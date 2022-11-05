Çocukları eğlendiren bilimsel festival

Goethe-Institut İzmir'in düzenlediği Kinderuni Çocuk Festivali, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Etkinlik için seçilen, fen bilimleri alanındaki çok sayıda atölye, 8-12 yaş grubu arası çocuklara öğrenmenin eğlenceli olabileceğini göstermiş oldu. Tüm ziyaretçilerin keyif aldığı Kinderuni Festivali'nde çocuklar çeşitli bilim atölyelerine katılarak, bilgilerini canlı olarak zenginleştirebilme imkanı buldu. Ozan Erbak (Eğlen Bilim) ile bilim gösterisi, müzik dinletileri, çeşitli oyunlar ve bol hediyeli renkli bir program, tüm gün çocukların ve ebeveynlerinin öğretici bir pazar geçirmelerini sağladı. Kinderuni platformuna kayıt yaptırıp çekilişe katılan minikler tablet, hoparlör, kulaklık gibi teknolojik hediyeleri kazanma fırsatı bulurken, ayrıca top havuzunda ve çarkıfelekte fen bilim sorularını yanıtlayan çocuklara da hediyeler dağıtıldı.



■ ERCAN AKGÜN

DİĞER