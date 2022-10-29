Antika mozaikler kadınlara emanet

Antik çağda Lidya Krallığı'nın başkenti olan Sardes'te 64 yıldır süren kazılarda birçok tarihi yapı gün yüzüne çıktı. Artemis Tapınağı, Yuhanna İncili'nde bahsedilen kilise, gimnazyum, hamam, sinagog gibi çok sayıda tarihi değer Sardes Antik Kenti'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 1958 yılından beri süren kazı çalışmaları bu yıl da 70 kişilik kazı ekibiyle devam etti.

İNCE İŞÇİLİK VE SABIR

Sardes'teki kazılarda, Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans, Osmanlı ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarılırken antik çağın en büyük sinagogu olarak bilinen Sardes Sinagogu'nun üstünün kapatılmasının ardından zemin mozaiklerinde de restorasyon çalışmaları başladı. Bir kısmı kazı çalışmaları sırasında bloklar halinde sökülerek Manisa müzesine taşınan büyük bir kısmı ise yerinde bırakılan mozaiklerin hasar görmüş kısımları da Sart Mahallesinde yaşayan, çocuklukları antik kentle iç içe geçen kadınlar tarafından restore ediliyor. Büyük bir sabır ve titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında beyaz mozaik parçaları Bintepeler Tümüsleri mevkiinden getirilirken siyah mozaik taşları ise Antakya'dan temin ediliyor. 1700 yıllık mozaikleri ince işçilikle restore eden kadınlar hem para kazanıyor hem de tarihi yeniliyor. Yaptıkları işi çok seven köylü kadınlar, tarihe bir iz bırakmanın gururunu da yaşıyor.

10 yıldır Sardes Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında işçi olarak çalışan Sevinç Akça, işini çok sevdiğini anlattı. Akça, "Ben 10 yıldır buradayım. Daha önce kilise ve Artemis Tapınağı kısmında çalıştım, şimdi mozaikleri restore ediyorum. Yaşlandığımızda çocuklarımız, 'Bizim de annelerimiz burada çalışmış' diyerek yaptıklarımızı görürler. Bunları görmeleri bizim için büyük bir zevk. Binlerce yıl önce yapılmış mozaikleri restore etmek, yenilemek bize nasip oldu" dedi. Emine Altan da, çocukluğunun Sardes Antik Kenti'nde geçtiğini ve şimdi burada çalıştığını belirterek, hem para kazandığını hem de tarihle iç içe olduğunu söyledi. Emine Altan, "Biz Haziran'da başladık, Ekim sonuna kadar buradayız. Restorasyon bu yıl başladı ama çok güzel, zevkle yapıyoruz. Sabır isteyen bir iş. Ama biz severek yaptığımız için yani çok güzel gidiyor. İşimizi severek yapıyoruz. Taşları döşeyip aynı deseni buluyoruz. Ona göre taşları kesiyoruz, cımbızla topluyoruz. Yani o desenin aynısını buluncaya kadar çalışıyoruz" diye konuştu.