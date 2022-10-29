Göbeklitepe’nin izinde okuma rehberi

DÜNYANIN UYANIŞI

YAZAR: ŞENGÜL BOYBAŞ

Atiye adlı diziye ilham veren Dünyanın Uyanışı Şengül Boybaş ilk romanı. Dünyanın Uyanışı ile okurunu insanlığa çağlar boyunca evsahipliği yapmış kadim topraklara, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası listesinde yerini alan Göbeklitepe'nin gizemli hikâyesine davet ediyor. Üzerinde yaşadığımız bereketli toprakları, hayatın yanlış yaşanışını ve insanlığın sonsuz kez yenilişinin çarpıcı romanı Dünyanın Uyanışı'nı bir solukta okuyacaksınız.

GÖBEKLİTEPE'NİN KEŞFİ

YAZAR: DERMAN BAYLADI

1994 yılında yörede hayvanlarını gütmekte olan bir çobanın gözüne toprak üzerindeki bir taş yapı çarpar. Merakı baskın geldiği için onun çevresini kazmaya başlar. Çoban bu kazı sonucu bir oluşumu ortaya çıkartır. Altı metre boyunda bir taştır bu... Bu taş bizi 13 bin yıl geriye götürebilecek müthiş bir uygarlığın ipucudur. Göbeklitepe'nin ilk keşfidir.

Bugüne kadar gün yüzüne çıkartılan kalıntılar günümüzden 13 bin yıl önce kurulmuş bir uygarlık anıtının ancak yüzde beşidir. Siz düşünün artık bu tapınağın ihtişamını.

SİMGEBİLİM PERSPEKTİFİNDEN GÖBEKLİTEPE TAPINAKLARI

YAZAR: GÖKTUĞ HALİS

Göbeklitepe'deki "T" biçimli figürler, yerel ideolojilere özgü anlamlarının ötesine geçen "arkaik" kanalın en "ilksel" ürünlerinden birisiyle karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor.

"Bilim insanları", Göbeklitepe'nin ortaya çıkmasından önceki zaman dilimlerinde yalnızca kendi ölçümlerine uyan biçimde "Haç" figürünün eskiliğine dikkat çekmişti.

GÖBEKLİTEPE'NİN YAS BULUTLARI

YAZAR: KAAN DEMİRDÖVEN

Aşk, bir kraliçeyi cadıya, bir şövalyeyi soytarıya çevirebilir; bir ejderhayı serçeye, bir fareyi file dönüştürebilir. Ay Kraliçesi'nin büyüleyici güzelliği, Pir Gulam'ın gönlüne ateşler düşürünce, nefsine yenilen şövalyenin cezası da hemen kesilmişti. Gulam, Şövalye Kardeşliği'nden derhal uzaklaştırıldı.

O, yaşamına hakikati arayan bir arzuhalci, bir dövüşçü olarak devam ediyordu artık. O esnada Gölgeler Prensi Nafis ise Anadolu diyarına hükmetmek için acımasız planlar yapıyordu. Sadece Prenses Mana'nın okuyabildiği Akınış Kitabesi'nde yazılı olan Eski Dünya sırlarının peşindeydi.

GÖBEKLİ TEPE MUHAFIZI

YAZAR: YONCA ELDENER

Dilbilimci annesini Milas Musevi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlayan Kamil'in hayatı, hiç tanımadığı Harranlı bir adamın, evini satın almak istemesiyle alt üst olur. Milas yakınlarında cesedi bulunan adamın konuştuğu son kişi Kamil'dir ve o daha annesinin yasını tutarken kendini bir anda cinayet zanlısı olarak nezarette bulur. Şartlı salıverilmesinin ardından gerçeğin peşine düşen Kamil, loş odasında adeta bir mabede girercesine açtığı bilgisayarının önüne döktüğü şifreleri çözdükçe yolu, binlerce yıl önce Afrika'nın ortasında nurlanan insanoğlunun dönüşüm hikâyesinin yazıldığı Göbekli Tepe'ye çıkar. Peki Göbekli Tepe neresidir?

GÖBEKLİ TEPE VE ÖN-TÜRKLER

YAZAR: ÖZGÜR BARIŞ ETLİ

Ön-Türk kültüyle keşfedilen tapınaklar arasında nasıl bir bağlantı bulunabilir? Daha açık bir ifade ile bilinen dünyanın ilk tapınakları olarak kabul edilen Göbeklitepe tapınakları Ön-Türklere mi aittir? Veya Ön-Türkler bunun bir parçası mıdır? Yoksa Ön-Türkler çağ açan bu gelişmeleri uzaktan seyretmekle mi yetinmişlerdir? Göbeklitepe'de gerçekleştirilen ritüeller Ön-Türk kamları tarafından gerçekleştirilmiştir.

İşte kitapta cevabı aranacak sorular bunlardır.

GÖBEKLİ TEPE ETEKLERİNDE UZAYLI TARGON VE TARİH İZCİLERİ

YAZAR: NURAN TURAN

Nuran Turan bu kitabında çocukları Uzaylı Targon ile birlikte "Dünya Barışı" ile ilgili fantastik bir yolculuğa çıkartıyor... Uzaylı Targon ile Dünyalı bir grup çocuğun, Dünya barışı ile ilgili çabaları sonunda mucizevi bir buluşla noktalanıyor... Kökeni 12.500 yıl öncesine dayanan Dünya'nın en eski mabedi Göbekli Tepe'nin eteklerinde geçen sürükleyici bir serüven...

NEOLİTİK YAKINDOĞU VE GÖBEKLİTEPE MİMARİSİ

YAZAR: ATLIHAN ONAT KARACALI

Göbeklitepe, bugüne kadar pek çok farklı uzmanlık açılarından enine boyuna incelendi. Bu çalışma ise, Göbeklitepe'nin mimarisine odaklanmayı teklif ediyor. Bu bağlamda; buradaki yapıların üretildiği, kullanıldığı ve terkedildiği dönem olan Neolitik'in; tarım, seramik ve mimarlık odaklı bir çözümlemesini yapıyor.

HER YÖNÜ İLE GÖBEKLİTEPE

YAZAR: MEHMET KENAN YELKEN

Kitapta Göbekli Tepe; Homo sapiens'in evrimi, insanın ve tarımın dünyaya yayılması, kültürel miraslar, astronomi, astroloji, mitoloji, kozmoloji, dinler tarihi, Tengricilik, Kamlık (Şamanlık) ve Türk tarihi açısından bugün için elimizde mevcut olan bilgiler, bilim adamları, araştırmacılar ve arkeologların kendi araştırma/inceleme sonuçlarına dayandırdıkları tezleri ile yazarın kendi görüşleri çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır.

GÖBEKLİTEPE-YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

YAZAR: GÖKTUĞ HALİS

Kitap, "akademik incelikler" ile popüler kültürün ilgi alanına giren yanılgılar arasındaki mesafenin kapatılmasına yönelik düzenleyici bir adım atma kaygısıyla oluşturulmuştur.

Bu sayede, Göbeklitepe'yi Mısır Piramitleri ve Stonehenge gibi yapılarla kıyaslayan ve Türklerin ya da Annunakilerin yapı-işaret sanatındaki kalıntılarını bulmaya çalışan spekülatif önermelere karşı okuyucuya güçlü bir dayanak sunumu hedeflenmiştir.

GÖBEKLİTEPE

YAZAR: İSMAİL METİN

Tufan geçti, Kurtuluş dağındayız, diyordu Ninagal, Ziusudra'ya.

Su geçirmez kapağı açıp çıktı gemiden Ziusudra.

Gökyüzü açıktı, Güneş parlıyordu, hafif bir rüzgar esmekteydi.

Derhal seslendi karısına ve çocuklarına, dışarı çıksınlar diye. Efendi Enki'ye hamd edelim, ona şükranlarımızı sunalım, dedi Ziusudra onlara. Oğullarıyla birlikte taş topladı; bu taşlarla bir sunak dikti, Ardından sunakta bir ateş yaktı, kokulu tütsülerle yaktı ateşi ...* Sümer Tabletleri, 10. Tablet ●

GÖBEKLİTEPE SEMBOLİZMİ

YAZAR: GÖKTUĞ HALİS

Göbeklitepe'yi inşa eden insan topluluklarının dini ideolojisi neydi? Hangi ritüelleri uyguluyorlar, hangi güçlere tapıyorlardı? Dikili taşları neden oval yapırlar şeklinde düzenlemişlerdi? T biçimli dikilitaş formunun anlamı neydi ? Bunca emek va zaman harcanarak inşa edilen çok sayıda yapının üstü neden toprakla kapatılmıştı ? Göbeklitepe ile yıldızlar arasında bir ilişki var mıydı? Göbeklitepe Sembolizmi adlı adlı bu kitapta tüm soruların kapsamlı ve ayrıntılı yanıtlarını bulacaksınız.

50 MADDEDE GÖBEKLİTEPE VE SIRLARI

YAZAR: DOĞAN SATMIŞ

Yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri, insan aklının anlamakta zorlanacağı kadar olağanüstü bir yer. Doğan Satmış, tıpkı Mısır Piramitleri gibi, bir gün yeryüzündeki herkes tarafından bilinecek ve dünyanın en önemli seyahat noktalarından biri olacak Göbeklitepe'ye dair merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.

SIRLI GÖK-BİR GÖBEKLİTEPE HİKAYESİ

YAZAR: S. SERRA ERDOĞAN

İnsan soyu büyük bir adım atarak başlamıştı yolculuğuna.

Himalayalar şiddeti üzerlerine kusarken kaçacak bir delik bulamadılar. Daha iyi bir yer, daha korunaklı, daha bereketli bir topraktı oysa aradıkları. Ellerinin üzerinden akan kanı taşa, toprağa sürüp izlerini kaybettirdiler.

Bir macera değildi onların yolculuğu. Bir arayış, bir varoluş mücadelesiydi. Eşlerini, çocuklarını, babalarını, annelerini kaybettiler ama vazgeçmediler.