu bu manga, shounen olmasına karşın en baştan itibaren hafiften bir karanlık hava sergilemektedir. Serinin isminin Çamaşır Suyu olmasının pek çok sebebi var.

KAZE NO TANİ NO NAUSİCA

Cilt: 7 Bölüm: 59 Türler: Aksiyon, Macera, Fantezi, Doğaüstü

MANGAKA: Hayao Miyazaki Günümüzde kendimizin ve sistemin gezegenimizi götürdüğü iklim problemleriyle türümüzün kapısını çalmaya başlayan sona karşı Nausica, Miyazaki'nin kibrinden gerçekleri göremeyen insan oğluna verdiği bir öğüttür.

CLAYMORE

Cilt: 27 Bölüm: 159 Türler: Aksiyon, Macera, Fantezi, Korku, Shounen

MANGAKA: Norihiro Yagi Claymore bir erkek tarafından yazıldığına inanamayacağınız kadar ince ve karanlık bir eser. Yerel halkın aralarına karışan ve insan şeklini alan katil yaratıklardan belirli ücret karşılığı koruyan mutant kadınlardan oluşan kardeşliğin (sisterhood) olduğu bir dünyada geçen intikam hikayesi.

MAGİ

Cilt: 37 Bölüm: 369 Türler: Macera, Fantezi, Büyü, Shounen

MANGAKA: Shinobu Ohtaka Binbir Gece Masalları ve Orta Doğu inanç ve yer yer de hikayeleri temel alınarak yazılmış bu manga, yazılmış olan en ilginç Shounen mangalardan bir tanesi. Yavaş bir tempoda başlayan manga, gittikçe hızlanan hikayesiyle bizi müthiş bir fantezi bombardımanı altında bırakıyor.