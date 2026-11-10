HABAŞ'ın ölümle anılan geçmişi! 17 işçinin öldüğü facia ilk değilmiş!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda yaşanan ve 17 işçinin hayatını kaybettiği patlama, Türkiye'yi yasa boğdu. Oksijen tüplerinin dolum bölümünde meydana gelen faciada 12 işçi de yaralanırken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ancak 17 işçinin yaşamını yitirdiği bu büyük felaket, fabrikada yaşanan ilk iş kazası değil. Tesisin geçmişten bugüne uzanan kaza sicili, iş güvenliği önlemlerini ve denetim mekanizmalarını yeniden tartışmaya açtı.
BAKIM SIRASINDA TAVAN VİNCİ KOPTU: CAN PAZARI YAŞANDI
İddiaya göre, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında dev tavan vinci koptu. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın açıklamalarına göre; düşen vincin altındaki tonlarca ağırlıktaki malzemeler ark ocağına ve doğalgaz boru hattına çarparak feci patlamayı tetikledi.
O an tesiste sıcak demir çelik üretimi olmamasına rağmen, çarpmanın şiddeti ve devrilen malzemelerin altında kalan 17 işçi olay yerinde ve hastanede can verdi. Patlamanın şiddeti çevredekiler tarafından "deprem" olarak algılanırken, ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya 4 savcı atanırken, olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Acı haberi alıp Aliağa Devlet Hastanesi'ne koşan işçi yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
PATLAMANIN ERTESİ GÜNÜ "İŞE GELİN" TALİMATI İDDİASI
17 canın yitirildiği facianın üzerinden henüz 24 saat geçmemişken, HABAŞ yönetiminin aldığı iddia edilen bir karar büyük tepki çekti. Yönetimin, patlamanın yaşandığı çelikhane ve haddehane dışındaki bölümlerde çalışan işçilere, "Yarın herkes iş yerine gelsin, biriminde hazır bulunsun ancak üretim olmayacak" şeklinde mesaj ilettiği öne sürüldü.
MEĞER İLK DEĞİLMİŞ! İŞTE 2018'DEN BUGÜNE HABAŞ'IN KAZA KRONOLOJİSİ
İşte HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası ve HABAŞ Limanı'nda 2018 yılından bugüne yaşanan ve ihmaller zincirini gözler önüne seren o kazalar:
TEMMUZ 2018: Fabrikanın 150 tonluk 3. ocağında kırılan elektrotların çıkarılması sırasında patlama yaşandı. 5 işçi yaralandı; Mevlüt Şimşek etrafa saçılan eriyik demir nedeniyle ağır yara aldı.
AĞUSTOS 2018: Sürekli döküm makinesinde patlama meydana geldi. Veli Yılmaz, Ramazan Şen ve Hüseyin Gül yanarak ağır yaralandı.
EKİM 2018: İşçi Hasan Bostancı, toz toplama bacasından düşerek hayatını kaybetti.
MAYIS 2019: Çelikhanede 120 tonluk pota, taşıma aracına yerleştirilirken devrildi. Yaklaşık 80 ton sıvı çelik çalışma alanına döküldü, 4'ü ağır 11 işçi yaralandı.
AĞUSTOS 2020: Taşeron işçi Şaban Karaca, açık sahada taşınan çelik blokların arasında sıkışıp iç kanama geçirerek can verdi.
EKİM 2020: Kadrolu çalışan Kadir Özdemir, eskiyen sacların değiştirilmesi sırasında 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.
KASIM 2020: HABAŞ Limanı'nda taşeron firmasına bağlı çalışan Raif Çatan, gece dalgalı denizde gemiye yükleme yapılırken suya düşerek boğuldu.
OCAK 2024: HABAŞ Limanı'nda temizlik işçisi Kemal Özdemir'in üzerine, gemiye yükleme yapıldığı sırada metal bobin düştü. Özdemir olay yerinde can verdi.
EKİM 2026: Taşeron Akyaka firmasına bağlı çalışan Hakan Doğan, merdivenden 8 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti.
KASIM 2026: Taşeron işçi Eyüp Eğinli, iş makinesinin lastiğine hava basıldığı sırada meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi, 2 işçi hafif yaralandı.
YIKIMIN BOYUTU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ: DEMİR YIĞINLARI KAĞIT GİBİ EZİLMİŞ!
Olayın sıcaklığıyla tam olarak anlaşılamayan felaketin çapı, enkaz alanından süzülen dron kameralarına saniye saniye yansıdı. Havadan elde edilen görüntülerde, tonlarca ağırlıktaki demir çelik konstrüksiyonların adeta bir kağıt gibi büküldüğü, devasa çatının patlamanın merkez üssüne doğru çöktüğü görülüyor.
Patlamanın şiddetiyle kararmış duvarlar, etrafa saçılan molozlar ve doğalgaz hattının patlamasıyla oluşan yangının bıraktığı simsiyah izler, 17 işçiye mezar olan o cehennem anlarının sessiz ama en çarpıcı kanıtı oldu.