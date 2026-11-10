HABAŞ'ın ölümle anılan geçmişi! 17 işçinin öldüğü facia ilk değilmiş!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası 'nda yaşanan ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlama, Türkiye'yi yasa boğdu. Oksijen tüplerinin dolum bölümünde meydana gelen faciada 12 işçi de yaralanırken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ancak 17 işçinin yaşamını yitirdiği bu büyük felaket, fabrikada yaşanan ilk iş kazası değil. Tesisin geçmişten bugüne uzanan kaza sicili, iş güvenliği önlemlerini ve denetim mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı.

İddiaya göre, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında dev tavan vinci koptu. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamalarına göre; düşen vincin altındaki tonlarca ağırlıktaki malzemeler ark ocağına ve doğalgaz boru hattına çarparak feci patlamayı tetikledi.

O an tesiste sıcak demir çelik üretimi olmamasına rağmen, çarpmanın şiddeti ve devrilen malzemelerin altında kalan 17 işçi olay yerinde ve hastanede can verdi. Patlamanın şiddeti çevredekiler tarafından "deprem" olarak algılanırken, ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya 4 savcı atanırken, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Acı haberi alıp Aliağa Devlet Hastanesi'ne koşan işçi yakınları ise sinir krizleri geçirdi.